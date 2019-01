Πως το έκανες αυτό; Να δεις μέσα μου τόσο εύκολα; Να μαντέψεις σωστά από την πρώτη μέρα μέχρι και τι καφέ πίνω...είδες τη μελαγχολία μου με έκανες να αισθανθώ γυμνή απέναντι σου...τρόμαξα. Αλλά και εγώ σε έχω διαβάσει με τον τρόπο μου απλώς ποτέ δε στο πα. Και όλα αυτά σε τόσο λίγο χρόνο....σα να γνωριζόμαστε χρόνια.Και αυτή η οικειότητα;Σα να σε ήξερα και από αλλού. Και εσύ μου είπες ότι είμαστε τόσο διαφορετικοί αλλά και τόσο ίδιοι. Πως θα βρω ξανά τέτοιον άνθρωπο; Να με διαβάζει τόσο καλά; Να βλέπει την αλήθεια μου τόσο εύκολα;Και από την άλλη να καθρεφτίζει τόσο καλά ο ένας τον άλλον; Κρίμα όμως γιατί απλά It’s not meant to be. Εσύ για τους δικούς σου λόγους εγώ για τους δικούς μου...το αστείο είναι ότι ούτε το αντίο δεν είπαμε σωστά.Πόνος.