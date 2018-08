Τα συγχαρητήριά του προς τους συναδέλφους του στο ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών απηύθυνε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ, μετά την αποφυλάκιση και τον επαναπατρισμό των δύο Ελλήνων στρατιωτικών

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο κ. Πάιατ, τονίζει: «Συγχαρητήρια σε όλους μου τους συναδέλφους στο υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας».

Παραθέτει επίσης δημοσίευμα που φιλοξενεί παλαιότερη δήλωσή του, με την οποία τόνιζε ότι οι Έλληνες στρατιωτικοί που κρατούνταν στην Τουρκία «έπρεπε να είχαν επιστρέψει» στην πατρίδα.

