δεν μπορώ να καταλάβω μοναχά κοιτώ όσο και να με πειράζει μόνο αυτό θα πω να προσέχεις καλή τύχη σ' αγαπώ.. Όλα ξεκίνησαν με τις καλύτερες προϋποθέσεις..Όλα ήταν τόσο όμορφα και φυσικά μεταξύ μας.. που να το φανταζόμουν μετά από όλα τα σχέδια που κάναμε όλα αυτά που είπαμε θα έφευγες.. έφυγες και I'm hurting so much ..αλλα οπως μου είπες it's not working out anymore and I can't do this anymore..Το ξερω οτι επρεπε να χωρισουμε αλλα εσυ ησουν o strong enough to do it.. δεν ξέρω αν τελικά οτι ένιωθες για μένα δεν ήταν τόσο βαθύ η απλά έπρεπε να το κάνεις για το καλό μας.. εγώ πάντως ένιωσα πολύ βαθιά συναισθήματα για σένα..τώρα πρέπει να μαζέψω τα κομμάτια μου και να γυρίσω σε μια καθημερόνητα που δεν θέλω γιατί κάθε λεπτό συνειδητοποιώ πόσο πολύ μου λείπεις και πόσο πολύ σε χρειάζομαι..δεν σου θυμώνω και δεν σε κατηγορώ..το μόνο που θέλω είναι να είσαι καλά! Περιτρυγυρίζομαι από κόσμο και νιώθω μια απέραντη μοναξιά, δεν ξέρω πως θα αντέξω να σε βλέπω κάθε μέρα και να ξέρω ότι δεν είσαι δικός μου πια.. αντίο baby θα μου λείψεις!