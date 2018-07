Μια νέα μόδα έχει κάνει την εμφάνισή της μεταξύ των συλλεκτών ρολογιών, που σπεύδουν να αγοράσουν στιλάτα ρολόγια, τα οποία όμως δεν λειτουργούν.

Ποιο το νόημα λοιπόν στο να φοράς ένα εκλεπτυσμένο και πολυτελές ρολόι, που αναμφισβήτητα ολοκληρώνει ένα αντρικό σύνολο, αλλά στην πραγματικότητα είναι χαλασμένο;

Σύμφωνα με την The Wall Street Journal, έχει να κάνει με το να βάζεις προτεραιότητα το στιλ αντί για την «περιεχόμενο».

Ο Jacob Gallagher, συντάκτης θεμάτων αντρικής μόδας, εξηγεί πως οι άντρες που ακολουθούν τη συγκεκριμένη τάση ενδεχομένως έχουν εμπνευστεί από τον Andy Warhol.

Ο εκκεντρικός καλλιτέχνης συνήθιζε να φορά ένα ρολόι Cartier Tank, το οποίο ωστόσο δεν έλεγε ποτέ την σωστή ώρα. «Δεν φοράω το Tank για να βλέπω την ώρα. Βασικά δεν το κουρντίζω ποτέ. Το κάνω επειδή αυτό είναι το ρολόι που πρέπει να φοράς!», είχε δηλώσει ο ίδιος το 1973.

Και παρόλο που πολλοί μπορεί να θεωρήσουν έως και παράλογο το να φοράς ένα ρολόι που δεν λειτουργεί, άλλοι τόσοι υποστηρίζουν πως υπάρχει λογική πίσω από το νέο trend.

Ο Stephen Viscusi, συγγραφέας του βιβλίου «On the Job: How to Make it in the Real World of Work», είναι της γνώμης πως ένα ρολόι χειρός μπορεί να είναι εκείνο που θα καθορίσει την επιτυχία ή την αποτυχία σε μια συνέντευξη για δουλειά.

«Η συμβουλή μου προς τους millennials που χρησιμοποιούν τα τηλέφωνά τους ως ρολόγια είναι απλή: σταματήστε το! Και πηγαίνετε να αγοράσετε ένα ρολόι! Πιστέψτε με θα σας κάνει να ξεχωρίσετε από όλους τους υπόλοιπους συνομιλήκους σας που θα έχουν κάνει αίτηση για την ίδια δουλειά», τονίζει ο ίδιος.