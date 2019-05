View this post on Instagram

Φίλες και φίλοι μου, αισθάνομαι την ανάγκη να πω ευχαριστώ μέσα απ την καρδιά μου για την στήριξή και τα μηνύματά σας. 35000 με τιμήσατε με την ψήφο σας και αυτό, για αυτήν την πρώτη μου προσπάθεια στον πολιτικό στίβο αποτελει υπολογίσιμο όπλο στη φαρέτρα μου.. Σίγουρα δεν περιμέναμε τα χθεσινά αποτελεσματα των εκλογών. Ξερω οτι ήταν μια μερα δύσκολη, μια μέρα που μας έκανε να σκεφτούμε πολλά. Να αναγνωρίσουμε οτι πολιτικοί μας αντίπαλοι είχαν μια σαφή νίκη. Να σκεφτούμε ποιοί συμπολίτες ψήφισαν, ποιοί απείχαν, ποιοί έστειλαν μήνυμα διαμαρτυρίας στις επιλογές του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ ποιοί επιμένουν στην αντισυστημική ψήφο και γιατι, να σκεφτούμε τί έφταιξε και κυρίως τί πρεπει να αλλάξει...Όλες και όλοι νομιζω πως ξέρουμε μέσα μας. Ο πόλεμος όμως δεν έχει χαθεί. Κρατήσαμε τις δυνάμεις των 6 εδρών στην ευρωβουλή. Για αυτο φίλες και φίλοι Δεν απογοητευόμαστε. Δεν γονατίζουμε. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να στείλουμε το δικό μας μήνυμα προς όλες τίς κατευθύνσεις.. Και προς εμάς τους ίδιους και προς τους πολιτικους μας αντιπάλους. Οτι θελουμε μια κοινωνία δίκαιη προς όλους. Οτι θελουμε μια κοινωνία όπου όλες και ολοι υπολογίζονται και ακούγονται. Οτι θελουμε μια κοινωνία που ο ένας σέβεται τον άλλον. Οτι δεν θελουμε κανεναν στο περιθώριο. Οτι θελουμε ισχυρό κοινωνικό κράτος με προτεραιότητα την δημόσια υγεία, την παιδεία, το δικαίωμα στην εργασία. Οτι θελουμε μια Ελλάδα απαλλαγμένη από μνημόνια και ΔΝΤ, μια Ελλαδα κραταιά και δυνατή, μια Ελλαδα με ισες ευκαιρίες για όλες και για όλους και οχι μονο για ορισμένους που είχαν προβάδισμα απ την αρχή του βίου τους. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αν ενώσουμε δυνάμεις. Τί λέτε? Εγώ πάντως δηλώνω παρούσα.💐 #rallia #elections2019 #greece #friends