Όταν κάποιος σε αφήνει στο "Διαβάστηκε" συνεχεία και έχει να σου απαντήσει από το καλοκαίρι του 2012 τότε είναι προφανές ότι δεν ενδιαφέρεται. Όχι δεν είναι απασχολημενος . Χρειάζεσαι μόνο κάποια δευτερόλεπτα για να πληκτρολογησεις μια απάντηση. Όχι δεν του έκλεψαν το κινητό εξωγήινοι την στιγμή που πήγε να σου στείλει. Άπλα του/της είσαι αδιάφορος/αδιάφορη. Εντάξει; Ωραια!

Επίσης είναι ξεκάθαρο ότι δεν ψήνεται όταν αποφεύγει να βγείτε έχοντας κάθε φορά κάποια δημιουργική δικαιολογία. Δεν ξέρω για εσάς άλλα αν εγώ είχα την ευκαιρία να βγω με κάποιον που μου άρεσε δεν θα την έχανα. Όποτε guess what! Μάλλον δεν της/του αρεσεις και τόσο. Ίσως πάντως σε ψάξει καμία μέρα που θα βαριέται και δεν θα έχει παρέα για να βγει.

Όταν κάποιος σε θέλει στην ζωή του δεν φεύγει και έρχεται όποτε σε ξαναθυμηθεί. Δεν σε αγνοεί. Δεν σε αποφεύγει. Όταν κάποιος σε θέλει και ενδιαφέρεται πραγματικά τότε φαίνεται. Δεν υπάρχει περιθώριο αμφιβολίας. Στο δείχνει. Όπως επίσης σου δείχνουν ότι δεν σε θέλουν. Και αυτο φαίνεται. Το αν εσυ αγνοείς τα σημάδια και πλαθεις παραμυθάκια στο κεφάλι σου πιστεύοντας ότι βρήκες το άλλο σου μισό και θα ζήσετε ευτυχισμένοι στο σπίτι στο λιβάδι τότε είναι καθαρά δικό σου λάθος."Expectation is the root of all heartache"

Δεν μπορείς να αλλαξεις όσα νιώθει κάποιος για σένα. Ούτε πρόκειται να αλλάξει κάτι αν επιμένεις. Ο χι δεν είναι ο άλλος μαλάκας που σε πλήγωσε και μπλα μπλα μπλα...

Ναι ίσως υπάρχουν κάποιοι που σου δίνουν ελπίδες χωρίς λόγο άλλα και αυτό κάποια στιγμή φαίνεται. Αν συνεχίζεις να κάνεις υπομονή και να ασχολείσαι με τέτοια άτομα τότε πάλι εσύ ευθύνεσαι που πληγώνεσαι ξανά και ξανά. Όποτε serves you right!