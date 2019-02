Άσχημη μέρα η σημερινή. Ούτε να τη σκεφτεί δεν ήθελε. "When everything goes wrong, go to sleep", θυμήθηκε ότι είχε διαβάσει σε έναν τοίχο του facebook. Αποφάσισε να ακολουθήσει τη συμβουλή. Χώθηκε κάτω από τις κουβέρτες, άναψε το ηλεκτρικό υπόστρωμα και πάτησε το τηλεκοντρόλ. Η τηλεόραση δεν ανταποκρίθηκε. Χτύπησε δυο φορές το τηλεχειριστήριο με το χέρι του και ξαναδοκίμασε. Αυτή τη φορά οι μπαταρίες έκαναν επαφή και η οθόνη άνοιξε. Μετά από ένα σύντομο zapping κατέληξε σε ένα επεισόδιο του «Κόκκινου Κύκλου» του Πάνου Κοκκινόπουλου. Αυτό με τη φοιτήτρια που θέλει να σκοτώσει τους γονείς της. «Έχει κάτι το καθησυχαστικό η επανάληψη», σκέφτηκε.



Πριν το καταλάβει είχε βυθιστεί σε κατάσταση R.E.M. Βρισκόταν ήδη στη ζούγκλα της Γουατεμάλα ως επίδοξος εξερευνητής. Μαζί του η πορνοστάρ Brandi Love, η οποία για την περίσταση εκτελούσε χρέη τακτικής καθηγήτριας αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα. Φορούσε ένα μπεζ παντελόνι σαφάρι που τόνιζε τους υπέροχους γλουτούς της. Περιττό να αναφέρω πως ήταν τρελά ερωτευμένος μαζί της. Έκοβε δρόμο στην πυκνή βλάστηση με τη ματσέτα του, ενώ διαφόρων ειδών ζουζούνια τον περιτριγύριζαν παρόλο που είχε αδειάσει πάνω του ολόκληρο το μπουκάλι με το αντικουνουπικό. Πρωτόγνωρα κελαηδίσματα από τροπικά πτηνά τους συντρόφευαν στο ημίφως ενώ χαριτωμένοι καπουτσίνοι κυκλοφορούσαν στα κλαδιά πάνω από τα κεφάλια τους. Τρία ζευγάρια κίτρινα μάτια τον παρακολουθούσαν κρυφά, χωρίς εκείνος να έχει υποπτευθεί κάτι, πέρα από αυτήν την περίεργη έκτη αίσθηση με την οποία μας έχει προικίσει η φύση όταν κάτι δεν πάει καλά.



Ξαφνικά, η βλάστηση τελείωσε απότομα και εμφανίστηκε μπροστά του μια χαμένη πόλη των Μάγια με καλοδιατηρημένα κτίρια. Οι επίχρυσες κορυφές τους λαμπύριζαν στον ουρανό. Ημίγυμνοι άντρες και γυναίκες με πολύχρωμες φορεσιές κυκλοφορούσαν στους δρόμους. Οι γυναίκες περπατούσαν και συνομιλούσαν σαν αρχαίοι φιλόσοφοι, ενώ οι άντρες αγόραζαν και πωλούσαν τροπικά φρούτα και λαχανικά στην υπαίθρια αγορά, με τα βρέφη κρεμασμένα στις πλάτες τους. Προφανώς επρόκειτο περί μητριαρχικής κοινωνίας. Αγόρια και κορίτσια παίζανε ποδόσφαιρο κάνοντας τακουνάκια και τρίπλες με επιδεξιότητα Lionel Messi ενώ μικροσκοπικά κανίς με μαλλί κομμωτηρίου περιφέρονταν στον χώρο.



Έμεινε για λίγο έκθαμβος. «Ένας ζωντανός πολιτισμός των Μάγια!». Έπειτα, τρελαμένος από τη χαρά του, έτρεξε προς μια γυναίκα η οποία του έδειξε με το χέρι της προς το ψηλότερο κτίριο και του είπε κάτι σε μια γλώσσα που έμοιαζε με αρχαία ελληνικά. Και να ήταν, δε θα το καταλάβαινε, ήταν σκράπας στα αρχαία στο σχολείο. Κατευθύνθηκε προς το κτίριο, που μάλλον ήταν ναός και το οποίο στην είσοδο έγραφε: «ΜΗΔΕΙΣ ΑΓΕΩΜΕΤΡΗΤΟΣ ΕΙΣΙΤΩ». «Τελικά είχε δίκιο ο Λιακόπουλος!» αναφώνησε . Δε φοβήθηκε, στη γεωμετρία πέταγε.

Μπήκε μέσα και αντίκρυσε έναν μακρόστενο διάδρομο στο φως των κεριών. Από κάπου ακουγόταν να παίζει Μποφίλιου. Άρχισε να τον διασχίζει. Στα δεξιά του φωτογραφίες από τις πρώην του και στα αριστερά του, από τις κοπέλες που ερωτεύτηκε αλλά δεν ανταποκρίθηκαν ή δεν τόλμησε καν να τους το εξομολογηθεί. Ξαφνικά είδε στο τέλος του διαδρόμου τη Brandi ολόγυμνη πάνω στο ιερό να του λέει: «Απόδειξε μου το Πυθαγόρειο Θεώρημα» Δεν είχε πρόβλημα, απάντησε στη στιγμή. Έγνεψε καταφατικά και τον κάλεσε κοντά της. Έτρεξε προς τα εκείνη αλλά πριν το καταλάβει είχε πιαστεί στην παγίδα ενός τεράστιου σαρκοφάγου φυτού που φύλασσε το ιερό. «Την πάτησα σαν παιδαρέλι!», σκέφτηκε. Το δηλητήριο που εγχύθηκε στο σώμα του, του έδωσε μια ξεχασμένη αίσθηση ευδαιμονίας και χαλάρωσης, όπως όταν ήταν παιδί. Αποδέχθηκε αμέσως τη μοίρα του και βυθίστηκε αργά και σταθερά στα έγκατα του φυτού σε μια κατάσταση νιρβάνας. Η Brandi τον παρακολουθούσε ατάραχη με το ίδιο αποστασιοποιημένο ύφος που πηδιόταν στις ταινίες της.

Το επόμενο πρωί, το μόνο που βρέθηκε από αυτόν ήταν οι καρό πυτζάμες του, καλοσιδερωμένες και προσεκτικά διπλωμένες επάνω στο κρεβάτι του. Στην ανοιχτή ακόμα τηλεόραση, ο Γιώργος Αυτιάς έπαιρνε συνέντευξη απ' τον πρόεδρο των συνταξιούχων του ΤΕΒΕ.