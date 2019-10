Μουσική H φεμινιστική επιστροφή της Tracey Thorn

Στα 55 της, η φωνή των Everything But The Girl κυκλοφορεί το πέμπτο σόλο άλμπουμ της, έναν synth pop δυναμίτη που δεν είναι καθόλου διδακτικός ή νοσταλγικός