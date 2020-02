Μεγάλη ένταση σημειώθηκε το βράδυ στα ελληνοτουρκικά σύνορα του Έβρου, όπου δυνάμεις ασφαλείας απέτρεψαν την είσοδο μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα.



Δεκάδες άτομα επιχείρησαν να σπάσουν το μπλόκο των αστυνομικών στις Καστανιές και την αστυνομία να απαντά με ρίψη δακρυγόνων. Ενδεικτικό των συγκρούσεων είναι το video του δημοσιογράφου του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel, Γιώργου Χρηστίδη στο Twitter.

Happening now in Kastanies #Evros where hundreds of migrants and refugees are trapped between Greece and Turkey, after Ankara stopped border controls and allowed -if not actively pushed- them there to pressure Europe. Greek police deter any crossing attempt with tear gas pic.twitter.com/M78yuSBNqQ