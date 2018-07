H Κύπρος και η Ισπανία κινητοποιήθηκαν άμεσα για να συνδράμουν την Ελλάδα στην καταπολέμηση των καταστροφικών πυρκαγιών στην Αττική, ανέφερε μέσω twitter ο επίτροπος της Κομισιόν, υπεύθυνος για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων, Χρήστος Στυλιανίδης.

Συγκεκριμένα, ο Χ. Στυλιανίδης ανακοίνωσε ότι η βοήθεια που προσέφεραν η Κύπρος και η Ισπανία περιλαμβάνει ομάδα 64 πυροσβεστών και παραϊατρικών, 2 πυροσβεστικά οχήματα και 2 πυροσβεστικά αεροπλάνα Canadair.

«Μεγάλο "ευχαριστώ" στην Κύπρο και στην Ισπανία για την άμεση κινητοποίηση ομάδων πυροσβεστών, διασωστών, πυροσβεστικών οχημάτων και αεροπλάνων μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, για να βοηθήσουν την Ελλάδα στην καταπολέμηση των καταστροφικών πυρκαγιών στην Αττική. Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη», αναφέρει στο twitter o Κύπριος επίτροπος.

Thank you to #Cyprus 🇨🇾 & #Spain 🇪🇸 for their offers of assistance to #Greece🇬🇷 via #EUCivPro, which include a team of 64 firefighters & paramedics, 2 firefighting trucks & 2 Canadair firefighting planes.#EU 🇪🇺 #solidarity in action. pic.twitter.com/m64TYcdP53