Βίντεο αφιερωμένο στο τέλος του ελληνικού προγράμματος ανάρτησε στο Twitter η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ενώ το Eurogroup βρίσκεται σε εξέλιξη, η Κομισιόν σχολιάζει στη λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο ότι «ύστερα από 8 χρόνια προγραμμάτων, η Ελλάδα βρίσκεται στο μονοπάτι της ανάκαμψης και της ανάπτυξης. Οι δουλειές επιστρέφουν και η Ελλάδα σύντομα θα μπορεί να σταθεί στα δικά της πόδια».

Οι δημιουργοί του βίντεο παραδέχονται πως οι Έλληνες πέρασαν πολύ δύσκολα αυτά τα χρόνια αλλά θα δρέψουν τους καρπούς της προσπάθειάς τους.

«Η οικονομία βρίσκεται σε σωστή τροχιά», σημειώνει η Επιτροπή, με τις μεταρρυθμίσεις να συνεχίζονται και μετά τη λήξη του προγράμματος και ενώ έχουν ήδη δρομολογηθεί περικοπές συντάξεων από την 1/1/2019 και μείωση του αφορολόγητου το 2020.

🇬🇷After 8 years of programmes, Greece is on the path to recovery, growth & jobs are returning & Greece will soon be able to stand on its own 2 feet again.



Today, #Eurogroup is assessing the progress achieved.



✅Watch our video

✅Read our fact sheets https://t.co/iCWXlU12Qh pic.twitter.com/B4q5wmQ1HT