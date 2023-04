Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στην Ηλεία

Σεισμός της τάξης των 3,9 Ρίχτερ, σύμφωνα με τη μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κατεγράφη στις 06:55 σε περιοχές της Ηλείας.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο, 28 χιλιόμετρα νότια, νοτιοδυτικά του Πύργου, ενώ το εστιακό βάθος προσδιορίστηκε περίπου στα 16 χιλιόμετρα.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, μέτρησε τη σεισμική δόνηση επίσης στα 3,9 Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν στον θαλάσσιο χώρο, 22 χιλιόμετρα νότια, νοτιοδυτικά του Πύργου.

