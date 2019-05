Ramino

Γεύσεις και αισθητική που ορίζουν την ιταλική φινέτσα.

Η λέξη «φινέτσα» είναι ιταλική και δεν είμαι σίγουρη ότι μπορεί να μεταφραστεί με ακρίβεια σε κάποια άλλη γλώσσα. Μπορεί όμως να μεταφραστεί μέσα από την ατμόσφαιρα και τη γεύση της ιταλικής παράδοσης, εκεί όπου ο ρομαντισμός και το ταμπεραμέντο συναντιούνται για να δημιουργήσουν γαστρονομικά αριστουργήματα. Αυτά τα αριστουργήματα ετοιμάζει ο σεφ Βασίλης Καφαλούκος στο νέο μενού του Ramino, παρουσιάζοντας χαρακτηριστικά πιάτα της ιταλικής γαστρονομίας μέσα από σύγχρονες τεχνικές. Το progressive food styling έρχεται σε ενδιαφέρουσα αντίθεση με τον ρομαντισμό του χώρου, όπου το στοιχείο του χαλκού επικρατεί για να ορίσει την έννοια cosy resto. H ποιότητα των υλικών είναι η καλύτερη που μπορεί να επιλέξει κανείς και το ταλέντο του σεφ συνδυάζεται με μια μακρόχρονη εμπειρία που του επιτρέπει να πειραματιστεί και να δημιουργήσει μοναδικές συνταγές.

Το Vitello tonnato παρουσιάζεται σε μια νέα εκδοχή, με το μοσχαρίσιο φιλέτο να έχει ψηθεί σε κενό αέρος και να συνοδεύεται από κρέμα τόνου και χαβιάρι αγγουριού. Το ταρτάρ συνδυάζεται με τηγανητή μαγιονέζα και φρέσκια τρούφα. Τα χειροποίητα τορτελόνι γεμίζονται με στρατσιατέλα μοτσαρέλας. Τα Caesar flavored arancini με ρυζοκροκέτες και κοτόπουλο δημιουργούν έναν απρόσμενο συνδυασμό και η Pizza Zucca σε ενθουσιάζει με την κρέμα κολοκύθας που συνοδεύει την εξαιρετική πανσέτα. Άλλωστε, τα περισσότερα αλλαντικά στο Ramino είναι χειροποίητα και καπνίζονται in house για να αναδείξουν όλη τη γεύση και το άρωμά τους.

Όσο για τα υπόλοιπα υλικά, όλα καταφθάνουν ολόφρεσκα, ενώ κάποιες ιδιαίτερες πρώτες ύλες εισάγονται αποκλειστικά από περιοχές της Ιταλίας για να δώσουν την αυθεντικότητα της καταγωγής τους στα πιάτα του μενού. Στο κλείσιμο του γεύματος μην παραλείψεις κάποιο από τα γλυκά, που είναι εξίσου εντυπωσιακά. (Αν προτιμήσεις τιραμισού, θα σερβιριστείς ένα γλαστράκι που μοσχοβολά espresso, crumble μόκα και κρέμα μασκαρπόνε.)

Σε έναν χώρο όπου η ιταλική παράδοση συνδυάζεται με τη σύγχρονη εκδοχή της γαστρονομίας, ο Όμιλος Καστελόριζο υπογράφει την ποιότητα και την υψηλή αισθητική ως στοιχεία αδιαπραγμάτευτα. Στο Ramino Cosy Italian Resto, το αγαπημένο ιταλικό των Νοτίων και όχι μόνο, θα βρεις ένα σύγχρονο μενού που συμπληρώνει αρμονικά τον ρομαντισμό της ιταλικής ατμόσφαιρας, δίνοντας τον δικό του ορισμό στη λέξη «φινέτσα».

Ramino, Λεωφ. Δημάρχου Α. Μεταξά 38, Γλυφάδα, 210 8944430, www.raminoresto.gr, FB: raminoresto, Instagram: raminoresto

Tre Sorelle

Ένα concept διασκέδασης με έμπνευση από την Ιταλία.

Όταν μια ιδέα βασίζεται στην πρωτοτυπία και όχι στο αμπαλαρισμένο copy paste, όταν είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στον τρόπο που ζούμε σήμερα και όταν υλοποιείται με μεγάλη προσοχή, μακριά από την προχειρότητα, τότε αυτή η ιδέα μπορεί να απολαύσει την επιτυχία της αυθεντικής έμπνευσης. Το Tre Sorelle είναι η αθηναϊκή συνέχεια του θεσσαλονικιώτικου Pizza Poselli και φέρνει στο Παγκράτι την αισθητική της ιταλικής πιτσαρίας στην πιο elegant εκδοχή της.

Με ένα μενού που περιλαμβάνει 10 προτάσεις πίτσας, οι οποίες συνεχώς ανανεώνονται, και μια λίστα κοκτέιλ με classic και signature επιλογές, το Tre Sorelle αποτελεί το ξεχωριστό concept spot όπου μπορείς να συνοδεύσεις το ποτό σου με εξαιρετικές γεύσεις που βασίζονται στην ιταλική παράδοση και εμπλουτίζονται με την ποιότητα των ολόφρεσκων υλικών σε αναπάντεχους συνδυασμούς. Το ζυμάρι που ωριμάζει για 48 ώρες και η χειροποίητη προζύμη δημιουργούν από μόνα τους τη διαφορά στη γεύση της κάθε συνταγής.

Η πίτσα Πάρμα, με σάλτσα ντομάτας, φρέσκια μοτσαρέλα, ρικότα και σαλάμι βετριτσίνα, και η Ταρτούφο, με φρέσκια μοτσαρέλα, τρούφα, ντοματίνια, βουβαλίσια μοτσαρέλα και βασιλικό, είναι από τις must επιλογές, ενώ η Πεσκετέριαν, με ζυμάρι ενεργού άνθρακα και ελαφριά σάλτσα ντομάτας με γαρίδες, ημίλιαστα ντοματίνια, μουστάρδα, αρωματικά και ρόκα, αποκαλύπτει μια νέα πρόταση της ιταλικής γαστρονομίας. Όλες οι πίτσες ψήνονται στον ιταλικό χτιστό φούρνο στους 450 βαθμούς για 90 δευτερόλεπτα, διατηρώντας την αυθεντική γεύση των ιταλικών υλικών και την τραγανή υφή του ιδιαίτερου ζυμαριού.

Όσο για τα ποτά, αυτά καταλαμβάνουν τη δική τους θέση στην μπάρα, είτε πρόκειται για ένα κλασικό aperitivo Spritz είτε για ένα signature cocktail με φρουτώδη γεύση. Ό,τι κι αν επιλέξεις, το Tre Sorelle θα σ' το σερβίρει σωστά, υποστηρίζοντας ότι αυτή η ιδέα ήρθε για να κάνει τη διαφορά στην καθημερινή σου διασκέδαση.

Tre Sorelle, Αρχελάου 19, Παγκράτι, 211 4072172, FB: tresorellepizza, Instagram: tre_sorelle_pizza

Granello

Φωτιά και φυσική προζύμη αλλάζουν την έννοια του street food.

Η κουζίνα είναι ένας τόπος δημιουργίας και έκφρασης. Και όταν δεν περιλαμβάνει αυτά τα δύο στοιχεία, τότε μάλλον... θα πρέπει να αλλάξεις κουζίνα. Αυτό έκανε ο Κυριάκος Λιοδάκης όσο βρισκόταν στο εξωτερικό, για να ανακαλύψει τελικά ότι ο ξυλόφουρνος αποτελεί ένα γαστρονομικό εργαλείο που μπορεί να κάνει τη διαφορά στη γεύση. Η φωτιά και η φυσική προζύμη είναι εκείνα τα στοιχεία που κάνουν την Granello Pizza να ξεχωρίζει και να δημιουργεί τη δική της πρόταση στον χώρο του street food.

Βάση είναι τα φρέσκα υλικά που έρχονται από διαφορετικά μέρη, ανάλογα με τον ρόλο που παίζουν σε κάθε συνταγή. Αλλαντικά και τυριά από την Ιταλία, λάδι από τη Μάνη, τρούφα από ένα χωριό έξω από τη Λαμία και φρέσκα λαχανικά από έναν μικρό παραγωγό της γειτονιάς, όλα συναντιούνται στη φιλοσοφία της υψηλής ποιότητας. Η Piccante Pizza με mozzarella, παρμεζάνα, πικάντικο σαλάμι, μέλι με chili και φρέσκο βασιλικό και η Truffa με μανιτάρια και μαύρη αυθεντική τρούφα είναι από τις προτάσεις που θα σε κάνουν να αναθεωρήσεις την έννοια του street food, ενώ κάποιες από τις συνταγές προσφέρονται και σε κομμάτι, αν θέλεις κυριολεκτικά να τις απολαύσεις περπατώντας στον δρόμο.

Όλες οι πίτσες φτιάχνονται με τη ζύμη από φρέσκια προζύμη (την οποία ανανεώνει καθημερινά ο Κυριάκος με όλη την απαραίτητη φροντίδα που χρειάζεται ένας ζωντανός οργανισμός) και η γεύση τους είναι ξεχωριστή χάρη σε αυτήν τη φροντίδα. Στο βάθος του Granello θα δεις το ανοιχτό παρασκευαστήριο με τον εντυπωσιακό χειροποίητο ξυλόφουρνο που έχει κατασκευαστεί στη Νάπολη μετά από ειδική παραγγελία και αποτελεί ένα πραγματικό κόσμημα σε ένα πεντακάθαρο και ευχάριστο περιβάλλον. Άλλωστε, στο Granello η ευχαρίστηση του σεφ μετατρέπεται σε ευχαρίστηση για τον καθέναν από εμάς.

Granello, Περικλέους 18, Αθήνα, 210 3226542, FB: granellopizza, Instagram: granellopizza

L' Artigiano

Το νέο talk of the town, το πρώτο dine in κατάστημα της L' Artigiano.

Το νέο talk of the town, το πρώτο dine in κατάστημα της L' Artigiano στην Ακρόπολη, εκεί όπου χτυπά η καρδιά της πόλης, υποδέχεται από νωρίς το πρωί μέχρι το βράδυ το κοινό που θέλει να απολαύσει μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Με κίνητρο το πάθος και τη δημιουργικότητα, το μενού του καταστήματος προσφέρει νέες γεύσεις, διευρύνοντας την απόλαυση. Ο φιλόξενος, ζεστός και συνάμα μοντέρνος χώρος του καταστήματος με χωρητικότητα 30 ατόμων διαθέτει αρχιτεκτονικό σχεδιασμό που υιοθετεί όλα τα στοιχεία του casual dining με open space κουζίνα. Το εμπλουτισμένο μενού περιλαμβάνει επιλογές πρωινού και καφέ, γευστικά σνακ, όπως μπρουσκέτες και τσιαπάτες με βάση τη χαρακτηριστική χειροποίητη ζύμη L' Artigiano που ωριμάζει φυσικά για 24 ώρες, ξεχωριστές ομελέτες με αλλαντικά και τυριά, αλλά και την τραγανή και φρεσκοψημμένη φοκάτσια, ακολουθώντας τη φιλοσοφία της L' Artigiano για ιδιαίτερες προτάσεις με ποιοτικές πρώτες ύλες. Από το μενού δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν οι χαρακτηριστικές και άκρως απολαυστικές πίτσες της L' Artigiano αλλά και οι περίφημες ιταλικές μακαρονάδες της που, συνδυάζοντας ποιοτικά υλικά, υπόσχονται υψηλή απόλαυση μέσα από εμπνευσμένα, μοντέρνα και δημιουργικά πιάτα.

L' Artigiano, Συγγρού 1 & Αθανασίου Διάκου 20, Αθήνα, 210 9233303, www.l'artigiano.gr, www.facebook.com/lartigiano.gr

smak.

Από καλαμάκι μέχρι κρέμα τρούφας, το street food σερβίρεται σε... ναπολιτάνικο πεϊνιρλί.

Λένε πως η υπομονή είναι μεγάλη αρετή στη ζωή. Η αλήθεια είναι πως το ίδιο ισχύει και για τη γεύση και μια παρέα από τη Δράμα το γνωρίζει καλά. Η Μαίρη, ο Μηνάς, ο Άκης και η Σάντυ, μετά τις περιπλανήσεις τους εντός και εκτός Ελλάδας, αποφάσισαν να δημιουργήσουν το smak., ένα ιδιαίτερο street food point που επανασυστήνει το γνωστό μας πεϊνιρλί, με μια εντελώς διαφορετική ζύμη αργής ωρίμανσης, βασισμένο στη ναπολιτάνικη σχολή πίτσας. Το smak. αποτελεί περίτρανη απόδειξη του το πώς η υπομονή που κρύβεται πίσω από κάθε ζυμαράκι αλλά και η επιμονή με τους αμέτρητους πειραματισμούς μπορούν να δημιουργήσουν μια νέα πρόταση γρήγορου φαγητού.

Το γεγονός ότι για το ζυμάρι δεν χρησιμοποιείται λάδι ή βούτυρο είναι η πρώτη και βασική διαφορά που αντιλαμβάνεσαι όχι μόνο με την πρώτη αλλά και με την τελευταία μπουκιά, αφού η ανάλαφρη γεύση σε εκπλήσσει ευχάριστα. Όσο για τις συνταγές, αυτές ετοιμάζονται μπροστά στα μάτια σου τη στιγμή που παραγγέλνεις και ψήνονται σε φούρνο με ειδική πέτρα. Τρία λεπτά είναι αρκετά για να κρατήσεις στα χέρια σου κάποια από τις εξαιρετικές προτάσεις του smak., οι οποίες περιλαμβάνουν παραδοσιακά πεϊνιρλί με mix τυριών και σουτζούκι Δράμας, αλλά και πιο ιδιαίτερους συνδυασμούς, όπως κρέμα τρούφας, μανιτάρια Πορτομπέλο και φύλλα σπανάκι ή χούμους παντζαριού, μυρωδικά και σος γιαουρτιού.

Στα new entries είναι το πεϊνιρλί με καλαμάκι κοτόπουλο, τυριά, λεμόνι και ρίγανη, ενώ στις γλυκές παραλλαγές ξεχωρίζει η επιλογή με ρικότα, μέλι και χειροποίητο γλυκό πορτοκάλι. Το smak. στη Ρόμβης είναι εκείνο το μέρος που σε κάνει να αισθάνεσαι πως η παρέα σου ανάβει τον φούρνο κάθε πρωί για να μαγειρέψει κάτι ιδιαίτερο και σε περιμένει να το δοκιμάσεις.

smak., Ρόμβης 21, Αθήνα, 211 4097046, FB: smakathens, Instagram: smakathens