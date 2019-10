Frater & Soror

Ένα hi-end bistro όπου πρέπει να πας.

Ένα από τα πιο μοντέρνα, up to date και ψαγμένα μπιστρό-εστιατόρια της πόλης βρίσκεται στην πλατεία Προσκόπων, στο Παγκράτι, και ακούει στο όνομα Frater & Soror. Ειδικότης του τα natural wines, οι άπειρες premium παραλλαγές του τζιν και ένα ιδιαίτερο μενού διά χειρός του διακεκριμένου σεφ Δήμου Μπαλόπουλου. Πίσω από αυτήν τη νέα γαστρονομική πρόταση βρίσκεται μια ομάδα που στο παρελθόν έχει υπογράψει μόνο επιτυχίες (The Clumsies, Odori, Theory Bar & More, Senios) και συνεχίζει να κερδίζει και τους πιο απαιτητικούς από εμάς. Στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο προσφέρεται καθημερινά ένα δημιουργικό μενού, είτε νωρίς για breakfast και lunch (καθημερινά μέχρι τις 19:00 και τις Κυριακές μέχρι τις 18:00), είτε για dinner μετά τις 19:00, με δημιουργικό comfort food που πατάει στην bistronomie φιλοσοφία. Όταν πάτε, μην παραλείψετε να ρωτήσετε για τα natural wines που αποτελούν την πιο σύγχρονη προσέγγιση στον μαγικό πλανήτη του κρασιού. Με τη μικρότερη δυνατή έως μηδενική επεξεργασία κατά την παρασκευή τους, θα συνοδεύσουν ιδανικά όποια πρόταση φαγητού κι αν επιλέξετε. Όσο για τους λάτρεις του τζιν, θα μείνετε έκπληκτοι από το πλήθος των παραλλαγών από πλευράς γεύσεων αλλά και premium ετικετών. Εκτός, αν το προτιμάτε σε μορφή (πειραγμένων) κοκτέιλ. Αυτή η ιδιαίτερη μπιστρο-τζιντονερία με την urban, σε στυλ '70s διακόσμηση θα κερδίσει το μάτι και θα σας κάνει να θέλετε να ξαναπάτε. Το μυστικό αυτής της «αδελφότητας», άλλωστε, είναι να γίνει το νέο αγαπημένο στέκι της πόλης. Το άλλο μεγάλο μυστικό βρίσκεται στο υπόγειο. Αλλά γι' αυτή την πριβέ εμπειρία ρωτήστε από κοντά και κλείστε θέση.

Frater & Soror, Αμύντα 6, Παγκράτι, 210 7213720, καθημερινά μεσημέρι-βράδυ

Gypsy Jungle

Τι να μας πουν και οι Ιάπωνες... Ήρθε το ελληνικό σούσι.

Ζούγκλα γίναμε! Η πόλη που δεν ηρεμεί ποτέ βρήκε επιτέλους τον ναό της. Ένας εκπληκτικός χώρος με ιστορία –το κτίριο είναι του 1870– μετατρέπεται στον εξωτικό παράδεισο του all-day bar-restaurant Gyspy Jungle. Στο απόλυτο meeting point της αθηναϊκής διασκέδασης, την πλατεία Αγίας Ειρήνης.



Για μία ακόμα φορά ο επιχειρηματίας Αλέξανδρος Συρόπουλος, γνωστός για τα επιτυχημένα concepts στον χώρο της εστίασης, έρχεται να ταράξει τα «γαστρονομικά νερά» της πόλης, προτείνοντας κάτι πρωτοποριακό: το ελληνικό σούσι! Σε συνδυασμό με έναν χώρο όπου το interior design πραγματικά εντυπωσιάζει. Περπατώντας στην πλακόστρωτη Αιόλου, ξαφνικά το τοπίο αλλάζει και γεμίζει εξωτικούς παπαγάλους, κοκοφοίνικες, πουλιά του παραδείσου, ελέφαντες, ιπτάμενες μαϊμούδες και νωχελικές τίγρεις. Ένα ιδανικό σκηνικό για να απολαύσουμε ελληνικό σούσι με συνταγές που δεν υπάρχουν πουθενά στον κόσμο και αξίζει να δοκιμάσετε. Η ελληνική βερσιόν της ιαπωνικής κουζίνας είναι κάτι το εκπληκτικό και σε αυτό βοήθησε και η ελληνική φύση, που, ως γνωστόν, έχει όλα αυτά τα μαγικά υλικά που μπορούν ανά πάσα στιγμή να απογειώσουν τον ουρανίσκο μας.



Το Gypsy Jungle, όμως, έχει κι άλλους άσους στο μανίκι: τα περίεργα εξωτικά signature cocktails που σερβίρονται όλη μέρα, μεταμορφώνοντας τον πεζόδρομο της Αιόλου σε ένα street style stage διασκέδασης με θέα στον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Αυτή η fusion κατάσταση, με όλο το hype που τη χαρακτηρίζει, έρχεται να ταράξει και τις νύχτες μας. Guest DJs, special nights με live μουσικούς, street parties και όρεξη να υπάρχει να λιώσουμε τα dancing shoes που αδημονούν να βγουν βόλτα.

Gypsy Jungle, Αιόλου 27, Μοναστηράκι, 210 3252335, 6987 454777. Δευτ.-Κυρ. 9:00-μέχρι αργά. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook & στο Ιnstagram

Senios

Ένα αγαπημένο στέκι για καλό ελληνικό φαγητό.

Το ελληνικό μεζεδοπωλείο στα καλύτερά του βρίσκεται στο αγαπημένο όλων μας κέντρο της πόλης. Βολτάροντας στον πεζόδρομο της Καλαμιώτου, κοντά στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, θα (ξανα)ανακαλύψουμε ένα αγαπημένο στέκι που φόρεσε τα ελληνικά του και ήρθε να απογειώσει τη γνήσια ελληνική εμπειρία. Η τοποθεσία, ιδανική, στην καρδιά του αστικού τοπίου, έρχεται να ταξιδέψει τους επισκέπτες του στην παλιά Αθήνα. Κεντρική θέση σε αυτό έχει η vintage αισθητική με τα μαρμάρινα τραπεζάκια και τις ξύλινες καρέκλες, με μια κουζίνα ανοιχτή, για να μπορεί ο καθένας να βλέπει τι συμβαίνει... και αυτό που συμβαίνει είναι εκλεκτοί μεζέδες για όλα τα γούστα. Αλλά μεζές χωρίς πιοτό δεν νοείται, οπότε στο σημείο αυτό έρχεται μια μεγάλη ποικιλία ελληνικών αποσταγμάτων να γεμίσει μοναδικά το κάδρο. Θα βρείτε πολλές ετικέτες τσίπουρου, ούζου και κρασιού που μπορούν να σας ταξιδέψουν νοσταλγικά, μαζί με την παρέα σας, στη ρετρό Αθήνα. Οι ωραιότερες κουβέντες, άλλωστε, και σίγουρα οι πιο ειλικρινείς, ξεκινάνε μετά το δεύτερο τσούγκρισμα. Η καινούργια ταυτότητα του Σένιου υπογράφεται γευστικά από τον σεφ Δημοσθένη Μπαλόπουλο που φρόντισε να παντρέψει με αγάπη την παραδοσιακή κουζίνα με στοιχεία της νέας ελληνικής γαστρονομίας. Αυτό μπορείτε να το ανακαλύψετε και μόνοι σας, βλέποντας τον κατάλογο που, συν τοις άλλοις, έχει καθημερινά επιπλέον μαγειρευτά και μεζέδες ημέρας. Καγιανά με παστό Καλαμάτας, κολοκυθάκια τηγανητά με ανθότυρο Κρήτης, πατατοκροκέτες γεμιστές με σπετζοφάι, διάφορα πιάτα με ψάρι ή κρέας, κάμποσα ορεκτικά, αλοιφές και σαλάτες. Από το κλείσιμο δεν μπορούν να λείψουν οι γλυκές προτάσεις, όπως οι μελωμένοι ζεστοί λουκουμάδες με παγωτό και το σοκολατένιο μωσαϊκό. Ένα new age καφενείο-μεζεδοπωλείο δεν θα μπορούσε να παραλείψει, βέβαια, και τον καλό καφέ. Από τις 8 το πρωί σερβίρεται φρεσκοκαβουρδισμένος και μυρωδάτος, όπως παλιά. Σένια!

Senios, Καλαμιώτου 15, Αθήνα, 210 3318778, Κυρ.-Πέμ. 08:00-02:00, Παρ.-Σάβ. 08:00-04:00

Gargaretta

Ένας χώρος που ταιριάζει με την τέχνη του θεάτρου.

Η έξοδος για θέατρο έχει έναν άλλον αέρα, λίγο πιο elegant, πιο ψαγμένο, με μικρές καλλιτεχνικές αναζητήσεις να σε οδηγούν σε επιλογές που αφορούν όχι μόνο την παράσταση που θα δεις αλλά και το πού θα πας πριν ή μετά από αυτήν. H Gargaretta επικρατεί στον χάρτη της θεατρικής διασκέδασης (ή καλύτερα ψυχαγωγίας) γιατί από μόνη της αποτελεί ένα σκηνικό που εντυπωσιάζει και αφήνει τη φαντασία σου να κινηθεί σε μονοπάτια καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ο σχεδιασμός της Έλενας Σταυροπούλου παρουσιάζει έναν minimal urban χώρο με μια οροφή που έχει πλεχτεί στο χέρι και σε παρακινεί να κοιτάξεις ψηλά, και μάλιστα να κρατήσεις για λίγο το βλέμμα σου εκεί. Όσο για τις γεύσεις που θα απολαύσεις, οι Μανώλης Μαυριγιαννάκης και Μάριος Πιρπιρίδης, με head chef τον Άρη Πουλόπουλο, έχουν επιμεληθεί ένα μενού που εισάγει την κουλτούρα των tapas στην ελληνική πραγματικότητα με την κατάλληλη συνοδεία κρασιού από την κάρτα της Αμάντας Κοντίνου. Μια σειρά από ιδιαίτερα απεριτίφ και φρέσκα γλυκά για να συνοδεύσεις τον καφέ σου θα σου δημιουργήσουν την κατάλληλη διάθεση ώστε να συνεχίσεις με τη θεατρική παράσταση της επιλογής σου, ενώ στο after theatre menu τη Gargaretta έχει να σου προτείνει δημιουργικά tapas, πλατό τυριών και αλλαντικών, όλα βασισμένα στις γεύσεις της Μεσογείου και φτιαγμένα με εκλεκτά προϊόντα που μπορείς να προμηθευτείς και στο παντοπωλείο του χώρου. Οι ετικέτες των κρασιών και τα δροσιστικά signature cocktails θα σε κρατήσουν στη Gargaretta μέχρι αργά για να συζητήσεις την παράσταση που μόλις είδες, μέσα σε ένα περιβάλλον που σε ταξιδεύει στην παλιά Αθήνα, γράφοντας το δικό του θεατρικό κείμενο στο κέντρο της πόλης.

Gargaretta, Ροβέρτου Γκάλλι 1, Ακρόπολη, 210 9228713, FΒ: gargaretta, Instagram: gargaretta

Lot51

Γαστρονομικός άρτος και θεάματα.

Το Lot51 το γνωρίζεις για τον καφέ του. Ή μάλλον για τον μοναδικό καφέ του, αφού η εξειδίκευση στο είδος είναι που το κάνει να ξεχωρίζει, με ποικιλίες μοναδικής γεωγραφικής προέλευσης από την Αιθιοπία, τη Βραζιλία, την Ινδία, την Κολομβία, την Κόστα Ρίκα και πολλά ακόμα μέρη του κόσμου που εναλλάσσονται στη μηχανή La Marzocco που στολίζει το μπαρ. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζεις είναι το μενού του, που έρχεται ανανεωμένο αυτόν τον Νοέμβρη για να συνοδεύσει την after theatre βόλτα σου με πιάτα που κρύβουν πολλή γαστρονομία, παρουσιάζοντας μια άλλη εκδοχή του bar food. Αφού ολοκληρώσεις, λοιπόν, την καλλιτεχνική απόλαυση με την παράσταση που επέλεξες, το Lot51 θα σου προτείνει μια σειρά από άλλες απολαύσεις, φτιαγμένες επίσης με τέχνη, εκλεκτά υλικά και υψηλή αισθητική. Στα must try ανήκει το hot dog που σερβίρεται σε ψωμί μπριός σε τρεις διαφορετικές εκδοχές: Ρulled Βeef με σιγομαγειρεμένη μοσχαρίσια σπάλα, μαγιονέζα σκόρδου και φύτρες, Peno Dog με κιμά καπνιστού λουκάνικου, καραμελωμένο κρεμμύδι, τσένταρ, μπέικον και jalapeno, και Veggie Dog με γουακαμόλε, χαλούμι σχάρας, ντοματίνια κονφί και φύτρες. Οι φανατικοί των γλυκών, που μετά την παράσταση θα αναζητήσουν ένα προσεγμένο επιδόρπιο, μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα στις νέες προτάσεις του μενού, όπου η υψηλή ζαχαροπλαστική κάνει τα δικά της μικρά θαύματα.



Το crémeux σοκολάτας με τραγανό μπισκότο κακάο, παγωτό καρύδας, αφρό καρύδας και exotic sauce αλλά και το Mi cuit με Valrhona Τulakalum 75%, παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης και σάλτσα κόκκινων φρούτων είναι πειρασμοί... δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο. Τα υπόλοιπα τα λέει το Lot51 στον νέο του κατάλογο. Ένας χώρος στην καρδιά της θεατρικής Αθήνας που δίνει τη δική του ερμηνεία στην ιστορική φράση «άρτος και θεάματα».

Lot51, Παπαδιαμαντοπούλου 24Β, Ιλίσια, 6937 337066 FΒ: LOT51, Instagram: lot.51

Beauty Killed The Beast

Το νέο μενού του δημιουργεί ένα μοναδικό γευστικό σενάριο.

Ο θεατρικός χειμώνας φέρνει στην πόλη μια ανανέωση και μια ζωντάνια που έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Οι σκηνές της Αθήνας έχουν να προτείνουν επιλογές για όλους, προσφέροντας κάποιες ώρες που ο νους ταξιδεύει με το κείμενο του συγγραφέα και οι αισθήσεις παραδίνονται στην παράσταση. Μέσα σε αυτό το κλίμα της ουσιαστικής απόδρασης το Beauty Killed The Beast αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της after theatre βόλτας. Και όπως ακριβώς το φθινόπωρο σηματοδοτεί την επίσημη αρχή της νυχτερινής αθηναϊκής ζωής και των θεάτρων που ζωντανεύουν στην πόλη, έτσι και το φετινό μενού ανανεώνεται για να σε ταξιδέψει στις γεύσεις. Άλλωστε, κάθε εποχή σημαίνει νέα υλικά και νέα πιάτα με φρέσκες πρώτες ύλες αλλά και μοναδικά signature cocktails. Στο BKTB το cocktail menu, δημιουργία της ομάδας του Νίκου Σωτηρόπουλου, είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να συνδυάζεται αρμονικά με τα νέα πιάτα αλλά και μοναδικά πλούσιο για να μη χάνεις το ενδιαφέρον σου αν θέλεις απλώς να απολαύσεις το ποτό σου. Όσο για τα πιάτα, πίσω από τη νέα εκδοχή της κουζίνας του BKTB κρύβεται ο Δημήτρης Κοντόπουλος που φρόντισε ο ολοκαίνουργιος κατάλογος να ικανοποιεί τους λάτρεις του καλού φαγητού.

Εμπνευσμένο από το πολυπολιτισμικό ταμπεραμέντο της πόλης, το μενού καταφέρνει να συνδυάζει μάνγκο με churrasco sauce και γεμιστό ραβιόλι με φέτες χαμόν, δημιουργώντας μια συνολική γεύση που, λίγο-πολύ, μοιάζει με αυτήν που σου αφήνει μια καλή παράσταση. Η μοσχαρίσια πικάνια με taleggio sauce, συνοδευμένη με κάποιο από τα φίνα ποτά της ομάδας που βρίσκεται πίσω από το μπαρ, είναι ιδανική πρόταση για δύο. Άλλωστε, ο χώρος στην Παραμυθίας σε υποδέχεται καθημερινά για να δοκιμάσεις τα νέα του πιάτα και να δημιουργήσεις το δικό σου γευστικό σενάριο.

Beauty Killed The Beast, Παραμυθίας 14, Κεραμεικός, 210 5240117, FΒ: Beauty-Killed-the-Beast, Instagram: beauty_killed_the_beast