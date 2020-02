Η τύχη μίας γυναίκας άλλαξε όταν,στο μετρό του Λονδίνου, τρέχοντας να προλάβει το τρένο, ένας άγνωστος την σταμάτησε λέγοντάς της να ολοκληρώσει τους στίχους από το «Shallow» της Lady Gaga.

Η Charlotte Awbery, αποφάσισε να παίξει το γνωστό παιχνίδι με τους στίχους που την προσκάλεσε ο άγνωστος, τραγουδώντας. Η ερμηνεία της Charlotte δεν άφησε άφωνο μόνο τον άνθρωπο που την προσκάλεσε στο παιχνίδι αλλά έγινε και viral καθώς την κατέγραψε και ανέβασε το βίντεο στο twitter.

This guy challenged strangers to ‘finish the lyrics’ and this woman passing by started belting out Shallow like she was performing at the Oscars, literally flawless 😭



📹: Kevin Freshwater pic.twitter.com/P8Vn5qj4Nn