Πριν ξεκινήσετε το κράξιμο, θα ήθελα να πω ότι δεν είμαι άτομο που την πέφτει σε κάθε γυναίκα, ούτε είμαι χυδαία, ούτε stalker κτλ. Οτιδήποτε κάνω, το κάνω διακριτικά, τόσο διακριτικά που κανένας δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα, ούτε καν το πρόσωπο που με ενδιαφέρει. Το μόνο που θα μπορούσε να με προδώσει είναι το βλέμμα μου και η γλώσσα του σώματος.



Πάμε στο θέμα μας.



Λοιπόν, είδα μία γυναίκα στο μετρό η οποία μου άρεσε πολύ. Είναι και το συγκεκριμένο στυλ που αναζητώ, το οποίο πάρα πολύ δύσκολα έως καθόλου, βρίσκεται. Την παρατηρούσα σε όλη την διαδρομή. Εκείνη ήταν κάπως. Μία έδειχνε καλά, μία σαν κάτι να την απασχολούσε, μία κάτι σαν να ήθελε να κλάψει. Αυτά τα έβλεπα από τις εκφράσεις του προσώπου της. Δεν μπορούσα όμως να καταλάβω τι ήταν. Εννοώ αν ήταν κάτι δικό της προσωπικό ή είχε να κάνει με αυτό που αντίκριζε μπροστά της (εμένα δηλαδή). Η κοπέλα αν ένιωθε άβολα μαζί μου, άνετα θα μπορούσε να μου γυρίσει την πλάτη. Εκεί δηλαδή που στεκόταν, υποτίθεται ότι έπρεπε να με είχε πλάτη ή να την έβλεπα στα πλάγια και όχι ολόκληρη face to face. Αυτό όμως δεν σημαίνει κάτι αφού μπορεί να μην με είχε παρατηρήσει καθόλου ή το αντίθετο, οπότε δεν ένιωθε άβολα αλλά να την απασχολούσαν δικά της προσωπικά θέματα αλλά μπορεί και όχι διότι μπορεί όλα αυτά να είναι στην φαντασία μου. Κάτι που έκανα επίτηδες ήταν να κατέβω στην ίδια στάση με την κοπέλα. Αυτό όμως δεν με έβγαλε από τον δρόμο μου. Θέλω να πω ότι μερικές φορές κατεβαίνω και σε αυτή την στάση, αφού και η προηγούμενη και η επόμενη είναι κοντά και με βολεύουν και οι δύο στάσεις. Απλά συνηθίζω να κατεβαίνω στην προηγούμενη. Anyway. Βγήκαμε τελικά από την ίδια έξοδο και συνεχίσαμε μαζί τον ίδιο δρόμο μέχρι που πέρασε απέναντι. Από τις κυλιόμενες μέχρι και τον δρόμο ήμασταν μόνες μας. Την κοίταξα. Πάλι ήταν "κάπως". Εκεί ήταν η ευκαιρία μου να της μιλήσω. Προσοχή, όχι να της την πέσω. Θα μπορούσα να την ρωτήσω αν ήταν καλά (;) ότι την έβλεπα "κάπως" στο μετρό (;). Πώς θα την θεωρούσατε αυτή την κίνηση; Τι άλλο θα μπορούσα να την ρωτήσω - σε αντίστοιχη περίπτωση όμως που ήταν μια χαρά;



Δεν ξέρω αλλά φαίνεται ότι τελευταία βλέπω σημάδια, μπορεί και να είναι στο μυαλό μου. Χθες βρήκα 5 ευρώ στο δρόμο. Το είπα σε έναν συνάδελφο στη δουλειά και μου λέει "γούρι-γούρι", "ναι, σίγουρα" του λέω, και γελούσα. Την ίδια μέρα, αφού σχόλασα βλέπω αυτή τη γυναίκα στο μετρό. Δεν το είχα σκεφτεί μέχρι που βγήκαμε από την έξοδο. Δηλαδή, ήταν πραγματική ευκαιρία να της μιλήσω αν τολμούσα. Και να διευκρινίσω ότι δεν ήταν μία γυναίκα όποια να 'ναι, δηλαδή βλέπω αρκετές γυναίκες που μου αρέσουν αλλά δεν μου βγάζουν στο να πάω να μιλήσω γιατί καταλαβαίνω πολύ απλά ότι δεν ενδιαφέρονται, είναι κάρα-straight πιθανόν, οπότε και δεν το σκέφτομαι καθόλου και αδιαφορώ και εγώ. Αυτό το λέω για να δείξω ότι δεν βλέπω παντού φαντάσματα, έχω σώας στας φρένας και αντιλαμβάνομαι τις καταστάσεις. Η συγκεκριμένη περίπτωση όμως ήταν διαφορετική και πολύ σπάνια συναντάω τέτοιες περιπτώσεις.



Αναρωτιέμαι όμως αν ήταν όντως κάποιο σημάδι. Εσείς πιστεύετε σε αυτά;



Επιπλέον θα ήθελα να πω, ότι πράγματι υπάρχουν γυναίκες ωραίες θηλυκές που να τις αρέσουν οι γυναίκες. Ίσως να προτιμούν περισσότερο τις πιο "αγορίστικες" εμφανίσεις, πιο αθλητικές. Ίσως με τις θηλυκές γυναίκες να ντρέπονται να το δείξουν ή να προσπαθούν αλλά επειδή πιθανόν να είναι straight η άλλη, τότε γίνεται σαν να μην συμβαίνει τίποτα αλλά αν το έβλεπε μία ομοφυλόφιλη θα το καταλάβαινε αμέσως. Αλλά υπάρχουν. Και αυτό το καταλαβαίνω και φαίνεται. Πιστεύω ότι οι περισσότερες γυναίκες δεν το βλέπουν αυτό διότι είναι straight, οπότε δεν παρατηρούν γυναίκες αλλά άντρες, με αποτέλεσμα να πιστεύουν ότι μία ωραία θηλυκή γυναίκα αποκλείεται να γουστάρει μία άλλη γυναίκα. Φιλικά το λέω.



Εντάξει ξέρω ότι θα φάω κράξιμο και αρνητικές αλλά και εμείς (οι ομοφυλόφιλοι) άνθρωποι είμαστε με ανάγκες, όχι μόνο οι straight και επίσης δεν γνωρίζετε αν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο είναι straight ή όχι. Όπως θα δίνατε μία συμβουλή σε ένα straight άτομο γιατί να μην κάνετε το ίδιο και για ένα gay άτομο; Γιατί όταν ένα gay άτομο γουστάρει κάποιο άλλο, δίνετε κατευθείαν την απάντηση ότι είναι straight; Που το ξέρετε; Ενώ όταν ένα straight άτομο ζητάει συμβουλή του προτείνετε ιδέες αλλά ποτέ δεν έχετε πει ότι μπορεί το άτομο αυτό να είναι ομοφυλόφιλο και να μην ενδιαφέρετε. Άλλωστε δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει αλλά οι συμβουλές ισχύουν τα ίδια είτε πρόκειται για straight άτομα είτε για gay, απλά το προσαρμόζεις κατάλληλα σε κάθε περίπτωση.



Συγγνώμη για την μεγάλη εξομολόγηση και την κούραση και το ξέσπασμα αλλά αισθάνομαι ότι αδικούμαστε και με αυτόν τον τρόπο αντιμετώπισης όσο και αν λέτε ότι είστε "οι καλύτεροι ψυχολόγοι 24/7 δίπλα σας πάντα ορεξάτοι, αφιλοκερδώς" (όπως είχε γράψει κάποιος σε ένα σχόλιο) που είχα γράψει η ίδια την εξομολόγηση και ζητούσα συμβουλή για κατάλληλο ψυχολόγο. Μα όταν δεν μας βοηθάτε και μας κράζετε εσείς που είστε "οι καλύτεροι ψυχολόγοι" όπως λέτε, όχι μόνο εδώ μέσα γενικά το λέω, πως να μην θέλουμε να πάμε μετά σε έναν κατάλληλο ψυχολόγο και να πληρώσουμε; Μία μας λέτε είστε οι "καλύτεροι ψυχολόγοι" μία μας κράζετε. Φάσκετε και αντιφάσκετε. Και δεν μιλάω για σοβαρές περιπτώσεις όπως κατάθλιψη, διαταραχές κτλ που χρειάζεται ειδικό, αλλά πιο απλές που θα μπορούσε να βοηθήσει ο διπλανός σου αλλά δεν το κάνει διότι θεωρεί το πρόβλημα σου ηλίθιο το ίδιο και σένα, και έτσι δεν μιλάει και πάει σε ψυχολόγο για να μπορέσει να διαχειριστεί κατάλληλα αυτά που τον απασχολούν. Anyway.



Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.