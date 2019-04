Με τον Κουασιμόδο γνωριστήκαμε σε ένα πάρτι στην Μονμάρτη, τα Εξάρχεια του Παρισιού. Με φώναζε Ζαζί. Τον φώναζα Κιού. Τα περισσότερο βράδια, τα περνούσαμε στην σκεπή του εμβληματικού ναού της Παναγίας, κοιτάζοντας τα αστέρια και παριζιάνικους κώλους.

Ο Κιού πίνοντας Περινιόν. Εγώ μπίρα. Μια μέρα, ο Κιου, πρόσεξε μια τσιγγάνα, η οποία μιλούσε με τους περαστικούς και τους διάβαζε το μέλλον. Την έλεγαν Εσμεράλδα. «Έλα ρε Κιου, αποκλείεται, πως το κάνει;»



«Εύκολο Ζαζί, θα σου πει το ζώδιο».



Η αστρολογία είναι μια αρκετά περίπλοκη θεωρία η οποία όμως στερείται πραγματικής επιστημονικής βάσης. Σήμερα την ονομάζουμε και ψεύτο-επιστήμη. Είναι αρκετά αλαζονική, τοποθετεί τον άνθρωπο στο κέντρο του σύμπαντος, και καθρεφτίζει πλανητικές τροχιές σε επαγγελματική ή ερωτική επιτυχία. Ανακαλύφθηκε το 200 μ.χ. και έκτοτε παραμένει στάσιμη παρόλο την ανακάλυψη νέων πλανητών και αστερισμών. Οι περισσότερες προβλέψεις είναι τόσο γενικές που οι περισσότεροι άνθρωποι ταυτίζονται με αυτές, ενώ τις αξιολογούν ως εξαιρετικά ακριβείς, πιστεύοντας πως τους αφορούν προσωπικά. Η τάση αυτή είναι σήμερα γνωστή και ως φαινόμενο Μπαρνουμ.



Σε παλαιότερα χρόνια, η ημερομηνία γέννησης ή με άλλα λόγια οι καιρικές συνθήκες, καθόριζαν την ποσότητα φαγητού που υπήρχε διαθέσιμη στην οικογένεια. Οι διατροφικές συνήθειες διαμόρφωναν ουσιαστικά τον χαρακτήρα ενός ατόμου. Όχι η θέση του ηλίου. Ούτε η τροχιά του Δια. Την επόμενη φορά που βρεθείτε σε μεγάλη παρέα ανοίξτε ένα οποιοδήποτε starfact και διαβάστε τυχαία τις προβλέψεις ενός ζωδίου. Μετά ρωτήστε ποιος πιστεύει πως ήταν το δικό του ζώδιο. Το 70% της παρέας θα σηκώσει το χέρι.



Σύμφωνα με την αστρολογία, το ζώδιο καθορίζεται από την θέση του ηλίου την ημέρα της γέννησης. Για παράδειγμα, εάν την ημέρα της γέννησης κάποιου, ο αστερισμός του δίδυμου βρισκόταν πίσω από τον ήλιο, τότε αυτός ο κάποιος είναι δίδυμος. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο αστερισμός του ζωδίου μας, είναι ορατός σε μας 6 μήνες μετά την γέννηση μας, εφόσον η γη περάσει από την αντίθετη πλευρά του ηλίου. Στην πραγματικότητα όμως, εάν κάποιος γεννηθεί 22 Μαΐου με 21 Ιουνίου, ο αστερισμός του δίδυμου είναι εύκολα ορατός. Η αστρολογία, καθότι δεν αποτελεί επιστήμη, συνεχίζει να μην λαμβάνει υπόψιν την μετατόπιση του άξονα της γης, η οποία συμβαίνει κάθε 26000 χρόνια.



Γι' αυτό λοιπόν, την επόμενη φορά που θα μπεις στον πειρασμό να διαβάσεις αστρολογικές προβλέψεις, που μια όμορφη κοπέλα ρωτήσει να μάθει το ζώδιο σου ή σε ακολουθήσει ένα ακάου με bio «τρελό καρκινάκι» και άβαταρ Κωλάρα, μέτρα μέχρι το 10.



Επιστρέφω όμως στην ιστορία μας. Μια μέρα, καθώς η Εσμεράλδα περνούσε μπροστά από τον ναό της παναγιάς, αποφάσισα να της ζητήσω να μου διαβάσει το μέλλον.



«Εάν δεν πιστεύεις δεν πιάνει» μου είπε και χάθηκε στο πλήθος σφυρίζοντας "The roof, the roof, the roof is on fire, We don't need no water, let the motherfucker burn, burn, motherfucker, burn"....

Tsaky Stardust, Aerospace Engineer