Φωτιές: 104 σε όλη τη χώρα- 69 νέες δασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Ακατάπαυστη είναι η μάχη με τις φωτιές σε όλη τη χώρα, παρά το γεγονός πως σε αρκετά σημεία εμφανίζεται καλύτερη εικόνα.

Συνολικά 69 νέες δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν 104 φωτιές σε όλη την επικράτεια, σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «οι περισσότερες αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο».

Αναλυτικότερα η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα έχει ως εξής:

Στην φωτιά στην Πάρνηθα, η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις αντιμετωπίζοντας αναζωπυρώσεις, κυρίως στη νοτιοδυτική πλευρά της, κοντά στο Φρούριο της Φυλής και στο Ρέμα της Γιαννούλας.

Στις φωτιές σε Έβρο και Ροδόπη, οι περισσότερες αναζωπυρώσεις έχουν εκδηλωθεί στη Δαδιά, στην Αισύμη και στο Σουφλί.



Στη φωτιά στη Βοιωτία, οι αναζωπυρώσεις είναι εντονότερες στην περιοχή Βάγια της Υλίκης, ανατολικότερα της περιοχής Ζάλτσα, καθώς και στις περιοχές Στείρι και Κυριάκι.



Νωρίτερα υπήρξε και μια φωτιά στην Εορδαία που καίει πευκοδάσος.

Η φωτιά στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 20:35, ωστόσο τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

«Παρατηρήθηκε κινητικότητα από συγκεκριμένα άτομα, τα οποία σύμφωνα με τον δήμαρχο Καισαριανής, Χρήστο Βοσκόπουλο, βρέθηκαν να περιφέρονται μέσα στο χώρο, ο οποίος ήταν περιφραγμένος και αμέσως εκδηλώθηκε η φωτιά. Αυτό είναι το παράδοξο στην υπόθεση, όπως με ενημέρωσαν ο δήμαρχος Καισαριανής, συνεργάτες μου στον ΣΠΑΥ, αλλά και άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού -ΣΠΑΥ και δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος. Όπως πρόσθεσε, υπάρχουν μαρτυρίες που κάνουν λόγο για εμπρησμό, ενώ εθελοντικές ομάδες του ΣΠΑΥ, των δήμων της Καισαριανής και του Βύρωνα αλλά και η πυροσβεστική, έσπευσαν στο σημείο για να θέσουν άμεσα υπό έλεγχο τη φωτιά.

«Σύμφωνα με τον δήμαρχο που με ενημέρωσε ως πρόεδρο του ΣΠΑΥ, είναι καθαρά εμπρησμός από άτομα που βρέθηκαν στο χώρο τον περιφραγμένο. Αυτοί εθεάθησαν από μάρτυρες να πηδάνε και να φεύγουν, και αμέσως μετά εκδηλώθηκε η φωτιά. Υπήρξαν μάρτυρες που τους είδαν και ενημέρωσαν τον δήμαρχο Καισαριανής. Ο χώρος παραβιάστηκε για να μπουν μέσα, είναι στο Σκοπευτήριο δίπλα, σε σημείο πολύ επικίνδυνο, που αν δεν το θέσεις υπό έλεγχο, μπορεί να πάρει φωτιά η πλευρά αυτή του Υμηττού», υπογραμμίζει ο κ. Κωνσταντάτος.

«Εμείς θα περιπολούμε κι αυτό το βράδυ. Πάνω από 300 εθελοντές είναι αυτή τη στιγμή μέσα στον Υμηττό, σε όλα τα φυλάκια, σε όλους τους δήμους, με τα οχήματα του ΣΠΑΥ, τις υδροφόρες μας, ο κόσμος μπορεί να δει τις σειρήνες μας μέσα στο βουνό που περιπολούμε τις βραδινές ώρες. Κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε κακόβουλη ενέργεια», σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Κωνσταντάτος.

Σε όλες τις πυρκαγιές επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, μεγάλος αριθμός εθελοντών πυροσβεστών, δυνάμεις που έχει διαθέσει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας και η Ελληνική Αστυνομία, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Περιφερειών.

🙏🏻 Our wholehearted thanks to



🇧🇬🇭🇷🇨🇾🇨🇿🇫🇷🇩🇪🇷🇴🇸🇰🇸🇪



for standing by #Greece during this difficult time



🇬🇷🤝 🇪🇺👨‍🚒👨‍🚒🚒🛩️



#UCPM #rescEU #solidarity https://t.co/Q12GUFllrx