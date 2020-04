Τα εύσημά του στην Ελλάδα για τη διαχείριση του κορωνοϊού, απέδωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ευρώπη.

«Μπράβο σε εσένα και στην ομάδα σου», απάντησε ο Χανς Κλούγκε σε ανάρτηση του Βασίλη Κικίλια που ανέφερε ότι ελήφθησαν από νωρίς μέτρα και ότι δεν υπάρχει κανένας εφησυχασμός. Ο υπουργός Υγείας ευχαρίστησε τον περιφερειακό διευθυντή Ευρώπης του ΠΟΥ για το σχόλιό του.

