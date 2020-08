Με «αντί-NAVTEX», απαντάει η Αθήνα, στις αναγγελία της Άγκυρας περί σεισμογραφικής έρευνας νότια από το Καστελόριζο.

Η ελληνική NAVTEX εκδόθηκε από τον σταθμό Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού και διευκρινίζεται ότι ο σταθμός της Αττάλειας δεν έχει τη δικαιοδοσία για να εκδώσει Navtex για τη συγκεκριμένη περιοχή. Και κατά δεύτερον επισημαίνεται ότι η περιοχή που δεσμεύεται αναφέρεται σε παράνομη δραστηριότητα και μάλιστα σε περιοχή που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Μάλιστα καλούνται οι ναυτιλλόμενοι να αγνοήσουν την τουρκική NAVTEX.

Η ελληνική NAVTEX:





ZCZC HA28





100640 AUG 20



IRAKLEIO STATION NAVWARN 455/20 SOUTHEAST CRETAN SEA



1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER FA26-1024/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFFERING TO UNAUTHORIZED AND ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF. IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.



2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX MESSAGE NUMBER FA26-1024/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 232059 UTC AUG 20.

NNNN

Σημειώνεται πως πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου η σύσκεψη του ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Στην περιοχή των ερευνών» το ORUC REIS

Τέσσερις ημέρες μετά την επίσημη υπογραφή Συμφωνίας για την τμηματική οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου η Άγκυρα προχωρά στην επανέναρξη ερευνών.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας το ΟRUC REIS, συνοδευόμενο από δύο μικρότερα σκάφη, τα ΑΤΑΜΑΝ και CΕΝGΙΖ HΑΝ και αριθμό μονάδων του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, απέπλευσε από το λιμάνι της Αττάλειας, αναπτύσσοντας ταχύτητα περίπου 6 μιλίων την ώρα.

Λίγες ώρες αργότερα ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ ενημέρωσε πως το Oruc Reis «έφτασε στην περιοχή των ερευνών».

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου υποστήριξε πως τα θαλάσσια σύνορα που καθορίζει το Κάϊρο δεν παραβιάζουν την τουρκική υφαλοκρηπίδα μας αλλά ο καθορισμός της υφαλοκρηπίδας από την πλευρά της Ελλάδας την παραβιάζει.

ΚΥΣΕΑ και επαφές Μητσοτάκη με Σαρλ Μισέλ και Γενς Στόλτενμπεργκ

Στην Ελλάδα συνεδρίασε εκτάκτως το ΚΥΣΕΑ ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και τον ενημέρωσε για τη συμφωνία της Ελλάδας με την Αίγυπτο, αναφορικά με την οριοθέτηση ΑΟΖ, «καθώς και για τις ανησυχητικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο», σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου τύπου. Το απόγευμα έχει προγραμματιστεί επικοινωνία του με τον γενικό γραμματέα του NATO Γενς Στόλτενμπεργκ.