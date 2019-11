Ανηκω στη γενια που ξεκινησε τα memes και πραγματικα νιωθω πολυ περηφανη γι αυτο το κατορθωμα. Οταν λεω memes αναφερομαι σε ολα απο vines, tumblr posts, reddit posts, tik toks, ect. Σε αυτη, λοιπον, την εξομολογηση θελω να θιξω την σημαντικοτητα των memes στην καθημερινοτητα μας. Περα απ οτι ειναι ενας τροπος να αναδειξεις την δημιουργικοτητα σου, ειναι και ενας coping mechanism για τις δυσκολιες της καθημερινοτητας. Ποσες φορες εχω πιασει τον εαυτο μου να διαβαζω ενα meme post και να σκεφτομαι το ποσο relatable ειναι. Btw ειμαι 22 χρονων και η γονεις μου δεν σταματουν ποτε να μου λενε οτι καθομαι διαβαζω και γελαω με αηδιες. Αυτες ομως οι αηδιες ειναι που με εχουν βοηθησει να πολεμαω το anxiety disorder που εχω και που με βοηθησαν να ηρεμησω χθες μετα το panic attack που ειχα. Τα memes με βοηθουν γιατι πολυ απλα με κανουν να γελαω, καποιες φορες διαβαζω χρησιμες συμβουλες και facts που δεν γνωριζα και το κυριοτερο βλεπω οτι δεν ειμαι μονη μου. Ειμαστε πολλοι που ειμαστε ετσι και το να αισθανεσαι οτι εκει εξω υπαρχει καποιος αλλος που αισθανεται το ιδιο ειναι πολυ σημαντικο. Επισης εχω ενα συνδιασμο anxiety-dyslexia-social anxiety και ειμαι και o πιο introvert ανθρωπος που υπαρχει και για ανθρωπους σαν εμενα ειναι πολυ δυσκολο να μιλαμε ανοιχτα για οτιδηποτε μας απασχολει. Τα memes και γενικα τα social media ακομα και ανωνυμα μας βοηθαει να εκφραζομαστε πιο ευκολα.





Welcome to my ted talk.





(Sorry για τα μισα αγγλικα μισα ελληνικα ακομα το παλευω)