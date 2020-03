Τεταμένη είναι η κατάσταση στη Λέσβο, καθώς κάτοικοι αντιδρούν στην άφιξη προσφύγων και μεταναστών, ενώ κάποιοι από τους συγκεντρωμένους προπηλάκισαν μέλη ΜΚΟ και δημοσιογράφους.

Κάτοικοι νωρίτερα μπλόκαραν τη μεταφορά προσφύγων και μεταναστών- που έφτασαν σήμερα- στο ΚΥΤ της Μόριας, αλλά και την αποβίβαση άλλων από βάρκα, στο λιμάνι της Θέρμης. Μάλιστα, στο σημείο προκλήθηκε ένταση και μέλη ΜΚΟ δέχθηκαν επίθεση από ανθρώπους που τους χτύπησαν, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ενώ κυκλοφόρησε στα social media και σχετικό βίντεο.

Κάποιοι από τους συγκεντρωμένους προπηλάκισαν την επικεφαλής του γραφείου Λέσβου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, ενώ προπηλακίστηκαν επίσης δημοσιογράφοι, φωτογράφοι διεθνών ΜΜΕ και δημοτική σύμβουλος Μυτιλήνης, η οποία προσπάθησε να παρέμβει.

Now protestors tried to push me overboard at sea for shooting video Bullies and cowards keeping ppl in a boat not even giving babies water Policeman said „I shouldn’t incite them“ #Lesvos A dark day for Greece pic.twitter.com/Pc2R5FfzFU

Η βάρκα ρυμουλκείται τώρα προς άγνωστη κατεύθυνση, από το λιμενικό, προκειμένου να αποβιβαστούν. Σύμφωνα με το ΑΠΕ, στη βάρκα επιβαίνουν περίπου 50 άνθρωποι, ανάμεσά τους πολλά παιδιά.

„Take them back where they came from!“ hardcore locals in #Lesvos shout to coast guard as they are towing the embargoed migrant dinghy. They warn they will now go stop them at Mitilini where they are apparently taken pic.twitter.com/yYVzGWwX0c