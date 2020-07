Navtex για σεισμική έρευνα ΝΑ του Καστελόριζου εξέδωσε ο τουρκικός σταθμός της Αττάλειας μέχρι και τις 2 Αυγούστου. Σε επιφυλακή οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.

Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας οι ένοπλες δυνάμεις είναι σε ετοιμότητα και παρακολουθούν τις τουρκικές κινήσεις ενώ αποκλειστικές πληροφορίες της LiFO.gr επιβεβαιώνουν τις φήμες που θέλουν να έχουν ανακληθεί οι άδειες των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες τηρούν στάση αναμονής.

Ήδη στην περιοχή πλέει το ερευνητικό πλοίο Oruc Reis, ενώ σε επιφυλακή έχει τεθεί το Πολεμικό Ναυτικό. Το τουρκικό γεωτρύπανο συνοδεύουν 15 πλοία του πολεμικού ναυτικού της Τουρκίας ενώ αυτή την ώρα πραγματοποιείται ευρεία σύσκεψη στο Πεντάγωνο κεκλεισμένων των θυρών.

Πλοία του ελληνικού πολεμικού ναυτικού έχουν ήδη αποπλεύσει και κατευθύνονται στην ευρύτερη, θαλάσσια περιοχή.

Ανάλογη εικόνα ετοιμότητας και στον Έβρο, όπου σύμφωνα με πληροφορίες της LiFO έχουν ανακληθεί άδειες στρατιωτικών από διάφορες μονάδες της περιοχής ενώ έχει δοθεί εντολή για μερική επιφυλακή.

«Αυτή τη στιγμή στα σύνορα επικρατεί ησυχία», δήλωσε στο GRTimes.gr ο πρόεδρος των συνοριοφυλάκων Έβρου, Βαλάντης Γιαλαμάς, ο οποίος εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι κινήσεις του στρατού γίνονται προφανώς για προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δόθηκε άδεια στην Τουρκία για έρευνες στο θαλάσσιο χώρο νότια της Ρόδου και του Καστελόριζου και νοτιοανατολικά της Κρήτης.

Η ναυτική οδηγία δεσμεύει παράνομα θαλάσσια περιοχή που εκτείνεται δεκάδες ναυτικά μίλια μακριά από τα νοτιοανατολικά της Κρήτης, νότια του Καστελόριζου και δυτικά της Πάφου για έρευνες.

Η Navtex έχει ισχύ από σήμερα έως τις 2 Αυγούστου.

Η τουρκική NAVTEX είναι η ακόλουθη:

TURNHOS N/W : 0977/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 11:23)

TURNHOS N/W : 0977/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 21 JUL-02 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.13 N – 030 06.38 E

33 40.95 N – 028 46.62 E

33 47.37 N – 028 20.27 E

33 52.98 N – 027 59.97 E

6 NM BERTH REQUESTED.

Όπως συμβαίνει συχνά, και σήμερα, τουρκικά μαχητικά πραγματοποιούν υπερπτήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Στις 14.23 μ.μ ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε υπερπτήσεις πάνω από τις νήσους Στρογγύλη και Μεγίστη στα 12.500 πόδια ενώ περίπου μισή ώρα αργότερα, στις 14.56 το ίδιο ζεύγος αεροσκαφών πέταξε πάνω από το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης σε ύψος 29.000 ποδιών.

Πολιτικές αντιδράσεις

Μετά τις εξελίξεις, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με πηγές του κόμματος συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη. Στην εν λόγω σύσκεψη που βρίσκεται σε εξέλιξη, συμμετέχουν ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Αποστολάκης, ο πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ, πτέραρχος Χρήστος Χριστοδούλου, ο πρώην αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Γεώργιος Καμπάς και ο διπλωματικός του σύμβουλος, Βαγγέλης Καλπαδάκης.

Υπενθυμίζεται δε, ότι ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος που βρισκόταν σε διήμερη επίσκεψη στην Κύπρο, επιστρέφει σήμερα, αντί για αύριο, στην Αθήνα.

Την ίδια ώρα κυρώσεις κατά της Τουρκίας που εξέδωσε NAVTEX για έρευνες νοτιοανατολικά του Καστελόριζου εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας ζητά με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Μανώλης Κεφαλογιάννης

«Οι τουρκικές προκλητικές και επιθετικές ενέργειες κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας συνεχίζονται παρά την απερίφραστη καταδίκη τους από ευρωπαϊκής πλευράς και όχι μόνο δεν εμπεδώνουν τις σχέσεις καλής γειτονίας και το σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των γειτονικών χωρών αλλά αυξάνουν το κίνδυνο αποσταθεροποίησης στην περιοχή και διαταράσσουν την ασφάλεια και την ειρήνη», υπογραμμίζει ο κ. Κεφαλογιάννης και ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

- Είναι σε γνώση της η νέα προκλητική και επιθετική ενέργεια της Τουρκίας κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας;

- Σε τι κυρώσεις προτίθεται να προβεί κατά της Τουρκίας που οφείλει να σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα των γειτόνων της;»

Η απάντηση Ερντογάν

Σύμφωνες οι τουρκικές κινήσεις με το Διεθνές Δίκαιο της θάλασσας, δηλώνει σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Εμείς και για τα σεισμογραφικά μας σκάφη και τα γεωτρύπανα μας δεν χρειαζόμαστε την άδεια κανενός. Οτιδήποτε προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο της θάλασσας και οποιαδήποτε είναι τα δικαιώματα μας στην ανατολική Μεσόγειο, στα πλαίσια αυτά κάναμε τα βήματά και θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο» φέρεται να σχολίασε ο Τούρκος Πρόεδρος.