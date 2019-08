Πω ρε φίλε θέλω να πάω στη συναυλία του Andrea Bocelli και δεν υπάρχουν εισιτήρια. Damn it. Έχω μία ελπίδα ότι κάποιος θα το ακυρώσει αλλά δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο. Τι θα κάνω γμτ; Που αλλού μπορώ να βρω; Μα γιατί πουλήθηκαν τόσο γρήγορα; Γιατί δεν βγάζουν κι άλλα εισιτήρια; Δίνω και κατοστάρικο για πάρτη του. Κάθομαι και χαζεύω μία συναυλία που είχε κάνει στην Τοσκάνη και ζήλευα τόσο πολύ που δεν ήμουν εκεί... Αχ και αυτή η Heather Headley τι φωνάρα !! Τι όμορφη γυναίκα !!! Τι συνδυασμός !!! Vivo per Lei !!!! Oh come on !!! Θέλω να δω τον Bocelli !!!!!!!



https://youtu.be/ciawICBvQoE