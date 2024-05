Η Κέλι Ρόουλαντ για το περιστατικό στις Κάννες: Δεν έσπρωξαν άλλες γυναίκες που δεν έμοιαζαν με εμένα

Τη δική της απάντηση έδωσε η Κέλι Ρόουλαντ σχετικά με το περιστατικό στις Κάννες, όταν φαίνεται να διαπληκτίζεται με μία υπάλληλο ασφαλείας.

Η Kέλι Ρόουλαντ, η τραγουδίστρια των Destiny's Child, η οποία ακολούθησε μια επιτυχημένη καριέρα ως ηθοποιός και σόλο τραγουδίστρια, μίλησε για το στιγμιότυπο, όπου διαπληκτίστηκε με μία υπάλληλο ασφαλείας του φεστιβάλ των Καννών, υπονοώντας ότι ο διαπληκτισμός τους είχε ρατσιστικό υπόβαθρο.

Η Κέλι Ρόουλαντ παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας Marcello Mio της Catherine Deneuve την Τρίτη, όπου χαμογέλασε και χαιρέτησε θαυμαστές και φωτογράφους στο κόκκινο χαλί. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στις σκάλες από ένα ζευγάρι ταξιθετών που σχημάτισαν ένα φράγμα με τα χέρια τους πίσω της. Τότε, η Ρόουλαντ στράφηκε προς έναν από τους ταξιθέτες και της μίλησε αυστηρά με τεντωμένο δάχτυλο.

Μιλώντας στο Associated Press, η Ρόουλαντ δήλωσε: «Έχω ένα όριο και τηρώ αυτά τα όρια και αυτό είναι όλο. Υπήρχαν και άλλες γυναίκες που συμμετείχαν σε εκείνο το χαλί που δεν έμοιαζαν αρκετά με εμένα και δεν τις μάλωσαν, δεν τις έσπρωξαν ή δεν τους είπαν να κατέβουν. Εγώ στάθηκα στο ύψος μου και εκείνη (σ.σ. η υπάλληλος ασφαλείας )ένιωσε ότι έπρεπε να σταθεί στο δικό της. Εγώ το έκανα». Προς το παρόν, η διοργάνωση του φεστιβάλ δεν έχει κάνει κάποιο σχετικό σχόλιο για το περιστατικό.

Kelly Rowland on the Cannes incident: “There were other women on that red carpet who did not look like me that were not scolded, or pushed off, or told to get off. I set my boundary. I stood my ground and she stood hers.” pic.twitter.com/5hY4rwezZT