Δεν θέλει πολύ για να «πάρει φωτιά» κάτι στο Twitter, πόσω μάλλον ένα βίντεο με τίτλο ο Κanye West βγάζει και τρώει κερί από το αυτί του.

Την περασμένη Κυριακή είχαμε μια ακόμη λειτουργία του Kanye West στην οποία μάλιστα πήγε και ο Brad Pitt, αλλά τελικά η πιο viral στιγμή του ούτως ή άλλως περίεργου event, ήταν αυτή που φαινομενικά τον δείχνει να σκαλίζει το αυτί του και μετά να βάζει το δάχτυλο στο στόμα και μάλλον να τρώει κάτι.

Το μισό Twitter είναι αηδιασμένο και το άλλο μισό δεν έχει πειστεί.

Το βίντεο των 8 δευτερολέπτων δείχνει ότι ο Kanye στέκεται σε ένα πλήθος και καθώς ο χρήστης ζουμάρει, τον δείχνει να σκαλίζει το κάτω μέρος του αυτιού του με τον δείκτη του, φέρνοντας γρήγορα μετά το δάχτυλο στο στόμα του.



«Δεν το είχα καν παρατηρήσει, αλλά τράβηξα ένα βίντεο του @kanyewest να τρώει κερί από το αυτί του», έγραψε ο χρήστης του Twitter που κατέγραψε τη στιγμή. Και τελικά το βίντεο έχει 3,5 εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια.

So I didn’t even notice but I got a video of @kanyewest eating his earwax 😂 pic.twitter.com/LZyungkpDJ