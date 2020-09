Τον μόνιμο ελλιμενισμό του αμερικανικού ελικοπτεροφόρου USS Hershel «Woody» Williams στη βάση της Σούδας, ανακοίνωσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάικ Πομπέο, στη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κρήτη.

Ο Πομπέο έκανε λόγο για στρατηγικής σημασίας επιλογή. «Είναι στρατηγική θέση και συμβολίζει την στρατηγική συνεργασία που υπάρχει και θα συνεχίσει να αυξάνεται» τόνισε μεταξύ άλλων. Το αμερικανικό πολεμικό πλοίο αποτελεί μια πλωτή βάση ελικοπτέρων μήκους 230 μέτρων και ανήκει στον 6ο στόλο του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού.

Κατασκευάστηκε στο Σαν Ντιέγκο και παρουσιάστηκε τον Αύγουστο του 2017. Η αξία του συνολικού project για την κατασκευή του Hershel «Woody» Williams, το οποίο ανατέθηκε στη General Dynamics το 2014, ανήλθε στα 498 εκατομμύρια δολάρια.

Kalimera! NSA Souda Bay welcomed #USSHershelWoodyWilliams to Souda Bay this morning. Check out these cool photos of the arrival. @CNREURAFCENT @USEmbassyAthens @USNavyEurope pic.twitter.com/SBtxy3QJb1 — NSA Souda Bay (@NSA_SoudaBay) August 18, 2020

Aerosonde Unmanned Aerial Surveillance vehicle, Buck G, awaits to launch aboard the Expeditionary Sea-Base #USSHershelWoodyWilliams. The #UAS is piloted by Aerosonde personnel from #HWW & provides live aerial surveillance to enhance the ship’s security. @US_EUCOM @USSOCAF pic.twitter.com/aleqjdupA9 — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) September 28, 2020

#USSHershelWoodyWilliams (ESB 4) conducts a training exercise with the Royal Moroccan Navy’s frigate Mohammed V, in the Atlantic Ocean, Sept. 15, 2020. Hershel “Woody” Williams is on her inaugural deployment. pic.twitter.com/wYkXwKrwxZ — SeaWaves Magazine (@seawaves_mag) September 24, 2020

Το πλήρωμά του αποτελείται από στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό. Διαθέτει ένα κατάστρωμα πτήσης 4.830 τ.μ και ευρύχωρο ελικοδρόμιο για τέσσερα αεροσκάφη κατηγορίας MH-53 και CV-22, χώρους ενδιαιτήσεων και ασκήσεων εκστρατευτικών δυνάμεων πεζοναυτών, χώρους εργαστηρίων και μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους.

Εναλλακτικά ή συνδυαστικά μπορεί να φιλοξενήσει κέντρα διοίκησης και επικοινωνιών με σταθμούς εργασίας και δορυφορικών επικοινωνιών, να αναπτύξει μονάδες Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών, μονάδες αμφιβίων δυνάμεων με πλωτά σκάφη και εξοπλισμό ναρκοπολέμου.

Το όνομά του το πήρε από τον πεζοναύτη Hershel «Woody» Williams, τον Ιανουάριο του 2016.

Ο Williams είναι διάσημος για τον ηρωισμό που έδειξε στη μάχη της Ιβο Τζίμα κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, για την οποία και βραβεύτηκε με μετάλλιο από τον πρόεδρο Τρούμαν στις 5 Οκτωβρίου 1945.

Το πλοίο μπορεί να φιλοξενήσει ελικόπτερα ΜΗ-53 και MH-60, ενώ διαθέτει εγκαταστάσεις για προσωπικό 250 ατόμων.