Ο Δεκέμβρης είναι ο μήνας των δώρων. Μάλιστα, φέτος τα δώρα έχουν μεγαλύτερη συναισθηματική αξία από ποτέ. Είναι ο ιδανικός τρόπος να προσφέρουμε ένα χαμόγελο στους αγαπημένους και να κλείσουμε όμορφα μια δύσκολη χρονιά για όλους. Όμως, δεν χρειάζεται να ψάχνουμε ατελείωτες ώρες για να βρούμε το δώρο που θα τους εντυπωσιάσει. Τα καλύτερα δώρα είναι τα χρήσιμα δώρα. Εκείνα που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στην καθημερινότητά μας και να την κάνουν λίγο πιο όμορφη και ευχάριστη.

Αν ανάμεσα στους αγαπημένους σας υπάρχει εκείνος που δηλώνει ορκισμένος λάτρης του καλού εκλεκτού καφέ, σας βρήκαμε τέσσερις ιδέες για δώρο που προσφέρουν όχι μόνο τεράστια χαρά, αλλά μια εμπειρία γεμάτη μεθυστικά αρώματα και εξαιρετικές γεύσεις.

Η ελληνική εταιρεία καφέ Kudu Coffee Roasters ετοίμασε μερικά πακέτα δώρου για πιστούς coffee lovers για να σας βοηθήσει να προσφέρετε το πιο ιδιαίτερο δώρο φέτος τα Χριστούγεννα. Η Kudu αναζητά και εισάγει από τις καλύτερες φάρμες στον κόσμο εκλεκτούς κόκκους specialty καφέ, τους οποίος στη συνέχεια καβουρδίζει, δίνοντας στον καθένα το ιδανικό roast profile που του ταιριάζει. Ένας coffee lover είναι αδύνατο να μην εκτιμήσει ένα τέτοιο δώρο.

Winter capsules bag-pack

Το συγκεκριμένο πακέτο είναι ιδανικό για όσους λατρεύουν τον εσπρέσο και χρησιμοποιούν μηχανή με κάψουλες. Περιέχει 8 πακέτα (συνολικά 80 κάψουλες) με single origin ποικιλίες που έρχονται από φάρμες της Κένυας, της Αιθιοπίας, της Κολομβίας και της Βραζιλίας. Το πακέτο περιλαμβάνει ακόμα, δύο φλιτζάνια espresso της εταιρείας Kudu Coffee και μια χρήσιμη Black Tote Bag.

The Fun-ctional Combo

Τι πιο ωραίο από το να ανοίγει κάποιος το δώρο του και μέσα να βρίσκει όχι ένα, όχι δύο, αλλά τέσσερα διαφορετικά πράγματα. Με το Fun-ctional combo θα προσφέρεις δύο αρωματικούς καφέδες από την Κόστα Ρίκα και την Κολομβία, μία πολύ χρήσιμη Tote Bag και ένα θερμός που θα κρατάει τον καφέ στην ιδανική θερμοκρασία για ώρα από την εταιρεία MiiR, η οποία διαθέτει ένα μέρος των εσόδων για τη χρηματοδότηση έργων που εστιάζουν σε καθαρό νερό, σε ένα υγιές περιβάλλον και σε μια ισχυρότερη κοινωνία (Τα MiiR είναι διαθέσιμα σε δύο διαφορετικά χρώματα και μεγέθη).

Clever filter combo

Χειμώνας χωρίς μια ζεστή κούπα καφέ φίλτρου δεν γίνεται. Με αυτό το πακέτο θα προσφέρετε τον πιο γευστικό και γεμάτο αρώματα καφέ φίλτρου που σίγουρα δεν μπορεί να συγκριθεί με ό,τι έχει γευτεί κάποιος μέχρι τώρα. Περιέχει το Clever Coffee Dripper, χάρτινα φίλτρα και δυο συσκευασίες καφέ φίλτρου από την Κόστα Ρίκα και την Αιθιοπία. Από την πρώτη κιόλας χρήση του clever dripper σίγουρα θα αναθεωρήσετε ό,τι ξέρατε για τον καφέ φίλτρου. Αναδεικνύει τέλεια τα αρώματα και τις επιγεύσεις του κάθε καφέ. Γιατί μια εκλεκτή πρώτη ύλη θέλει και τον ανάλογο εξοπλισμό.

Cold Coffee Lovers

Σε αυτό το πακέτο μαζί με τους δύο καφέδες της Kudu Coffee Roasters θα βρείτε και ένα πρωτοποριακό προϊόν που πήγε σε άλλο επίπεδο την παρασκευή Cold Brew. Για παρασκευή Cold Brew που δεν χρειάζεται καθόλου ψυγείο το Asobu είναι η πιο βολική επιλογή στην αγορά. Αποτελείται από 2 αποσπώμενα μέρη, την καράφα παρασκευής και την κούπα take on the go που είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε το ρόφημα να διατηρεί τη θερμοκρασία του για ώρες. Είναι σίγουρο ότι θα το λατρέψετε.

Φέτος τα Χριστούγεννα προσφέρετε στους αγαπημένους σας aficionados του καλού καφέ -αλλά και σε εσάς- ένα δώρο ξεχωριστό που θα εκτιμήσουν. Γεμίστε την ημέρα τους και το σπίτι τους με όμορφα αρώματα και γεύσεις.

