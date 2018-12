Κάποιοι μπορεί να το έχετε προσέξει, αλλά φαίνεται πως για πολλούς, η ανακάλυψη ενός μικρού παιδιού για τη σοκολάτα Toblerone, ήταν μια αποκάλυψη.

Το δημοφιλές γλύκισμα, που πρόσφατα απασχόλησε την επικαιρότητα για εντελώς άλλο λόγο, είναι έγινε πάλι viral.

Μια μητέρα από την Αυστραλία έδωσε στον 9χρονο γιο της να δοκιμάσει τη σοκολάτα Toblerone και εκείνος λίγο μετά την άφησε άναυδη.

«Μαμά, γιατί έχει μια αρκούδα πάνω στο κουτί της σοκολάτας;» ρώτησε ο μικρός. Και ναι είχε δίκιο- πάνω στη συσκευασία έχει όντως μια αρκούδα που κρύβεται στην απεικόνιση του βουνού.

My son had his first Toblerone today. “What’s the bear for?”

Me: “what bear?”

I was today years old when I found out there’s a bear in the Toblerone logo. pic.twitter.com/CmwRO2BFww