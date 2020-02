Δράση Με Όραμα είναι το κεντρικό θέμα του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Μαρτίου.

Το 5ο Οικονομικό Φόρους θα διεξαχθεί από την Πέμπτη 5 έως την Κυριακή 8 Μαρτίου 2020, στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο των Δελφών και το ξενοδοχείο Αμαλία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες, συζητήσεις και εκδηλώσεις που θα αναπτυχθούν σε 5 θεματικούς πυλώνες, στους οποίους εντάσσονται επιμέρους ενότητες με εξειδικευμένες συζητήσεις:

-Γεωπολιτική και Αλλαγές στην Ισορροπία Δυνάμεων

- Εξελίξεις στη Ν.Α. Μεσόγειο

-Το Μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι προτεραιότητες της νέας Επιτροπής

-Τεχνολογικές Εξελίξεις και Μελλοντικές Τάσεις

-Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και Παγκόσμιες Προκλήσεις

-Ελλάδα: Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις, Ανάπτυξη και Επενδύσεις

Περισσότεροι από 500 ομιλητές, ανάμεσα στους οποίους πολιτικές προσωπικότητες, ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες, και επιστήμονες διεθνούς φήμης από 35 χώρες, επί τέσσερις ημέρες θα μοιραστούν και θα ανταλλάξουν απόψεις, γνώσεις, καινοτόμες ιδέες, και το όραμά τους για το μέλλον και τις εξελίξεις σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, σε 80 θεματικές ενότητες.

Μεταξύ των ομιλητών συγκαταλέγονται ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, o Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΝΤ, Tao Zhang, ο Ιδρυτής του MIT Media Lab Nicholas Negroponte, ο Επικεφαλής του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Andrea Enria, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου Alan Wolff, η Πρόεδρος του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης Elke Koenig, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας Klaus Regling,ο πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Jean-Claude Trichet, ο Niall Ferguson, Milbank Family Senior Fellow, Hoover Institution, Stanford University, ο Robert Kagan, Stephen & Barbara Friedman Senior Fellow, The Brookings Institution.

Το πρόγραμμα και το περιεχόμενο του Φόρουμ είναι αποτέλεσμα πολύμηνων διεργασιών σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς ως Συμβούλους Προγράμματος μεταξύ των οποίων η World Bank, η European Bank for Reconstruction and Development, η European Investment Bank, το Chatham House, το Wilson Center, το European Network of Political Foundations, το Global Federation of Competitiveness Councils, το Cass Business School, το Hellenic Observatory και το Imperial College London, ενώ διεθνείς οργανισμοί με παρουσία στην Ελλάδα που συνεργάστηκαν είναι: Association of Certified Fraud Examiners, CFA Institute, Endeavor, Entrepreneurs' Organization, Hanns Seidel Foundation, European Commission-Representation in Greece, International Chamber of Commerce, και Konrad Adenauer Stiftung. Programming partners από την Ελλάδα είναι η Ακαδημία Αθηνών, το Athens Democracy Forum, το Deree – The American College, η διαΝΕΟσις, το ΔΙΚΤΥΟ, η ΕΑΣΕ, το Economia Publishing, το ΕΛΙΑΜΕΠ, το ΕΝΑ, η ΕΣΤΙΑ Άγιος Νικόλαος, το Ίδρυμα Λασκαρίδη, ο ΣΦΕΕ, το ΙΔΙΣ, το MIT Enterprise Forum Greece και το YES Forum.

To Ίδρυμα Ωνάση από φέτος αποτελεί στρατηγικό σύμβουλο προγράμματος και εγκαινιάζεται συνεργασία με το Φόρουμ, στο πρόγραμμα φιλοξενίας φοιτητών Delphi Fellowship Program by Onassis Foundation.

Το Φόρουμ πραγματοποιείται με την ευγενική στήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Δελφών και με την συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε). Μπορείτε να δείτε το πλήρες πρόγραμμα εδώ.

Χρυσοί χορηγοί: Aegean Airlines, Chipita, Coca Cola Τρία Έψιλον, Copelouzos Group, Eurobank, Google, Hewlett Packard Enterprise, McKinsey & Company, Microsoft, Mytilineos, NN, Panama Shipping Agency & Services, Qualco, Roche, Vianex, VISA, Volvo, ΔΕΗ, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Τράπεζα Πειραιώς.

Χορηγοί: Alpha Bank, Avis, Deloitte, Dimand, Eastern Mediterranean Maritime Limited, Entersoft S.A., Euroxx, EY, EZA, Grant Thornton, Hellas Gold, Hellas Sat, Libra Group, Metropolitan College, MSD, Oracle, ΔΕΔΔΗΕ, Εθνική Ασφαλιστική, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, Ίδρυμα Μαριάννα Βαρδινογιάννη, ΟΛΠ, ΟΤΕ, ΣΟΛ Crowe, Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ.

Υποστηρικτές: Attica Bank, Avax, Axia Ventures, Bernitsas Law Firm, BFF Banking Group, Black Sea Trade & Development Bank, CAE, DPort Services, EFA Group, Ericsson, Genesis Pharma, Heracles Group of Companies, Hill International, ΙΒΜ, Imerys, INTERAMERICAN, Intrum, Karatzas & Partners, KPMG, Kyvernitis, Matrix Pack, Medtronic Ελλάς, North Star Group, Novartis Greece, PeopleCert, Pfizer, Piscines Ideales, Procter & Gamble, Regus, Revithis & Partners, SAP, TITAN, ΑΔΜΗΕ, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, ΕΛΠΕΝ, ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών.

Facilities Service Sponsor: Manifest.

Health and Safety Sponsor: GEP.

Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών θα εφαρμόσει και φέτος στους χώρους του συνεδρίου το πλάνο διαχείρισης του καπνίσματος SMOKE FREE Delphi Economic Forum.