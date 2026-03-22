Γιώργος Καπουτζίδης: Η συγκίνηση για τους γονείς του - «Είμαι τυχερός που έχω αυτούς τους δύο»

Ο Γιώργος Καπουτζίδης παραχώρησε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στη Ζέτα Μακρυπούλια και την εκπομπή «Moments».

Ο ηθοποιός μίλησε εκτενώς για τη ζωή του στις Σέρρες, τα πρώτα χρόνια στον χώρο της υποκριτικής και στη μεγάλη στήριξη που έλαβε από τους γονείς του.

Στη συνέχεια της εκπομπής προβλήθηκαν δύο ξεχωριστά βίντεο με δηλώσεις των γονιών του Γιώργου Καπουτζίδη, με τον ίδιο να μην μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή του.

«Ο Γιώργος ήταν ένα πανέξυπνο και πολύ χαρισματικό παιδί. Του άρεσε πάρα πολύ το παιχνίδι. Το όνειρό του ήταν να γίνει φιλόλογος αλλά έχω ήθελα να μπει στη νομική. Την πρώτη φορά που είδα τις "Σαββατογεννημένες" ένιωσα μια σιγουριά για τον Γιώργο. Εγώ δεν του έκανα σχόλια για καμία σειρά, παρόλο που σε κάποιες από αυτές με σατίριζε. Σε αγαπώ πολύ και είμαι περήφανη για εσένα», είπε η μητέρα του ηθοποιού, Ευανθία. «Τους αγαπώ πολύ τους γονείς μου, νομίζω πως είναι πολύ δύσκολο πράγμα το να μεγαλώσεις παιδιά. Πολύ υπεύθυνο και το κάνουν με φοβερή υπευθυνότητα και αγάπη και οι δυο. Με προστάτευσαν από πολλά πράγματα. Θυμάμαι πως είχα πει στη μητέρα μου, λίγο πριν ξεκινήσω να γράφω τις "Σέρρες", ότι έσκαγα σε κάποια φάση για το ότι δεν μπορούσα να εκφράσω ποιος είμαι, το τι είμαι, το ποιον αγαπάω. Είναι μια φοβερή καταπίεση την οποία την υφίστασαι και δεν ξέρεις γιατί», εξομολογήθηκε στη συνέχεια ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Αμέσως μετά ακολούθησε ένα μικρό βίντεο με τα τρυφερά λόγια του πατέρα του, ο οποίος είπε: «Όλη την ημέρα ήμουν μαζί του γιατί η μητέρα του ήταν δασκάλα και ήταν στο σχολείο. Είμαι τρομερά υπερήφανος που είχα την τύχη να είμαι ο πατέρας του. Εγώ απλώς του έδωσα το όνομα, αυτός που τα έδωσε όλα. Αγόρι μου γλυκό είσαι η ζωή μου και μέρα νύχτα είσαι στη ψυχή και στη καρδιά μου. Σε αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε στη ζωή μου. Να είσαι καλά και να σε καμαρώνω».

«Αχ Θεέ μου… Νιώθω ότι έχει πολύ μεγάλη αξία να είσαι γονιός, νιώθω ότι έχει πολύ μεγάλη αξία να δίνεις αγάπη και να καθοδηγείς έναν άνθρωπο στον κόσμο. Όταν λέω να ‘σαι γονιός, δεν το λέω μόνο για το παιδί που γέννησες αλλά για οποιοδήποτε παιδί έχεις. Μπορεί με κάποιον άλλο τρόπο να γίνεις γονιός και εγώ είμαι τυχερός που είχα αυτούς τους δύο γονείς, που το πρώτο τους μέλημα ήταν να δώσουν αγάπη. Δεν έψαχναν έναν τρόπο να εκπληρωθεί το δικό τους όνειρο», κατέληξε ο Γιώργος Καπουτζίδης.