Μισώ τα φετινά Χριστούγεννα. Δεν μπορώ να νιώσω καθόλου καλά. Θέλω απλά να σταματήσει να βρέχει και να φύγει αυτή η ψυχοπλακωτικη μουντιλα. Οι γύρω μου να σταματήσουν να επιμένουν να λένε it's the most wonderful time of the year. Για κάποιους δεν είναι.