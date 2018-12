Κάποια δεδομένα έχουν αλλάξει. It takes two to tango.



Κάποτε οι γυναίκες δεν είχαν την προσωπικότητα να το αρνηθούν. Πλέον η επιλογή προέρχεται κι από τις δύο μεριές. Όταν λοιπόν βγεις έξω και θέλεις να φλερτάρεις, δεν μπορείς να το επιβάλλεις στην κοπέλα.



Έτσι το καλό ταίριασμα είναι πιο σπάνιο.

Αλλιώς, όταν δύο άνθρωποι επιθυμούν ο ένας τον άλλο, και εφόσον συναντηθούν εκτός σπιτιού, γιατί να μη φλερτάρουν;



Θέλετε να πείτε ότι ο κόσμος είναι πιο ντροπαλός από άλλοτε; Αποκλείεται. Ο κόσμος έχει γίνει ξεδιάντροπος. Θέλετε να πείτε ότι αναλώνονται όλοι στο κινητό; Ίσως, γιατί είναι ο εθισμός της εποχής. Αλλά δεν μπορείτε να πείτε ότι σε μια κοινωνία πιο ενημερωμένη και πιο απελευθερωμένη από ποτέ, οι άνθρωποι δεν έχουν την ικανότητα να φλερτάρουν. Μπορεί να έχουν διαφορετικές απαιτήσεις και κριτήρια, όμως αυτό δε χαλάει την εμπειρία για κάποιον που φλερτάρει με την κοινή συναίνεση του άλλου.



Κάποτε το "φλερτ στο δρόμο" εξελισσόταν σε παρενόχληση με μεγαλύτερη άνεση και αυτό δεν έβγαινε παραέξω. Σήμερα βγαίνει, και το "έργο" όποιων εξαρχής δεν είχαν αντίληψη γύρω από το τι είναι φλερτ, παρεμποδίζεται. Συνήθως αυτοί έχουν παράπονα.