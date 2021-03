Η Άννα Διαμαντοπούλου ανακοίνωσε, με ανάρτηση στα social media, ότι απέσυρε την υποψηφιότητά της για την ηγεσία του ΟΟΣΑ.

Στην ανάρτησή της η κ. Διαμαντοπούλου εξήγησε ότι προχώρησε σε αυτή την κίνηση προκειμένου να διευκολυνθεί η συναίνεση στη διαδικασία επιλογής του νέου γενικού γραμματέα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

«Αύριο θα γίνει η επίσημη ανακοίνωση των δύο τελευταίων δρομέων της διεθνούς κούρσας για τον ΟΟΣΑ - είναι οι υποψήφιοι της Αυστραλίας και της Σουηδιας. Νωρίτερα σήμερα, αποφάσισα να αποσύρω την υποψηφιότητά μου, προκειμένου να διευκολυνθεί η συναίνεση στη διαδικασία επιλογής του νέου ΓΓ», έγραψε στην ανάρτησή της.

«Καταφέραμε να κατακτήσουμε την τρίτη θέση, έχοντας συμμετάσχει σε μια δύσκολη και συναρπαστική προεκλογική εκστρατεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Μπήκαμε στο γήπεδο της διεθνούς διπλωματίας, χωρις εμφανείς συμμάχους, πήραμε το χάλκινο μετάλλιο και ανοίξαμε πόρτες για το επόμενο χρυσό!», ανέφερε ακόμη, ενώ ευχαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πρόταση, κίνηση που χαρακτήρισε γενναία.

Λίγο αργότερα, με ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός έδωσε τα συγχαρητήριά του στην Άννα Διαμαντοπούλου, για την «πραγματικά εμπνευσμένη καμπάνια», ενώ ευχαρίστησε τις χώρες- μέλη που υποστήριξαν την υποψηφιότητά της. «Ενόψει των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε όλοι, η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη σε ακόμη πιο στενή συνεργασία εντός του πλαισίου του ΟΟΣΑ», έγραψε ακόμη ο κ. Μητσοτάκης στο Twitter.

Warmest congratulations to @adiamantopoulou for a truly inspiring campaign and many thanks to the member countries that supported her candidacy. In the face of the great challenges we all face, Greece remains committed to an ever closer cooperation within the @OECD framework. https://t.co/UrY9iJchDo