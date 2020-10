View this post on Instagram

e-κεραίες: κάνω κλικ στις μετρήσεις! Τα αποτελέσματα χιλιάδων μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων τώρα και στην οθόνη του κινητού μας! Μπορώ να δω τις μετρήσεις που έχουν γίνει σε κεραίες στη γειτονιά μου ή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή της χώρας. Πώς; • ενεργοποιώ την υπηρεσία τοποθεσίας στη συσκευή μου και βλέπω αποτελέσματα μετρήσεων σε κεραίες γύρω από το σημείο όπου βρίσκομαι • μετακινώ την πινέζα σε οποιοδήποτε σημείο στον χάρτη ή συμπληρώνω στη φόρμα αναζήτησης την Περιφέρεια, την Περιφερειακή ενότητα και τον Δήμο ή τον ταχυδρομικό κωδικό της περιοχής που με ενδιαφέρει και βλέπω αποτελέσματα μετρήσεων στην περιοχή της επιλογής μου Κι αν θέλω να ξεχωρίσω την αλήθεια από τους μύθους που κυκλοφορούν, θα βρω στην εφαρμογή σύντομα άρθρα για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Η νέα εφαρμογή της ΕΕΑΕ ‘e-κεραίες’ για άμεση πρόσβαση από το κινητό ή το tablet σε μετρήσεις κεραιών είναι διαθέσιμη σε Google Play & App Store. 📲 App… και έμαθες για την ακτινοβολία! www.ekeraies.gr #ekeraies #eeae #aktinovolia