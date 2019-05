Από την μέρα που ξεκίνησε σεζόν η κοπέλα μου έχει εκτροχιαστεί.

Έχει ένα λογαριασμό στο instagram εδώ και τρία χρόνια. Μέχρι και τον Απρίλιο είχε 150 follow και 130 followers. Όλοι γνωστοί, φίλοι, συγγενείς.

Τις 30 αυτές μέρες που είναι στο νησί έχει ξεφύγει και πλεόν έχει τους διπλάσιους αριθμούς. Το 99% από αυτά τα follow είναι άντρες, εμφανίσιμοι.

Της έχω ζητήσει άπειρες φορές να μου δώσει μια εξήγηση και κάθε φορά μου λέει πως είναι συνάδερφοι και φίλοι τους τους οποίους τους γνωρίζει στη δουλειά και πως δεν μπορεί να πει όχι όταν της ζητάνε το instagram της γιατί το θεωρεί αγένεια.

Το χειρότερο είναι πως έχει εθιστεί σε τέτοιο βαθμό που κάθε μέρα στην αρχική μου βλέπω πως πατάει καρδούλες όταν κάποιος από αυτούς ανεβάζει φωτογραφία.

Δεν έχω δει ούτε ένα like σε κοπέλα! Μετά βίας ακολούθησε 2-3 κοπέλες και πάνω από 80 άντρες.

Επειδή δεν ψήνομαι να βγάλω κέρατα ούτε να είμαι το σιγουράκι της αποφάσισα να της ζητήσω ή να σβήσει το instagram ή να χωρίσουμε.

Μου άρχισε τα κλαψουρίσματα πως την απειλώ και πως θέλω άλλες μαύρες εποχές που η γυναίκα ήταν στην κουζίνα και άλλες τέτοιες πίπες.

Την χώρισα πριν μου απαντήσει στην ερώτηση μόνο και μόνο επειδή άρχισε αυτές τις πίπες περί ρατσισμού κλπ όταν τα βρήκε σκούρα.

Η σχέση δεν έχει εποχές.

Δεν γίνεται τον χειμώνα να είμαι ο "my man, my kind" και το καλοκαίρι να είμαι ο καταπιεστής των γυναικείων δικαιωμάτων.

Σπίτι της και μακρυά μου.

Κοκό γυμνασμένου θέλει? Ας το έχει.

Τον χειμώνα όμως ράφι!

Το σιγουράκι ξύπνησε!