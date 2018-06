Το μπέρδεμα του Αλέξη Τσίπρα με το «Too hard to die» έχει προκαλέσει απορίες και σκωπτικά σχόλια στο Twitter.

Για ακόμη μια φορά τα αγγλικά του πρωθυπουργού πρωταγωνιστούν στα σχόλια, αν και αυτή τη φορά το πρόβλημα δεν ήταν η προφορά αλλά το πώς χάθηκε στην μετάφραση.

Η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ, ότι η κυβέρνησή του είναι «Too hard too die» δηλαδή «πολύ σκληρή για να πεθάνει», είχε έμπνευση από το φιλμ «Die Hard».

Καθώς όμως τον ακούμε να λέει πως η ταινία σχετίζεται με τη Βρετανία, μας έρχεται στο μυαλό το ενδεχόμενο να μπέρδεψε το «Die Hard» με το «Die another day», το φιλμ με τον διάσημο βρετανό πράκτορα 007.

Όπως και να έχει το Twitter δεν έμεινε άπραγο:

Baby i am too hard to die and if you have weather can go for coffee together . 😘😘😘