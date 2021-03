Σε δωρεά δυο ελικοπτέρων Augusta Westland 109 Trekker προχώρησε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ.

Η δωρεά αξίας 10,1 εκατ. ευρώ, εντάσσεται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας του ΙΣΝ για την Υγεία, συνολικού ύψους 438 εκατ. ευρώ με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΚΑΒ.

«Η πρόσβαση στην υγεία είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε πολίτη, όπου και αν βρίσκεται. Η άμεση υγειονομική περίθαλψη δεν θα πρέπει να βασίζεται στο ποιος είναι ή πού ζει κανείς στη χώρα», σημείωσε ο πρόεδρος του ΙΣΝ, Ανδρέας Δρακόπουλος.

Today, two Augusta Westland 109 Trekker helicopters have landed in Greece as part of SNF ‘s Health Initiative. pic.twitter.com/9F91m0bb5N