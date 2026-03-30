TV & MEDIA
TV & Media

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Είχα προτείνει τον Αυγουστίδη για τον “Σασμό” και τελικά έμεινα εγώ εκτός»

«Δεν μου ‘χει ξανασυμβεί αυτό, πρώτη φορά έγινε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός

The LiFO team
The LiFO team
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ ΣΑΣΜΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Γιάννης Τσιμιτσέλης / NDP
0

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης προχώρησε σε μία αποκάλυψη για τη σειρά «Σασμός», κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στην εκπομπή «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα».

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης το βράδυ της Κυριακής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή, και μεταξύ άλλων αποκάλυψε για πρώτη φορά πως είχε συμφωνήσει να συμμετάσχει στη σειρά, αλλά τελικά έμεινε εκτός.

Όμως, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο ηθοποιός, κάποιος από το κανάλι αποφάσισε πως δεν ήταν σωστή επιλογή να συμμετέχει.

Τότε ήταν που αποκάλυψε ότι προοριζόταν για τον ρόλο που τελικά έπαιξε ο Ορφέας Αυγουστίδης, ενώ ο ίδιος τον είχε προτείνει για έναν άλλον ρόλο, αυτόν που κατέληξε στον Δημήτρη Λάλο.

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Θα έκανα τον ρόλο που έκανε ο Ορφέας Αυγουστίδης»

«Δεν έχει συμβεί να αρνηθώ πρόταση για σίριαλ που έγινε μεγάλη επιτυχία, αυτό που έχει συμβεί είναι να έχω συμφωνήσει να παίξω σε σειρά και τελικά να μείνω εκτός. Ο Σασμός. Έμεινα εκτός γιατί τότε, κάποιος ή κάποια από τον Alpha, θεώρησε ότι δεν είναι καλή κίνηση», ανέφερε αρχικά ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Και συμπλήρωσε: «Θα έκανα τον ρόλο που έκανε ο Ορφέας Αυγουστίδης. Είχα πάει εγώ τον Ορφέα τότε για να κάνει τον αδελφό μου, για να κάνουμε τα αδέλφια, τον ρόλο που έκανε μετά ο Δημήτρης Λάλος. Τον Ορφέα, ναι, εγώ τον είχα προτείνει τότε», συνέχισε.

«Δεν μου ‘χει ξανασυμβεί αυτό, πρώτη φορά έγινε. Εννοείται πως 15 εκατομμύρια θα προτείνω ξανά τον Ορφέα, μετά από αυτό, γιατί είναι ηθοποιάρα και εξαιρετικό πλάσμα. Για κάποιο λόγο γίνονται όλα, έτσι κι αλλιώς», κατέληξε.

TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το θρυλικό περιοδικό The Face κλείνει ξανά

TV & Media / Το θρυλικό περιοδικό The Face κλείνει ξανά

Το βρετανικό περιοδικό The Face ανακοίνωσε ότι σταματά ξανά τη λειτουργία του, επτά χρόνια μετά το relaunch του το 2019. Το τεύχος για την άνοιξη του 2026 θα είναι το τελευταίο, κλείνοντας ένα ακόμη κεφάλαιο για έναν τίτλο που σημάδεψε τη βρετανική style και youth culture.
THE LIFO TEAM
 
 