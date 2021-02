Σε ισχύ είναι από τις 18:00 του Σαββάτου τα νέα περιοριστικά μέτρα, που ανακοινώθηκαν χτες, για την αποφυγή της περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού.

Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική βρίσκονται στο «κόκκινο», σύμφωνα με τα επιδημιολογικά στοιχεία, και μετά από τις σχετικές εισηγήσεις των λοιμωξιολόγων, η κυβέρνηση αποφάσισε την απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18:00 για τα Σαββατοκύριακα.

Οι αλλαγές σε Αττική και Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική αφορούν κυρίως τη λειτουργία των καταστημάτων. Τα Σαββατοκύριακα τα καταστήματα θα είναι κλειστά, εκτός από φαρμακεία, σούπερ μάρκετ, τρόφιμα, φούρνους και βενζινάδικα, ενώ η απαγόρευση κυκλοφορίας θα εφαρμόζεται από τις 18:00 και όχι από τις 21:00 όπως ίσχυε.

Τις καθημερινές, η απαγόρευση κυκλοφορίας θα εφαρμόζεται από τις 21:00. Κομμωτήρια, κουρεία, υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής, ΟΠΑΠ και ΚΤΕΟ συνεχίζουν τη λειτουργία τους από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 7 έως τις 8 το βράδυ, ενώ το Σάββατο παραμένουν κλειστά.

Επιπλέον αναστέλλεται τα Σαββατοκύριακα η λειτουργία λαϊκών αγορών. Η συγκεκριμένη διάταξη που αφορά στις λαϊκές αγορές θα ισχύσει από το επόμενο Σαββατοκύριακο (13/1).

Έτσι, το Σαββατοκύριακο, από τις 18:00 έως τις 21:00, δεν θα μπορούμε να επιλέξουμε τα sms στο 13033 για σωματική άσκηση, για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, για μετάβαση σε ΑΤΜ τράπεζας και βενζινάδικο. Οι μοναδικές εξαιρέσεις για τα Σαββατοκύριακα αφορούν:

λόγους υγείας

λόγους εργασίας

για σύντομη βόλτα του κατοικιδίου γύρω από την μόνιμη κατοικία

Τι ισχύει τελικά με το take away

Το πρωί του Σαββάτου προκλήθηκε αναστάτωση σχετικά με την λειτουργία του take away. Ανάμεσα στα μέτρα που ανακοινώθηκαν ήταν και η διακοπή του take away από καταστήματα εστίασης η οποία ωστόσο προκάλεσε σύγχυση.

Ο υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης, το πρωί του Σαββάτου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέφερε πως «Έχει καταργηθεί το take away για τα Σαββατοκύριακα διότι έχει παρατηρηθεί ένας πάρα πολύ μεγάλος συνωστισμός μπροστά από τα καταστήματα που έπαιρνε ο κόσμος το φαγητό του. Έτσι, το take away τα Σαββατοκύριακα για Αθήνα και Θεσσαλονίκη σταματάει, αλλά το delivery, η διανομή φαγητού στα σπίτια συνεχίζεται κανονικά».

Στη συνέχεια, ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε ότι η κυβέρνηση έκρινε πως τελικά η προσωρινή αναστολή του take away θα «δημιουργήσει μεγαλύτερη σύγχυση και θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα». Έτσι, τελικά ανακοινώθηκε ότι το take away θα λειτουργεί κανονικά σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική και τα σαββατοκύριακα.

Ακολουθήστε το LiFO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο LiFO.gr