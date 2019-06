Δεν σου είπα χρόνια πολλά...δεν είναι ότι δεν είχα την ευκαιρία, σε είδα αρκετές φορές μέσα στη μέρα. Αλλά δεν ήθελα, μου ήταν τόσο δύσκολο και προσποιητο. Άλλες χρονιές σε έπαιρνα τηλέφωνο, μου ήταν πολύ πιο εύκολο να σου το πω χωρίς να σε κοιτάζω...ήθελα φαίνεται, να σου δώσω λίγη χαρά, λίγη γλύκα. Φέτος δεν ήθελα, έχω αδειάσει. Για όλα εκείνα που δεν έκανες, για όλα εκείνα που δεν με άφησες να νιώσω και να ζήσω. Όχι γιατί δεν μου το επέτρεπες, αλλά γιατί δεν ήσουν εκεί. Γιατι κάθε φορά που βλέπω πατέρα με κόρη νιώθω κενή μέσα μου και προδωμενη. Γιατί 21 χρόνια τώρα, παλεύω μέσα μου για το τί είναι ο πατέρας. Δεν νομίζω να μάθω ποτέ...

"My dearest father, you were never one"