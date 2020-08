Η Ελλάδα απάντησε σήμερα με αντι-NAVTEX στη παράταση των ερευνών του Oruc Reis που ανακοίνωσε χθες η Τουρκία.

Πιο συγκεκριμένα, δεσμεύτηκε περιοχή αεροναυτικών ασκήσεων εντός των ορίων της ελληνικής υφαλοκρηπίδας στην ευρύτερη περιοχή ΝΑ Κρήτης, Καρπάθου, Ρόδου και Νοτίως Καστελορίζου από τις 25/8 έως μεσάνυχτα 27/8 για άσκηση με ελληνικές δυνάμεις και πραγματικά πυρά.

Η παράνομη NAVTEX που είχε εκδοθεί πριν από δύο εβδομάδες, έληγε τα μεσάνυχτα της Κυριακής, αλλά η Τουρκία ανακοίνωσε παράταση των ερευνών έως τα μεσάνυχτα τις 27ης Αυγούστου. Σχολιάζοντας την κίνηση της Άγκυρας, κυβερνητικές πηγές έκαναν λόγο για συνέχιση της προκλητικής συμπεριφοράς, που θα έχει αρνητικές συνέπειες για την Τουρκία.

«Η Τουρκία με τη συνέχιση της προκλητικής συμπεριφοράς της το μόνο που κάνει είναι να δείχνει σε όλο τον κόσμο ότι η αναφορά στο διεθνές δίκαιο και στον διάλογο είναι καθαρά προσχηματική. Με τη συμπεριφορά αυτή το μόνο που καταφέρνει είναι αρνητικές συνέπειες για την ίδια».

Χθες, το Oruc Reis εξακολουθούσε να πλέει σε νερά άνωθεν της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, 35 ναυτικά μίλια εντός των ορίων της. Στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή παραμένει αναπτυγμένος τουρκικός στόλος, τόσο η συνοδεία του Oruc Reis, όσο και τα υπόλοιπα πλοία που έχουν αναπτυχθεί.

Φρεγάτες του ελληνικού πολεμικού ναυτικού έχουν επίσης αναπτυχθεί και παρακολουθούν τις κινήσεις των Τούρκων. Υπενθυμίζεται πως ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, Αλέξανδρος Διακόπουλος, είχε δηλώσει δημοσίως πως το Oruc Reis έκανε έρευνες εντός των ορίων της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και την επόμενη ημέρα είχε παραιτηθεί.

Ρηματική διακοίνωση της Τουρκίας στον ΟΗΕ για τη συμφωνία Ελλάδας- Αιγύπτου

Η Τουρκία, με ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ, αμφισβήτησε ευθέως τη συμφωνία Ελλάδας- Αιγύπτου για την οριοθέτηση ΑΟΖ.

Η Άγκυρα επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της για τα σύνορα και τα ελληνικά νησιά όπως η Ρόδος, η Κάρπαθος, η Κάσος και η Κρήτη, επιμένοντας στους ισχυρισμούς στους οποίους στηρίχθηκε το μνημόνιό της με τη Λιβύη για δήθεν κοινά θαλάσσια σύνορα μεταξύ των δύο χωρών.

Η Τουρκία απορρίπτει ως άκυρη την ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι τα αμφισβητούμενα θαλάσσια σύνορα πρέπει να οριοθετηθούν ανάμεσα στην Άγκυρα και το Κάιρο. Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία Ελλάδας- Αιγύπτου, όπως και εκείνη που σύναψε η χώρα μας με την Ιταλία, αναμένεται να κυρωθούν από τη Βουλή την ερχόμενη Τετάρτη.

Η νέα τουρκική Navtex έχει ως εξής:

TURNHOS N/W : 1062/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 23-08-2020 19:24)

TURNHOS N/W : 1062/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUC REIS, ATAMAN AND CENGIZ HAN EXTENDED UNTIL 272059Z AUG 20 IN CURRENT AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.84 N – 030 06.78 E

33 41.25 N – 028 46.16 E

33 47.41 N – 028 21.48 E

33 53.37 N – 027 59.90 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 272059Z AUG 20.