Στις 12 τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας) αναμένεται να συνεχισθεί η συνεδρίαση του Eurogroup, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Μάριο Σεντένο, Λουίς Ρέγκο.

Με ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Twitter, o Ρέγκο ανέφερε πριν από τρεις ώρες ότι ο πρώτος γύρος της συνεδρίασης, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Eurogroup ολοκληρώθηκε και ότι θα γινόταν διάλειμμα μίας ώρας.

Στη συνέχεια, με νέα ανάρτησή του πριν από δύο ώρες ενημέρωσε ότι «χρειάζεται περαιτέρω δουλειά» και ότι η σύνοδος θα άρχιζε ξανά στις 10 το βράδυ (ώρα Ελλάδας).

Λίγο μετά τις 11 (ώρα Ελλάδας) ακολούθησε και τρίτη ανάρτησή του, ότι «στόχος είναι τώρα να αρχίσει ξανά στις 23 ώρα Βρυξελλών (12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας)», προσθέτοντας: «Εργαζόμαστε σκληρά για να καταλήξουμε σε μία συμφωνία».

Η σύνοδος του Eurogroup ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 4 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας), αλλά ο εκπρόσωπος του Σεντένο ανακοίνωσε πριν την έναρξή της ότι θα άρχιζε στις 5 (ώρα Ελλάδας). «Θα χρειαστούμε μία επιπλέον ώρα για προετοιμασία πριν από τη σύνοδο», έγραψε στο Twitter.

Σύμφωνα με την δημοσιογράφο των Financial Times, Μερί Καν, πεδίο αντιπαράθεσης αποτέλεσε ο «οδικός χάρτης» της στρατηγικής εξόδου από την κρίση που επρόκειτο να παρουσιάσουν αύριο η Κομισιόν και η επικεφαλής της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, δηλαδή ουσιαστικά τα βήματα της άρσης των περιοριστικών μέτρων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο «οδικός χάρτης» βρήκε την έντονη αντίδραση των Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία, που υποστήριξαν ότι οι ευρωπαϊκές αρχές δεν είχαν διαβουλευτεί μαζί τους.

Όλα τα ενδεχόμενα πλέον είναι ανοικτά, ακόμη και αυτή της μη εύρεσης λύσης, αν και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να υπάρξει συμφωνία.