Divan Flavors of the East

Αφηγείται τη γαστρονομία της Ανατολής μέσα από μια σύγχρονή μετάφραση

Όταν ακούς Ανατολή, σου έρχονται στον νου μέρη μακρινά, γεμάτα χρώματα, αρώματα σαγηνευτικά και γεύσεις που διεγείρουν τις αισθήσεις. Στο Divan θα ανακαλύψεις όλη αυτήν τη μαγεία μέσα από τις γεύσεις που προτείνει. Γεύσεις που βασίζονται στην παραδοσιακή κουζίνα της Ανατολής και παρουσιάζονται σε έναν μοντέρνο χώρο που πατά στο σήμερα, και μάλιστα με ένα modern luxury style.

Στο μενού που επιμελείται ο σεφ (και ιδιοκτήτης) με καταγωγή από τον Λίβανο θα βρεις αυθεντικά πιάτα της αραβικής κουζίνας αλλά και προτάσεις από τις κουζίνες του κόσμου, όπως το εξαιρετικό Divan Burger με τη special σπιτική σος και η ελαφριά πίτσα με μοτσαρέλα, χαλούμι και τσένταρ.

Στα must-try είναι η ποικιλία από ζεστά και κρύα ορεκτικά με χούμους, moutabal, labneh, muhammara, asbal pastourma και πολλές ακόμα συνταγές της Ανατολής που κάνουν την κουζίνα του Divan μια ολοκληρωμένη εμπειρία γευσιγνωσίας. Στον χώρο που στολίζει τη Γλυφάδα με την αισθητική και την ατμόσφαιρά του θα ζήσεις την εμπειρία shisha μέσα από τις εξωτικές γεύσεις που θα βρεις στο μενού. Η oriental φιλοσοφία του χώρου αναγράφεται σε μια εντυπωσιακή τοιχογραφία για να θυμίζει πως εδώ ο πολιτισμός της Ανατολής μεταφράζεται σε γεύση, ποιότητα και αισθητική.

Ζησιμοπούλου 9, Γλυφάδα, 215 5505313, Facebook: Divan, Instagram: divanathens

Hooqa - A Divan experience

Η τέχνη του shisha σε ταξιδεύει μέσα από εξωτικές γεύσεις

Shisha είναι ο ναργιλές και ο ναργιλές είναι μια εμπειρία που ξεδιπλώνει τη φιλοσοφία της Ανατολής και σε κάνει κομμάτι της από την πρώτη κιόλας δοκιμή. Στο Hooqa, το δημιούργημα της ομάδας Divan, αυτή η εμπειρία γίνεται πρωτόγνωρη απόλαυση και σε καλεί σε ένα ταξίδι με γευστικούς καπνούς και εξωτικές μείξεις.

Εξειδικευμένοι shisha experts πειραματίζονται με τις συνταγές για να καταλήξουν σε προτάσεις που θα βρεις στο μενού, ενώ οι shisha sommeliers βρίσκονται στη διάθεσή σου για να σε ξεναγήσουν σε εκείνες τις γεύσεις που σου ταιριάζουν. Γιατί το Hooqa γνωρίζει καλά την τέχνη του shisha και θα σου την προσφέρει στην πιο ποιοτική της εκδοχή, με εκλεκτούς καπνούς και μοναδικούς συνδυασμούς υλικών μέσα σε σύγχρονους ναργιλέδες που απογειώνουν την απόλαυση. Ανάμεσα σε επιλογές όπως το Tropical Dragon (dragon fruit, passion fruit και παπάγια) ή το Cinderella (με πεπόνι και πάγο) θα βρεις και προτάσεις όπου το νερό αντικαθίσταται από σαμπάνια για μια εντελώς διαφορετική εμπειρία.

Οι βραδιές στο Hooqa αποκτούν τη δροσιά των εξαιρετικών κοκτέιλ από φρέσκα φρούτα και εκλεκτά αποστάγματα. Must-try το Divan, που σερβίρεται σε ολόκληρο ανανά, αλλά και το Watermelon, που έρχεται μέσα σε κέλυφος από καρπούζι. Το bar-food του Hooqa συνοδεύει την εμπειρία σου μέσα σε μια contemporary ατμόσφαιρα που γίνεται όχημα για ένα ταξίδι στην Ανατολή.

Ζησιμοπούλου 7, Γλυφάδα, 215 5505313, Facebook: Hooqa, Instagram: hooqaathens

Il Trovatore

Η οικογένεια Βουλγαράκη παρουσιάζει το νέο της βήμα που σε ταξιδεύει στην ιταλική παράδοση

Ο μεγάλος τενόρος Andrea Bocelli, με τη βελούδινη φωνή του, το πάθος και την αισιοδοξία του για τη ζωή, γίνεται πηγή έμπνευσης για το νέο βήμα της οικογένειας Βουλγαράκη, το ιταλικό εστιατόριο Il Trovatore που μόλις άνοιξε τις πόρτες του, αλλά καθημερινά αποδεικνύει ότι κέρδισε το στοίχημα. Ένα στοίχημα που συνδέεται με την πολυετή εμπειρία των ιδιοκτητών και την ευθύνη να παρουσιάζουν ό,τι καλύτερο.



Το Il Trovatore είναι πράγματι μια μοναδική εμπειρία γεύσης, καθώς εδώ συναντιούνται οι δύο διαφορετικοί κόσμοι του φαγητού και του οίνου για να προσφέρουν πρωτόγνωρα γαστρονομικά ταξίδια, δημιουργώντας μοναδικές αλχημείες, χωρίς να παραμελούνται οι γνώριμες συνταγές της ιταλικής παράδοσης.



Ο βραβευμένος Ιταλός σεφ Pino Saccheri, σε απόλυτη συνεργασία με τον σεφ Βασίλη Τσατσάκη (γνωστός και από τα υπόλοιπα τρία εστιατόρια της οικογένειας Βουλγαράκη: Lazaro1971, Ψαράδες και Άδολο), δημιουργούν μοναδικές συνταγές με ολόφρεσκα και χειροποίητα ζυμαρικά, ιταλικές παραδοσιακές συνταγές και γνήσιες ιταλικές πίτσες στον ξυλόφουρνο.



Η κλασική συνταγή του Vitello Tonnato με αργομαγειρεμένο μοσχαράκι γάλακτος, κρέμα τόνου και κρεμμυδάκια τουρσί, η σαλάτα Burrata, με την παραδοσιακή βουτυράτη μοτσαρέλα να πρωταγωνιστεί, και τα υπέροχα γεμιστά Ravioli con funghi porcini alla cacciatora με βασιλομανίταρα, ψαχνό κόκορα και αφρό από ρικότα καπνιστή, τα Tortonelle nere con salmone affumicato, φρέσκα ζυµαρικά µε γέµιση από ρικότα και καπνιστό σολομό, το παραδοσιακό σιτσιλιάνικο γλυκό cannoli με τραγανό μπισκότο γεμιστό με κρέμα από ρικότα με μέλι και πορτοκάλι, είναι κάποια από τα πιάτα που ξεχωρίζουν, ενώ οι πίτσες και τα ζυμαρικά που ακολουθούν πιστά την ιταλική παράδοση γίνονται μπροστά στα μάτια σου, αφού η ανοιχτή κουζίνα σού επιτρέπει να απολαύσεις την αριστοτεχνική διαδικασία.



Ο χώρος, ζεστός, ατμοσφαιρικός, σε μεταφέρει στις γειτονιές της Ιταλίας μέσα από τις πινελιές του interior designer Στρατή Γλυνού, ενώ στο τραπέζι που έχει στηθεί αποκλειστικά για να τιμήσει τον μεγάλο τενόρο φιγουράρουν οι προσωπικές ευχές της οικογένειας Bocelli, φωτογραφίες και δίσκοι υπογεγραμμένοι από τον ίδιο. Η αυλή του Il Trovatore τις ζεστές καλοκαιρινές βραδιές σού δίνει την αίσθηση ότι βρίσκεσαι στην αυλή μιας ιταλικής οικογένειας που σε κάλεσε να απολαύσεις το τραπέζι που στρώνει μόνο για σένα!



Η μουσική ακολουθεί τα χνάρια του Andrea Bocelli, με ήχους soft, γεμάτους από συναίσθημα και φως, το ίδιο φως που επικρατεί στη μάχη με το σκοτάδι, μεταδίδοντας ελπίδα, αγάπη και αισιοδοξία, συναισθήματα που μας κατακλύζουν μετά από ένα γεύμα που έχει ικανοποιήσει όλες μας τις αισθήσεις.

Γοργοποτάμου 14 & Αχαιών, Παλαιό Φάληρο, 210 9370238, iltrovatore-restaurant.gr, Facebook: Il Trovatore, Instagram: iltrovatore.resto

Ωράριο λειτουργίας: Δευτ.-Παρ. 17:00- 00:00, Σάβ.-Κυρ. 13:00-01:00

Bella Vespa - Italian and more

Η δημιουργική άποψη περί απλότητας γίνεται γαστρονομική πρόταση

Σου έχει τύχει ποτέ να αντικρίζεις έναν χώρο και να νιώθεις αμέσως πως φτιάχτηκε για σένα; Ο κήπος του Bella Vespa, μία από τις πιο όμορφες καλοκαιρινές γωνιές των νοτίων προαστίων, σου προκαλεί ένα αίσθημα οικειότητας και σε προετοιμάζει με την ατμόσφαιρά του για τη γαστρονομική εμπειρία που θα σου προσφέρει.

Το μενού, που επιμελείται ο σεφ Δημήτρης Χατζηδημητρίου, πατάει στην ιταλική παράδοση και συνδυάζει επιρροές από διάφορες χώρες, δημιουργώντας ένα οδοιπορικό στη fusion φιλοσοφία. Με ολόφρεσκα υλικά της χώρας μας αλλά και περίφημα προϊόντα από κουζίνες του εξωτερικού, ο σεφ προτείνει μια σειρά από πιάτα που βασίζονται στην απλότητα, αλλά εκτοξεύονται γευστικά μέσα από τις τεχνικές και τους συνδυασμούς των πρώτων υλών.

Στα ορεκτικά θα βρεις τη δροσερή Burrata Melone με πεπόνι, crispy καπνιστή πανσέτα και crumble ελληνικού καφέ. Στα κυρίως θα σε ενθουσιάσει το μοσχαρίσιο φιλέτο που γαρνίρεται με κρούστα παρμεζάνας και λιώνει στο στόμα, ενώ η γεύση του ξεπερνά κατά πολύ την απλότητα της ονομασίας. Για επιδόρπιο πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις το προφιτερόλ με χειροποίητα, τραγανά σου που φτιάχνονται καθημερινά και συνοδεύονται από λαχταριστή homemade σοκολάτα.

Το Bella Vespa στον ανανεωμένο του κατάλογο προσεγγίζει τη γαστρονομία με έναν τρόπο προσιτό σε όλους για να αποδείξει πως η υψηλή μαγειρική κρίνεται στις οικείες γεύσεις και σερβίρεται σε έναν πανέμορφο κήπο.

Κύπρου 11, Γλυφάδα 210 8982880, www.bellavespa.gr, Facebook: Bella Vespa, Instagram: bellavespa11

Cava Vegera - Wine & spirits

Το μαγικό ταξίδι του pairing ανάμεσα σε γεύσεις και οίνους

Η αγάπη για το κρασί είναι μια στάση ζωής που κρύβει πίσω της ταξίδια, δοκιμές, έρευνα, μεράκι και τελικά την ανάγκη να τη μοιραστείς. Στην Cava Vegera το μοίρασμα γίνεται με τη μορφή της κάβας-wine bar, ενός concept που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και συνεχίζει μέχρι σήμερα να δημιουργεί μια μοναδική εμπειρία pairing ανάμεσα σε γεύσεις και οίνους. Σε δύο σημεία των νοτίων προαστίων, σε Γλυφάδα και Βούλα, θα βρεις περισσότερες από 2.000 ετικέτες από αμπελώνες όλου του κόσμου αλλά και εξειδικευμένους sommeliers που θα σε καθοδηγήσουν στο μαγικό ταξίδι του food pairing.

Η Cava Vegera είναι ένας χώρος που φτιάχτηκε με πολλή αγάπη κι αυτό το καταλαβαίνεις αμέσως. Άλλωστε, το αίσθημα της φροντίδας είναι απαραίτητο για να φυλάξεις σε ειδικές συνθήκες συντήρησης παλιά κρασιά του ελληνικού και ξένου αμπελώνα, αλλά και ετικέτες από μικρά ή μεγάλα οινοποιεία που δύσκολα μπορεί κανείς να βρει.

Η μουσική, η ατμόσφαιρα και το χαμόγελο των ανθρώπων που θέλουν να σε μυήσουν στον κόσμο του κρασιού δημιουργούν μια ξεχωριστή εμπειρία και ταυτόχρονα μια οικεία αίσθηση που σε κάνει να επιστρέφεις στην Cava Vegera, είτε για μια βραδιά γευσιγνωσίας είτε για να αναζητήσεις την ετικέτα που σου ταιριάζει. Εδώ το παλιό κρασί είναι όντως σαν τον παλιό καλό φίλο που θα σε κάνει να νιώσεις όμορφα, κερνώντας ένα ποτηράκι (ή και ολόκληρο το μπουκάλι!).

Ανδρέα Παπανδρέου 130, Γλυφάδα, 210 9646635 // Βασιλέως Παύλου 61 & Ποσειδώνος 11, Βούλα, 211 0125700, Facebook: cavavegera, Instagram: cavavegera, www.cavavegera.gr

Huracan Japones peruano bar-restaurant

Η εμπειρία της Nikkei κουζίνας ζωντανεύει στα νότια προάστια

Στην επικαιρότητα της γαστρονομίας υπάρχουν κάποιες ειδήσεις που κάνουν θόρυβο από μόνες τους, χωρίς να χρειάζεται να προβληθούν. Η δημιουργία του Huracan στη Γλυφάδα είναι μία από αυτές και όχι άδικα, αφού αυτό το εντελώς new-entry έφερε στα νότια της Αθήνας την κουζίνα Nikkei, και μάλιστα από τον master του είδους, τον σεφ Θάνο Στασινό. Γεύσεις που βασίζονται στην κουζίνα του Περού με εμφανείς επιρροές από την Ιαπωνία βρίσκονται στη βάση της γαστρονομικής αυτής πρότασης, όπου γνώριμα υλικά αλλά και premium πρώτες ύλες συνδυάζονται με τεχνικές που φέρουν την υπογραφή του σεφ.

Στα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσεις είναι το σεβίτσε λαβράκι, το smoked eel roll με tomatillos, το νιγκίρι φουαγκρά, η εξαιρετική πάπια miso, τα crab rolls και chilean seabass αλλά και το καταπληκτικό παστράμι με τόνο. Την cocktail list επιμελείται ο Δημήτρης Κράσκας (Nikkei Mykonos), που με οδηγό την εμπειρία του σε περουβιανές γεύσεις δημιουργεί προτάσεις σε απόλυτη αρμονία με τον κατάλογο φαγητού.

Ο εντυπωσιακός χώρος της παραλιακής, που έχει σχεδιάσει ο Γιώργος Παντελούκας, σε καλωσορίζει σε μια εμπειρία όπου γεύση και ατμόσφαιρα συνεργάζονται αρμονικά για να σε ταξιδέψουν σε παραδόσεις μακρινών χωρών, ενώ ταυτόχρονα σου προσφέρουν αυτή την αίσθηση άνεσης που κάνει την απόλαυση οικεία υπόθεση. Αναπόσπαστο κομμάτι του Huracan είναι η μουσική, που κυμαίνεται σε ατμοσφαιρικούς spiritual ρυθμούς, με τον resident DJ Sysex (Χάρης Κουμπάκης) να έχει δώσει σαφή μουσική ταυτότητα, ενώ τις Παρασκευές φιλοξενούνται guest DJs του είδους. Το Huracan με την ατμοσφαιρική διάθεση ήρθε στα νότια για να κατακτήσει όλη την Αθήνα.

Λεωφ. Ποσειδώνος 81, 210 8940080, Facebook: Huracan Restaurant, Instagram: huracanrestaurant

Πρίγκιπας street food restaurant

Γεύσεις από Ελλάδα στην πιο ποιοτική εκδοχή του street food

Αν μέχρι τώρα ήξερες τον Πρίγκιπα στα Εξάρχεια (και αποκλείεται να μην τον ξέρεις), ήρθε η ώρα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα στον Άλιμο, που μεταφέρει στα νότια προάστια τη μοναδική φιλοσοφία αλλά και την υψηλή ποιότητα με την οποία έχει ταυτιστεί το γνωστό ψητοπωλείο του κέντρου.

Με βάση την αρχή #farmtotable, τα κρέατα του Πρίγκιπα καταφθάνουν ολόφρεσκα από φάρμες της Βόρειας Ελλάδας και ψήνονται στα κάρβουνα αριστοτεχνικά για να σερβιριστούν είτε σε μερίδα είτε σε τυλιχτή εκδοχή, δίνοντας τη δυνατότητα στον καθένα να γευτεί premium επιλογές, όπως το βουβαλίσιο κρέας, ο μαύρος χοίρος, η προβατίνα, που καταφθάνει από τον Τύρναβο, ή το εκπληκτικό λουκάνικο Τζουμαγιάς, που έρχεται από την ομώνυμη περιοχή των Σερρών.

Δίπλα στα κρέατα θα συναντήσεις το φιλέτο χέλι Ιωαννίνων και την πέστροφα από τις πηγές του Λούρου που καπνίζονται σε ειδικό καπνιστήρι και αναδεικνύουν τη γαστρονομική αναφορά στη Βόρεια Ελλάδα. Εξάλλου, η χειροποίητη αλοιφή αϊβάρ που έρχεται από τα Βαλκάνια και θα βρεις σε δύο εκδοχές (γλυκιά και καυτερή) είναι ανάμεσα σ' εκείνες τις γεύσεις που δεν πρέπει με τίποτα να παραλείψεις.

Στον Πρίγκιπα οι δικοί σου συνδυασμοί μπορούν να πάρουν τη μορφή είτε τυλιχτού είτε σάντουιτς (σε προκλητικό μέγεθος), ενώ τα εξαιρετικά μπιφτέκια γίνονται και μπέργκερ. Εδώ το παραδοσιακό street food ανεβαίνει επίπεδο και πλέον αποκτά τη δυναμική που αξίζει στην παραδοσιακή μας κουζίνα και ο Πρίγκιπας, με τη δημιουργία franchise, εμπνέει κι άλλους να τον ακολουθήσουν σε αυτόν τον γευστικό δρόμο.

Λεωφ. Βουλιαγμένης 560, Άλιμος, 211 1824242, Facebook: Πρίγκιπας Streetfood Άλιμος, Instagram: prigkipas.alimos

Πανόραμα Βούλας - Γεύση και θέα

Για ελληνική παραδοσιακή κουζίνα

Το σουβλάκι είναι ίσως η πιο αυθόρμητη σκέψη που κάνεις όταν πεινάς. Το Πανόραμα Βούλας είναι σίγουρα ο αμέσως επόμενος συνειρμός όταν θέλεις να απολαύσεις σουβλάκι στην πιο παραδοσιακή και ταυτόχρονα γευστική εκδοχή του. Το ψητοπωλείο των νοτίων προαστίων εδώ και χρόνια αποτελεί σήμα κατατεθέν για μια εμπειρία όπου η φανταστική θέα και η μοναδική νοστιμιά συνδυάζονται, συμπληρώνοντας η μία την άλλη.

Όλα τα πιάτα που θα βρεις στο μενού βασίζονται σε μία και μόνο αρχή κι αυτή είναι η υψηλή ποιότητα (εδώ δεν θα βρεις κατάψυξη, αφού όλα τα κρέατα είναι φρέσκα). Στα must-try είναι το μπιφτέκι (100% μοσχαρίσιο), τα λουκάνικα με πράσο, τα χοιρινά μπριζολάκια και η «μελιτζάνα της μαμάς», που καπνίζεται στα κάρβουνα. Τα τυλιχτά, φυσικά, έχουν την τιμητική τους, αλλά με την πρώτη δοκιμή αντιλαμβάνεσαι ότι πρόκειται για μια γεύση που δεν θυμίζει τίποτε απ' όσα έχεις γευτεί μέχρι τώρα.

Το Πανόραμα Βούλας έχει μια πρόταση για όλους, από το «τζατζίκι για ερωτευμένους» χωρίς σκόρδο και τα καλαμάκια με μανιτάρια ή ψητά λαχανικά για τους vegeterian μέχρι τα μαγειρευτά ημέρας, που θυμίζουν την κουζίνα της μαμάς. Το καλαμάκι από προβατίνα πρωταγωνιστεί στις επιλογές και γίνεται ένας από τους λόγους που, φεύγοντας από το Πανόραμα, σκέφτεσαι εμμονικά πότε θα ξαναπάς. Άλλωστε, εδώ η εμμονή γίνεται απολαυστική συνήθεια που τιμά την ελληνική παράδοση μέσα από τη γεύση.

Μπιζανίου 3, Πανόραμα Βούλας, 210 8950740, Facebook: Το Πανόραμα της Βούλας, Instagram: topanorama

TGI Fridays

Η μοναδική εμπειρία γεύσεων σε περιμένει δίπλα στη θάλασσα

Το καλοκαίρι είναι η μόνη εποχή που κάθε μέρα μοιάζει με Παρασκευή. Γι' αυτό τα TGI Fridays γίνονται το απόλυτο place to be, προσφέροντας ένα χαλαρωτικό σκηνικό με τον δικό τους, μοναδικό τρόπο. Στην αθηναϊκή Ριβιέρα θα βρεις το νέο pop-up TGI Fridays που θα σε υποδεχτεί στο Varkiza Resort για άφθονο cocktailing by the beach και πιάτα που θα σε ταξιδέψουν!

Οι ανανεωμένες γεύσεις μεταφέρουν την αύρα των παραλιών του Μεξικού με μοναδικά quesadillas και τάκος αλλά και πολύχρωμα μπουρίτος σε διαφορετικές εκδοχές, με κοτόπουλο, pulled pork με Tennessee glaze και veggie με φρέσκο γουακαμόλε! Τα γνωστά μπέργκερ από 100% φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά και το δημοφιλές Jack Daniel's Grill με την αυθεντική Jack Daniel's sauce είναι στις επιλογές που θα σε κερδίσουν, ενώ, όσοι αναζητούν μια εναλλακτική πρόταση με υψηλή διατροφική αξία και εξίσου λαχταριστή γεύση θα απολαύσουν τα δροσερά και γεμάτα θρεπτικά συστατικά superfood bowls.

Εδώ οι γεύσεις συνδυάζονται με τα εμπνευσμένα κοκτέιλ που ετοιμάζονται από τους έμπειρους Fridays bartenders. Στα must-try το Caribbean Rum Punch με τροπικό μάνγκο, passion fruit και ρούμι, που σε ταξιδεύει στις ακτές της Καραϊβικής, και η Spicy Pineapple Margarita με φρέσκο χυμό lime, σπιτικό jalapeno-pineapple syrup και τεκίλα, που φέρνει την παραλία του Κανκούν στο ποτήρι σου. Στο νέο pop-up TGI Fridays του Varkiza Resort η μεξικάνικη κουζίνα συναντά την αυθεντική αμερικανική εμπειρία με τη συνοδεία Fridays Cocktails, εκεί όπου κάθε μέρα είναι Παρασκευή.

Στο Varkiza Resort, fridays.gr, Facebook: TGI Fridays Greece, Insta: tgifridaysgr

Al pino cucina italiana

H ιταλική παράδοση τιμάται στο πιο παλιό ristorante των νοτίων προαστίων

Η παρουσίαση του Al pino ίσως θα έπρεπε να γράφεται στα ιταλικά, αφού εδώ η ιταλική κουλτούρα τιμάται σε όλες της τις μορφές κι αυτό πιστοποιείται με τη διάκριση Ospitalità Italiana για την προώθηση της ιταλικής γαστρονομίας στην Ελλάδα! Παραδοσιακές συνταγές από διάφορα μέρη της Ιταλίας δημιουργούνται με αυθεντικά ιταλικά υλικά και χειροποίητες παρασκευές για να τιμήσουν μια τόσο σημαντική γευστική ιστορία.

Στα ορεκτικά του Al pino θα βρεις το εξαιρετικό Fregolato, που βασίζεται στο ομώνυμο στάρι με τις ευεργετικές ιδιότητες και συνοδεύεται από κρέμα παντζαριού, ραγού μανιταριών και γκοργκοντζόλα. Στα κυρίως πιάτα θα βρεις δημιουργικές προτάσεις, όπως το Καλαμάρι in rette με γάλα καρύδας, τζίντζερ, σάλτσα εσπεριδοειδών και μελάνι σουπιάς, αλλά και το φανταστικό ριζότο καραβιδόψιχας στη μοναδική εκδοχή Al pino! Όσο για το επιδόρπιο, εδώ το τιραμισού είναι τόσο αυθεντικό που η Ιταλική Πρεσβεία το προσφέρει στους καλεσμένους της ετήσιας γιορτής της. Στα must-try είναι το στιγμιαίο παγωτό που δημιουργείται μπροστά στα μάτια σου και προτείνεται σε δύο γεύσεις, με τρούφα και κρόκο Κοζάνης, μπαλσάμικο και λιαστή ντομάτα, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γευστική απόλαυση.

Το Al pino, το πιο παλιό ιταλικό εστιατόριο των νοτίων προαστίων με την elegant αισθητική, έχει ανοίξει τον καταπράσινο εξωτερικό χώρο του, έτσι γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός όπου η ιταλική παράδοση ξεπηδά σε κάθε λεπτομέρεια σαν μια φωνή που σου λέει: «Vieni a vedere»!

Λεωφ. Ποσειδώνος 4 & Ναϊάδων, Παλαιό Φάληρο, Facebook: Alpino Cucina Italiana - Παλαιό Φάληρο, Instagram: alpino_cucina_italiana

To άρθρο δημοσιεύθηκε στην έντυπη LiFO.

Το νέο τεύχος της LiFO δωρεάν στο σπίτι σας με ένα κλικ.