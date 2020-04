Μετά το «Ρώτησα τον Χαρδαλιά πού θα κάνω Πασχαλιά» και την πασχαλινή λαμπάδα - Σωτήρης Τσιόδρας, ο γνωστός καθηγητής λοιμωξιολογίας αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για ένα τραγούδι, που έχει γίνει viral.

Ο ηθοποιός και stand up comedian Αλεξάνδρος Χαριζάνης, κοινοποίησε το καινούργιο του remix με τίτλο «Dance With The Tsiodras», αντλώντας έμπνευση από τις ημέρες της καραντίνας και βέβαια τον επικεφαλής του υπουργείου Υγείας στην ενημέρωση για τον κορωνοϊό, Σωτήρη Τσιόδρα.

«Μετά από τόσες ημέρες βαρεμάρας και χωρίς κανένα λόγο, έφτιαξα αυτό το rmx που οκ, δεν βγάζει καν νόημα, αλλά για να μην αρχίσω να μιλάω στο ταβάνι, ό,τι βγαίνει καλό είναι», έγραψε ο Αλέξανδρος Χαριζάνης στο Instagram.

Το τραγούδι αποτελεί διασκευή της προ δεκαετιών επιτυχίας «Dance with the Devil» και ήδη μετρά σχεδόν 120.000 προβολές.