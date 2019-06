ΚΡΙΟΣ

Οι Κρυοί είναι τελείως αναξιόπιστα μουλάρια, αλλά διαθέτουν ένα πλούσιο συναισθηματικό κόσμο. Οι Κριοί είναι τα άτομα που θα σε πρήξουν να τους συναντήσεις στο τάδε μέρος και μετά θα σου στείλουν τεξτ srry dn bro n rtho. Το πιο πιθανό είναι ότι έμπλεξαν σε κάποια διαφωνία στο φέησμπουκ η οποία τους εξάντλησε. Μην κάνετε σχέδια με Κριούς.

Αν είστε Κριοί, ξέρω πολύ καλά ότι τον Μάη τον περάσατε κλεισμένα το σπίτι επειδή η όλη κατάσταση τραπέζια, φαγοπότια, χριστούγεννα σας φάνηκε πλήγμα στην ανεξαρτησία σας. Σας έχω καλά νέα για τον Ιούνιο: φρέσκα και ανανεωμένα θα αρχίσετε να παίρνετε τηλέφωνο τις παρέες σας. Δυστυχώς δε θα σας απαντάει κανείς, εκτός από το περιστασιακό τεξτ srry dn bro n rtho. Στον τομέα των ερωτικών βαριέμαι να απαντήσω.

ΤΑΥΡΟΣ

Αντίθετα από τον Κριό, ο Ταύρος θα συμφωνήσει να έρθει μαζί σας στο τάδε μέρος, και θα επιμείνει να κάτσετε ως το κλείσιμο, κάνοντας ότι δεν καταλαβαίνει τα διακριτικά σήματα που στέλνετε ξαπλώνοντας στο πάτωμα και αφήνοντας το σαλάκι σας να τρέξει. Πρόκειται δηλαδή για άτομα που του δίνουν και ψοφάει, κάτι που ίσως οφείλεται στον πλούσιο συναισθηματικό τους κόσμο.

Τα αγαπητά μου Ταυράκια περάσαν το Μάη εξετάζοντας τα πρίντ-σκρηνς που έχουν κρατήσει από το φέησμπο, προκειμένου να αποφασίσουν σε ποιον θα κάνουν παράπονα για το ότι δεν τους ευχήθηκαν με ικανοποιητικό τρόπο. Τώρα τον Ιούνιο, δε θέλω να σας αγχώσω Ταυράκια μου, αλλά σας περιμένει στη γωνία ένας δεσπότης παναγιώτης λουκούμι, η μεγαλύτερη υπαρξιακή κρίση της τελευταίας πενταετίας. Θα σας πρότεινα να επενδύσετε στον συναισθηματικό σας κόσμο, που είναι άλλωστε και το δυνατό σας σημείο. Για τα ερωτικά σας δεν δύναμαι να κάνω προβλέψεις γιατί μου φαίνεται γελοίο.

ΔΙΔΥΜΟΣ



Τα Διδυμάκια στο γκόσιπ γκερλ θα ήταν η Τζορτζίνα και στο αρπητζή κεηότικ νιούτραλ, έχουν συνήθως μπλε μάτια και για πέντε λεπτά σε βρίσκουν τρομερά ενδιαφέρον άτομο. Στα επόμενα πέντε μάλλον όχι, κι απο αυτή τη δυναμική τους με τους ανθρώπους ξεπηδά το συχνό φαινόμενο να ο δίδυμος να και το σλέηβ του. Γενικά θα λέγαμε ότι οι Δίδυμοι δεν είναι οι χειρότεροι άνθρωποι του κόσμου, αν εξαιρέσεις ότι ο πλούσιος συναισθηματικός τους κόσμος μερικές φορές τους ωθεί σε συμπεριφορές ανύπαρκτες όπως για παράδειγμα το να σώζουν γατάκια από την δίψα φροντίζοντας όμως να τα βάλουν να τσακωθούν με όλες τους τις φιλινάδες.

Αγαπητά μου Διδυμάκια, αφού περάσατε όλο το Μάη ολομόναχα επειδή πάρτυ στο πάρτυ τσακωθήκατε με όλον σας τον κύκλο, ο Ιούνιος σας φέρνει τη χαρμόσυνη αλλαγή ότι στους μαζόχες λείψατε και θα σας ξαναπροσεγγίσουν, ενώ οι υπόλοιποι απλά δε σας αξίζουν. Για τα ερωτικά σας δε σας δίνω προβλέψεις γιατί ο έρωτας είναι μια κοινωνική κατασκευή και καιρός να τελειώνουμε με αυτό το αστείο.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Τα Καρκινάκια είναι τα ζωόδια που ασχολούνται πιο πολύ με τα ζωόδια και γενικά με το νιου έητζ. Ανήκουν στην γευστική κατηγορία ατόμων που σου τη λένε για το κάπνισμα (something something ενέργεια) ενώ ταυτόχρονα κατεβάζουν μισό μπουκάλι ημίγλυκο. Ποιος πίνει ημίγλυκο μετά τα δεκαοχτώ; Οι Καρκίνοι, να ποιοί. Τους αρέσει να πιστεύουν ότι μπορούν να διαβάζουν τους ανθρώπους, γι'αυτό και συχνά ακολουθούν το επάγγελμα του ψυχολόγου. Η αλήθεια είναι πως έχουν αρκετά πλούσιο συναισθηματικό κόσμο, συνήθως μουλιασμένο σε ξινισμένο ημίγλυκο, ένα αποτέλεσμα αρκετά ενδιαφέρον για την επιστήμη της ψυχολογίας. Το μεγάλο τους πρόβλημα είναι ότι αισθάνονται πως οι άλλοι είναι ανίκανοι να τους καταλάβουν, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι καρκίνοι να έχουν το τρέηντμαρκ βλέμμα όλιβερ τουήστ.

Αγαπητοί Καρκίνοι, το Μάη σας πλήγωσαν οι περισσότεροί σας φίλοι και αρκετά μεγάλο κομμάτι της οικογένειάς σας. Μην ανησυχείτε! Τον Ιούνιο οι περισσότεροι θα πεθάνετε, κάτι που προμηνύει καλά νέα ΚΑΙ για τα ερωτικά σας.

ΛΕΩΝ

Μακράν το αγαπημένο μου ζωόδιο, καθότι μακράν το πιο γελοίο. Τα Λιονταράκια έχουν ιδιαίτερα πλούσιο συναισθηματικό κόσμο, και φροντίζουν να το μάθει ολόκληρη η περιφέρεια. Δεν είναι ούτε τα ίδια σίγουρα που σταματάει το περφόρμανς και που αρχίζει η αλήθεια. Ένα από τα πιο αστεία πράγματα στον κόσμο είναι τα Λιονταράκια που έχουν ωροσκόπο κάποιο πιο ιντροσπέκτιβ ζωόδιο: παρακολουθώντας αυτές τις περιπτώσεις μπορεί κανείς να απολαύσει το θέαμα ενός ανθρώπου που στη μέση της γελοιότητάς του σταματάει έντρομος, και ύστερα από κανά διλεπτάκι συνεχίζει ακάθεκτος. Αγαπημένο χόμπι των λιονταριών είναι οι θεαματικές απολογίες και τα new year's resolutions .

Αγαπητά Λιονταράκια, είμαι σίγουρη ότι ο Μάης ήταν ο πρώτος μήνας της υπόλοιπης ζωής σας (the first month of the rest of your life). Ο Ιούνιος θα είναι ο δεύτερος μήνας της ζωής σας πριν την υπόλοιπη ζωή σας. Θα σας έλεγα να μην το πάρετε κατάκαρδα αλλά είμαι σίγουρη ότι έτσι κι αλλιώς δε θα το κάνετε- εκτός κι αν είστε σε δημόσιο χώρο. Είστε ένα από τα λίγα ζώδια για τα οποία θα προσφέρω ερωτικές προβλέψεις: κοιτάξτε βαθειά μέσα σας: εκεί θα βρείτε όλα όσα ονειρεύεστε, τη μια και μοναδική σας αγάπη.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Οι Παρθένοι είναι το λιγότερο αγαπημένο μου ζωόδιο, κυρίως επειδή έχουν συναίσθηση του πόσο γελοίοι είναι, παρ' όλα αυτά δεν κάνουν απολύτως τίποτα για το αλλάξουν. Αγαπημένο χόμπι των παρθένων είναι να εξομολογούνται τις αδυναμίες τους και μετά να θεωρούν ότι κανείς άλλος δε μπορεί να τους κατηγορήσει για αυτές. Η ανάγκη τους για αυτές τις εξομολογήσεις ξεπηδά από την έντονη αίσθηση της δικαιοσύνης που τους διακατέχει: ξοδεύουν τόση ενέργεια εντοπίζοντας όλα τα στραβά των άλλων που θα ήταν αδικία να μην κάνουν το ίδιο και για το εαυτό τους. Μ'ένα σμπάρο δυό τρυγόνια: με αυτές τις εξομολογήσεις απ' τη μια φροντίζουν για την συμπαντική ισορροπία ενώ απ' την άλλη προλαβαίνουν να πουν τα ίδια αυτά που φαντάζονται ότι λένε οι άλλοι για αυτά. Αυτό που δε γνωρίζουν είναι ότι ο υπόλοιπος κόσμος απλά δεν είναι το ίδιο αηδιαστικά μανιαμάνιδες σαν αυτά και δεν ασχολείται συνέχεια με τα στραβά του διπλανού του.

Οι Παρθένοι περάσαν τον Μάη ερχόμενοι για εκατομμυριοστή φορά αντιμέτωποι με τον πλούσιο συναισθηματικό τους κόσμο. Τον Ιούνιο θα τον περάσουν αναλύοντας την κρίση αυτή στο μυστικό τους μπλογκ. Οι Παρθένοι ξέρω ότι δε θα μου θυμώσουν που δεν θα τους δώσω ερωτικές προβλέψεις, καθώς γνωρίζουν πολύ καλά ότι είναι αδύνατο να βρουν άνθρωπο που δε τους φαίνεται ανυπόφορος.



ΖΥΓΟΣ



Ζυγός είναι η μαμά μου που την αγαπώ πολύ γι'αυτό παρόλο που έχω ράμματα για τη γούνα τους προτιμάω να μη πω τίποτα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Οι Σκορπιοί είναι αδιανόητα τσόκαρα, το είδος του ατόμου που σε κάνει να θέλεις να βγεις από τα ρούχα σου και μετά να τους τα ταΐσεις. Συνήθως είναι τελείως μα τελείως κουλά, χωρίς καμία απολύτως συναισθηματική συνέπεια, κάτι που τους επιτρέπει να αναπτύξουν το πιο χυδαίο πάσιβ αγκρέσιβ άτιτιουντ που έχετε συναντήσει. Είναι το είδος του ατόμου που πλασάρει εαυτόν ως ευαισθητούλικο ζουζούνι, μέχρι να ανοίξει το στόμα του και να σας πετάξει κακία που θερίζει. Η αλλοπρόσαλλη σχέση που έχουν με τον εαυτό τους μάλλον οφείλεται στον πλούσιο συναισθηματικό τους κόσμο. Συνήθως έχουν γαλανά μάτια αλλά τυχαίνει μερικές φορές να έχουν και άλλου χρώματος μάτια. Μέσα σε όλα αυτά, και παρά τις αντιφάσεις τους, καταφέρνουν να είναι το πιο βαρετό ζωόδιο του κύκλου. Πάλι καλά δηλαδή που είναι μαλακισμένα, αλλιώς θα ξεχνούσαμε ότι υπήρχαν.

Αγαπητά Σκορπουλίνια, ο Μάης ήταν σκατά, και ο Ιούνιος το ίδιο θα είναι. Σοβαρευτείτε. Φιλάκια.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Οι Τοξότες είναι ΤΡΟΜΕΡΑ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες, ή τουλάχιστον έτσι συστήνονται. Διαβάζουν μανιωδώς, κυρίως φιλοσοφία και κυρίως επειδή αγχώνονται ότι κάποια στιγμή θα κληθούν να αποδείξουν ότι είναι όντως πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες. Τα καλύτερά μου ραντεβού τα έχω βγει με Τοξότη, κυρίως στο μσν βέβαια γιατί ο Τοξότης δεν μπορεί τις δεσμεύσεις. Στους Τοξότες αρέσει να πιστεύουν ότι διαθέτουν ένα πλούσιο συναισθηματικό κόσμο, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον αδυνατούν να συνδεθούν με τους άλλους. Κάτι σαν "έχω αρκετά συναισθήματα από μόνο μου, δε μπορώ να σηκώσω τα συναισθήματα των άλλων". Στους Τοξότες αρέσει να πιστεύουν ότι ειναι κακοί εραστές αλλά καλοί φίλοι- ψέμματα. Είναι αρκετά μάπα και στα δύο.

Αγαπητοί Τοξότες, θα ήθελα να σας πω ότι κι εσείς θα πεθάνετε, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα ζήσετε, και μάλιστα θα ζήσετε για πάντα. Ναι, για πάντα. Ο ένας μετά τον άλλον, οι άνθρωποι που σας αγαπούν και που προσποιείστε ότι αγαπάτε θα πεθάνουν, αφήνοντάς σας στο τέλος παρέα μονάχα με άλλους Τοξότες. Καθώς κανείς σας δε θα μπορεί να δεσμευτεί για να κανονίσετε μια συνάντηση, όμορφα και γλυκά θα εκλείψει το ανθρώπινο γένος. Από μια οπτική είστε ήρωες. Η πρόβλεψη αυτή απαντά και σε πιθανές ερωτήσεις που έχετε για τα ερωτικά σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Στους Αιγόκερους αρέσει να πιστεύουν ότι είναι βοηθητικοί και φιλάνθρωποι. Στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι ότι αισθάνονται την ανάγκη να παρεμβαίνουν στη ζωή των άλλων επειδή τους θεωρούν όλους τραγικά ηλίθιους. Plot twist: είναι τραγικά ηλίθιοι και οι ίδιοι, με αποτέλεσμα να διαπράττουν απίθανες κοτσάνες. Όταν ακούτε ιστορίες για κάποιον που βρήκε λυχνάρι με τρεις ευχές και τα 'κανε σκατά, να είστε σίγουροι ότι είναι Αιγόκερως. Αιγόκεροι στο ζώδιο είναι όλοι οι πολιτικοί μας, αλλά και όλοι οι Αγανακτισμένοι. Γενικά όλοι οι Έλληνες.

Αγαπητά Αιγοκεράκια, τον Μάιο περάσατε τέλεια γιατί παρηγορούσατε όλα τα άλλα ζώδια που περνούσαν την post-holiday κατάθλιψή τους. Αυτό το Ιούνιο θα ξεκινήσετε κάποια σελίδα στο φέησμπο προσπαθώντας να προωθήσετε κάποιο cause που δεν σας αφορά, αγνοώντας όλες τις συστάσεις από ανθρώπους που τους αφορά. Οι Αιγόκεροι χρήστες θα σας στηρίξουν, ενώ οι υπόλοιποι θα σας θεωρούν τελείως κόπανους. Ερωτικές προβλέψεις δεν πρόκειται να σας δώσω, καθώς ακόμα και αν ο έρωτας δεν ήταν μια αηδία, εσάς δε θα σας άντεχε κανείς.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Οι Υδροχόοι είναι το λιγότερο κακεντρεχές αλλά και το πιο ΣΠΑΣΤΙΚΟ από όλα τα ζώδια. Είναι αυτό που λέμε ΚΟΥΗΡΚΗ. Χορεύουν στη βροχή, κάνουν fingerpaint, ορμάνε σε αγνώστους στο δρόμο και τους τραβάνε τα χείλη προς τα πάνω ουρλιάζοντας ΧΑΜΟΓΕΛΑ!!! ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟ!!! Οι Υδροχόοι είναι ο τύπος του ανθρώπου που θα σκοτωθεί να έρθει σπίτι σου για να σε παρηγορήσει, θα καθήσει δίπλα σου, θα σε ζουλήξει στην αγκαλιά και θα σου πει "μη κλαις όλα θα πάνε καλά". ΤΙ ΕΝΝΟΕΙΣ ΜΗ ΚΛΑΙΩ ΘΑ ΚΑΝΩ ΟΤΙ ΘΕΛΩ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΟΝΕΙΡΑ. Απτόητος ο Υδροχόος θα σε μπουκώσει σοκολάτα και θα σε υποχρεώσει να δείτε ντιβιντί με τη Μελωδία της Ευτυχίας. Όταν σταματήσεις να σηκώνεις τηλέφωνα και τον διαγράψεις απ' το φέησμπο θα χαμογελάσει πικρόγλυκα στον καθρέφτη του και θα σκεφτεί ότι απλά δε τον χρειάζεσαι άλλο και έχει έρθει η ώρα να πετάξετε μόνο σου. Ψέμματα. Απλά τον βρίσκεις ανυπόφορο.

Αγαπητοί Υδροχόοι, τον Μάη τον περάσατε περίεργα καθώς ανταγωνιζόσασταν με τον Αιγόκερω για το ποιος θα παρηγορήσει τα άλλα ζώδια. Τον Ιούνιο θα είστε πολύ απασχολημένα, καθώς από τη μια θα χρειάζεται να συμπαραστέκεστε στα θύματα του Αιγόκερω (θυμηθείτε, θα τα ΄χει κάνει σκατά), ενώ από την άλλη θα ανανεώνετε ασταμάτητα το ταμπλρ σας με φωτογραφίες από το καινούργιο σας knitting πρότζεκτ. Εκτός από προηγούμενα θύματα της καλοσύνης σας που σας κάνουν λάηκ από ενοχές, δε θα ασχολείται κανείς άλλος μαζί σας. Στα ερωτικά σας έχω να σας πω ΜΗ ΚΛΑΙΣ ΟΛΑ ΘΑ ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ.

ΙΧΘΥΣ

Τελευταίες έρχονται οι τσακισμένες λεμονιές του ζωοδιακού κύκλου, οι βενιαμίν του έναστρου ουρανού, τα κωλόπαιδα του ζωοϊκού βασιλείου. Είναι πολύ εύκολο να αναγνωρίσεις έναν Ιχθύ, επειδή τριγυρνά συνήθως μονάχος και μελαγχολικός, και ακόμα κι αν κάθεται με παρέα, φροντίζει η καρέκλα του να είναι λίγο πιο δώθε. Αν τους ρωτήσεις, οι Ιχθείς θα σου πούνε είτε ότι υποφέρουν από τον πλούσιο συναισθηματικό τους κόσμο, είτε ότι υποφέρουν επειδή δε μπορούν ν' αγαπήσουν. Ανάλογα σε τι φάση θα τους πετύχεις. Γενικά πάντως υποφέρουν και φροντίζουν όχι απλά να το μάθουν, αλλά να υποφέρουν και οι γύρω τους. Συχνά φίλοι και εραστές Αιγόκερων και Υδροχόων, αρέσκονται στο να απαριθμούν από τη μιά τα προτερήματά τους, κι από την άλλη τις αδικίες που τους έχει επιφυλάξει η ζωή. Στους Ιχθείς αρέσει να πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να κάνουν μεγάλα πράγματα στη ζωή τους, αν απλά το αποφάσιζαν, κάτι που δεν είναι αλήθεια πρώτον γιατί οι Ιχθείς είναι τα πιο αναποφάσιστα σκουλήκια των σκουληκιών, και δεύτερον, και να το αποφάσιζαν, είναι τελείως ανέμπνευστα βόιδια. Η πλειοψηφία του δημοφιλούς site Reddit είναι Ιχθείς.

Αγαπημένοι μου Ιχθείς, δεν με ενδιαφέρει τι κάνατε το Μάιο και βαριόμουν τόσο πολύ που δεν κοίταξα τι θα κάνετε τον Ιούνιο. Αυτό που ξέρω στα σίγουρα είναι ότι θα συνεχίσετε να είστε ερωτευμένα με τον εαυτό σας, σε μια ενδιαφέρουσα παραλλαγή του Λέοντα: ενώ ο Λέων θεωρεί ότι είναι λουκουμάκι, και συνεπώς αξίζει την αγάπη του, εσείς συνεχίζετε να λατρεύετε το εαυτό σας ακόμα και μέσα στην μιζέρια σας.

