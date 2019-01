δεν την εχω βρει ακομα....Το μονο που ξερω ειναι οτι δεν ειναι μια γυναικα η οποια εφυγε και μενει με τον πρωην....Δεν ειναι μια γυναικα η οποια οσο ημασταν μαζι εκρυβε πραγματα....Δεν ειναι αυτη που ενω ημουν κομματια δεν ηρθε να με δει ή να μου πει κατι...Δεν ειναι αυτη που μια ζωη μου φωναζε και μου συμπεριφεροταν σκληρα....Η γυναικα της ζωης μου δεν εισαι εσυ....Μπορει να υπηρχε μια περιεργη και μαγικη συνδεση, αλλα ποτε δεν με πηρες στα σοβαρα....Μπορει να εδινα ακομα και την ζωη μου για εσενα, αλλα δεν θα την περνουσα μαζι σου....Παραδοξο και ομως αληθινο....



Πιστεψε με εχω δουλεψει τον εαυτο μου....Πολυ περισσοτερο απο οτι πιστευεις...Και δεν ειναι εγωισμος που λεω οτι δεν εισαι εσυ....Ειναι η πραγματικοτητα....Ειναι αυτα που εκανες....



Ετσι και αλλιως we all make choices, but in the end, it is our choices that make us...