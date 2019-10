Ένα μπάχαλο που θα ξετυλιξω.

Πριν 2 χρόνια είδα ένα τυπα στη σχολή,wow τρελό στυλ,πολύ ωραιος,δεν γνωριστήκαμε αν και ίδιο έτος γιατί εν τελει δεν πήρε τη μετεγγραφή για Αθήνα. Έπαψε να έρχεται σχολή..

Εγώ τον βρήκα στα σοσιαλ αλλά δεν τον έκανα αντ από το δικό μου προφίλ.

Πέρυσι το Σεπτέμβρη (2018) τον έκανα από ένα fake και ήθελα να δοκιμάσω τα νερά αν απαντάει,αν είναι σνομπ κλπ. Για να του πιάσω κουβέντα και να φανεί ότι έχουμε κοινά είπα ότι σπούδαζα στη σχολή του στην επαρχία και με αφορμή ένα χρωστούμενο πιάσαμε κουβέντα. [ Η επικοινωνία μας δεν ήταν βαθειά δηλαδή οκ μιλάγαμε για απλά πράγματα και σε πλευρά χιούμορ κλπ έτσι κι έτσι. Έχω hard feelings γιατί πολλες φορές έπεφτε διαβάστηκε και έστελνα μετά πρώτη εγώ.. Δεν μιλούσαμε κάθε μέρα βασικά μέσα στη βδομάδα 2-3 φορές μπορεί και λιγότερο,ίσως από την αρχή να έκανα υποχώρηση με το σκηνικό αυτό]

Αυτό το φθινόπωρο του 18’ μετά από κάποια φάση μου πρότεινε να βγούμε,χάρηκα από τη μια,κολώνα από την άλλη γιατί άντε να συστηθώ πραγματικά του πα ομως «ναι».

4 ώρες πριν τελευταία στιγμή το ακύρωσε λέγοντας μου «συγνώμη αλλά κολλητός μου είχε τροχαίο κλπ..»

Ξενέρωσα άπειρα παρολα αυτά δεν έπαψε η επικοινωνία. Μου πρότεινε Πάσχα να βγούμε καπως το απέφυγα.

Το καλοκαίρι εν τελει ενεδωσα βγήκαμε περάσαμε καλά δεν έγινε κάτι ούτε φιλί.

Μετά από 2-3 βδομαδες ξαναβγηκαμε έκανε κίνηση να με φιλήσει είπα οχι γιατί δεν ήμουν ειλικρινής σε κάτι (μέσα μου κι μετά από τόσο καιροο δεν ήθελα κατευθείαν φιλί κι ας ήταν 2ο ραντεβού παρόλο που με προσέγγισε αργά,γλυκά κλπ).

Του πα την αλήθεια,το πήρε ψύχραιμα περιεργως αλλά εκεί επέμενε να με φιλήσει δεν ενεδωσα με άφησε σπίτι με αμαξι και είδα έφυγε μπαμ.

Μετά τον ρωτησα αν τον πείραξε και μου πε ότι το εξέλαβε αυτό (για το φιλί δηλαδή) ως απόρριψη ότι δεν τον θέλω (στη πραγματικότητα εννοείται μαρεσει αλλά δεν ήθελα τόσο γρήγορα γενικά θέλω το χρόνο μου του το πα εύσχημα αλλά αυτος εκεί). Από κοντά μου είπε ότι οκ δεν σου πα να πάμε και σπίτι μου. Δεν του είχε ξανατύχει μου πε..

Με έκανε φολλοου στο ινστα το κανονικό μου κάνε λαικς (εγώ δεν του κάνω καθόλου και τώρα έχει κι αυτός αραιώσει) μιλάγαμε από εκεί αλλά επειδή είναι και dj σε μπαρ με προσκάλεσε 2 φορεσ στο event του,αρνήθηκα φάση θα το θελα αλλά επειδή είναι καθημερινή δεν πολύ βγαίνω εκείνες τις ημέρες είναι και μακριά ήμουν ειλικρινης,κατάλαβα τσαντιστηκε.

Στο διάστημα αυτό μου είχε πει και φάση αν θέλω να ρθω από το σπίτι του να διαβάσουμε,να φάμε κλπ αλλά εννοείται είπα οχι.. (δεν ξέρω αν απαραίτητα παει στο πονηρό)

◾️Το Θέμα:

•δεν μου έχει πει να ξαναβγούμε ξέρω γω από τέλη Αυγούστου τώρα πάμε Νοέμβρη (δηλαδή 2 ραντεβού όλα κι όλα κι αν ήθελε να κόψει γιατί να με κάνει στο ινστα αντ και ρεαξιον σε στοριες; )

•έχει περάσει πόσος καιρός που οκ μιλάμε αλλά οχι σταθερά και αρκετεσ φορές θα πάρω πρωτοβουλία αλλά γιατί;

•Και παρολα αυτά θα με αφήσει στο διαβάστηκε πράγμα που μισώ του το χω πει μα με τρολλ,μα με πλακα οκ θα μου απαντήσει στο λεπτό αλλά κάποια φάση απλά ξέρω ότι θα πέσει το διαβάστηκε που δεν μπορώ να το καταλαβω..

•Είμαι στο Τσακ από το να τον κράξω να τον μπλοκάρω αλλά δεν θέλω να ρίξω το επίπεδο και να φανώ απελπισμένη αλλά δεν ξέρω ειλικρινά γιατί το κάνει αυτό..

•Δεν του αρέσω; He is not that into me? )Μου είχε πει σε άλλη φάση ότι είμαι πολύ όμορφη γιατί του λεγα να το πάμε φιλικά στο ραντεβού έτσι για σπάσιμο και μου πε αα οχι είσαι πολύ όμορφη για να σαι φίλη μου)

Αλλά δεν μπορώ να καταλαβω.. και έπειτα 2 πράγματα που μου την έσπασαν στο 2ο ραντεβού είναι 1) απάντησε σε 1 μήνυμα λέγοντας μπυ βέβαια σορρυ αλλά το βρήκα καπως

2) κάποια φάση σηκώθηκε πήγε στο μπάνιο του μαγαζιού σε φάση έτσι απλά σηκώθηκε δεν μου πε κάτι φάση συγνώμη

3) παρατηρησα ότι κοίταξε 1-2 φορές τη σερβιτόρα.. γενικά όμως είχα την προσοχή του..

ΑΑΑΧ ΔΕΝ ΞΕΡω μηπως είναι μαλακας;

Μηπως χάνω τον πολύτιμο καιρό μου;;

Απλά έχω κολλημα.. μου δίνει το 20% του εαυτού του κολλάω.. αλλά μέσα σε όλα έχω κι ξενερώσει..

4) Τι να κάνω;;; Θα μου πείτε προφανώς να move on,να τον διαγράψω κλπ αλλά δεν μπορώ και βασικά δεν θέλω.. Να του πω εγώ να βγούμε; Αλλά να ρίξω τόσο τη θέση μου;;

Και αλλες φασεις με πιάνει ο εγωισμός του στυλ να τον κράξω με μήνυμα και μπλοκ παντού.. Δεν ξεεερωω

Ίσως και εγώ να μην είμαι εντάξει γιατί οκ θα αργήσω να απαντήσω φάση καποιες ώρες ίσως σπαστηκε με όλο αυτό με το φεικ όταν κάθισε μόνος του και το σκέφτηκε..

Αλλά φταίω; Εγώ ξέρω πως όταν οι αντρες θέλουν κάνουν τα Πάντα και εδώ δεν το βλέπω..



Υ.γ: Όταν μιλούσαμε είχε σχέση το Φλεβάρη του 19 χώρισε και μου είπε ότι χώρισε άσχημα ότι είχε χαθεί η έλξη κλπ.. Ίσως να μην είναι έτοιμος για σχέση και επειδή εγώ είναι ακριβως αυτό που θέλω να το εκπέμπω άθελα μου και να μη θέλει να δεσμευτεί μαζί μου.. είναι 26 εγώ 22

Δεν ξέρω χίλια σενάρια έχουν περάσει από το μυαλό μου και θέλω να ακούσω τις δικές σας εκδοχές. Θα περιμένω



Θέλω γνώμες σοβαρές οχι τρολλ παρακαλώ ?? Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τις απαντησεις!