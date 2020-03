Επιθέσεις από ακροδεξιούς καταγγέλλουν πως δέχτηκαν σήμερα δημοσιογράφοι στη Λέσβο.

Όπως γνωστοποίησε πρώτος ο Γερμανός φωτορεπόρερ Μίκεαλ Τράμερ, κατά τον αποκλεισμό βάρκας με πρόσφυγες στο λιμάνι της Θέρμης, δέχτηκε επίθεση από ακροδεξιούς, οι οποίοι και πέταξαν τον φωτογραφικό εξοπλισμό του στη θάλασσα. Μερίδα των ΜΜΕ έκαναν λόγο για επίθεση σε μέλος ΜΚΟ, κάτι που ο ίδιος διέψευσε, λέγοντας πως ουδέποτε έχει δουλέψει σε ΜΚΟ.

«Δέχτηκα επίθεση από φασίσες ενώ οι ντόπιοι προσπαθούσαν να απωθήσουν βάρκα με πρόσφυγες που βρισκόταν σε κίνδυνο, από το λιμάνι της Θέρμης στη Λέσβο. Είμαι (σχετικά) καλά, μην ανησυχείτε - οι πρόσφυγες όμως ακόμα βρίσκονται στη βάρκα. Τους πετούν πλαστικά μπουκάλια» έγραψε ο ίδιος στο Twitter, με μία φωτογραφία του χτυπημένου κεφαλιού του.

I was attacked by fascists as locals try to push a boat of refugees that was in distress earlier away from the port of Thermi on #Lesvos. I am (kinda) ok, don’t worry - the refugees though are still sitting in the boat. Plastic bottles are thrown at them. #Europe2020 pic.twitter.com/BE00gc9pXB — Michael Trammer (@mic_tra) March 1, 2020

Στη συνέχεια, δεύτερος δημοσιογράφος, αυτη τη φορά ο Γιώργος Χρηστίδης του Spiegel, κατήγγειλε νέα επίθεση, με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε να υφίσταται ζημιές.

«Με τραυμάτισαν, πετώντας μου ξύλα, με παρενόχλησαν και καταδίωξαν το αυτοκίνητό μου. Στη Λέσβο του 2020. Ακροδεξιοί, αφού πρώτα εμπόδισαν μία βάρκα γεμάτη με πρόσφυγες και παιδιά να πιάσει λιμάνι, έστησαν οδοφράγματα στον κύριο αυτοκινητόδρομο, παρενοχλώντας ΜΚΟ και δημοσιογράφους. Αυτό προσγειώθηκε στο αυτοκίνητό μου» έγραψε στο Twitter.

I was injured, thrown woods at, harassed and car chased. In #Lesvos, Greece In 2020 By right-wing extremists who first prevented a migrant boat full of children from reaching ashore And then built road blocks across the main road to harass NGOs and reporters This landed in my car pic.twitter.com/UlYOQpZBni — Giorgos Christides (@g_christides) March 1, 2020

Μάλιστα, νωρίτερα, σε δρόμο προς τη Μόρια, ένας από τους ντόπιους επεχείρησε να τον χτυπήσει με μία σιδερένια αλυσίδα, όταν ο Γερμανός ανταποκριτής τον ρώτησε γιατί είχαν αποκλείσει τον δρόμο προς τη Μόρια.

Some locals blocking access to #Moria camp nearby for new arrivals . I asked one why, he told me to get the fuck out „or else“? I asked. He took out an iron chain and tried to strike me I didn’t let him and he stepped down They can’t handle a reporter but they ll save the nation pic.twitter.com/of30Lqfg8M — Giorgos Christides (@g_christides) March 1, 2020





Σύμφωνα με την Εφημερίδα των Συντακτών, υπήρξαν καταγγελίες και για επίθεση σε Ελληνίδα καμεργούμαν.

Όπως γράφει δημοσίευμα της efsyn.gr, Κάποιοι από τους συγκεντρωμένους προπηλάκισαν και την επικεφαλής του γραφείου Λέσβου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

Ακόμη, οι δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης, Νίκη Τσιριγώτη και Στρατής Κόμβος, που προσπάθησαν να λογικεύσουν τους συγχωριανούς του για να βγουν από το νερό οι πρόσφυγες, δέχτηκαν δέχτηκαν ύβρεις και απωθήθηκαν από το πλήθος.