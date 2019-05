Lacantina

Μένει σταθερή, ενώ εσύ ταξιδεύεις.

Η Lacantina είναι σαν ένα γαστρονομικό viewmaster στο κέντρο της Αθήνας που σε ταξιδεύει σε διάφορα σημεία του κόσμου μέσα από τις γεύσεις που προσφέρει. Εμπνευσμένη από τις μετακινούμενες καντίνες του εξωτερικού που βρίσκονται σε κάθε γωνιά της πόλης, σε πάρκα, ποτάμια και κανάλια, η Lacantina προτείνει μια διαφορετική εμπειρία φαγητού με συνταγές από την Ινδία με το εξαιρετικό κοτόπουλο κάρι και τη Μέση Ανατολή με το απίθανο φαλάφελ μέχρι το Μεξικό με τα υπέροχα μπουρίτο. Από την 1η Ιουνίου η Lacantina καλωσορίζει το καλοκαίρι με τη γνωστή ντοματόσουπα γκασπάτσο, την οποία μπορείς να απολαύσεις, όπως όλα τα πιάτα, ακόμα και σε μισή μερίδα, μόνο με €3,80. Όσο για το must που θα σε τραβήξει στη γωνία Κωλέττη και Ζωοδόχου Πηγής, αυτό είναι το δροσερό mohito που απολαμβάνεις ακόμα και σε take away μόνο με €4,50!

Lacantina, Κωλέττη & Ζωοδόχου Πηγής 24, Εξάρχεια, 210 3810542, FΒ: Lacantina street food

Το δέντρο του καφέ

Ένα χαρμάνι από την Ικαρία.

Φωτο: Γιώργος Αδάμος/LIFO

Λένε πως όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, μπορείς να πετύχεις. Αν, μάλιστα, αγαπάς και αυτούς με τους οποίους το κάνεις, τότε είναι σίγουρο πως όχι μόνο θα πετύχεις αλλά θα ξεχωρίσεις κιόλας. Το Δέντρο του Καφέ είναι ένα σύγχρονο καφεκοπτείο που δεν προσφέρει απλώς μια μεγάλη ποικιλία καφέδων, τσαγιών και βοτάνων, αλλά σ' τα σερβίρει μέσα σε μια μοναδική ατμόσφαιρα που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Το χιούμορ του Φάνη θα σε «βάλει στόχο» ακόμα κι αν σε βλέπει για πρώτη φορά (είναι από την Ικαρία, οπότε δεν πρέπει να σε εκπλήσσει τίποτα), ενώ το χαμόγελο και η καλή ενέργεια όλης της ομάδας προδίδουν πως το προηγούμενο βράδυ κάπου τα έπιναν όλοι μαζί. Η Ειρήνη, που είναι στο τηλέφωνο, μιλά για τις σχέσεις της με τα υπόλοιπα παιδιά και χαμογελάει. Η Δέσποινα, που είναι στην παρασκευή, σου περνά τον ενθουσιασμό για όλα αυτά που μαθαίνει μέσα από τις συνεχείς εκπαιδεύσεις. Ο Νίκος, που μπήκε στην παρέα πριν από ενάμιση χρόνο, τα συνοψίζει όλα σε ένα μότο: «Να σέβεσαι την πρώτη ύλη και κατ' επέκταση αυτόν στον οποίον την προσφέρεις». Και η Ευτυχία, που είναι διανομέας, λατρεύει τις τρούφες και τα κουλουράκια, το ράφι με την ποικιλία τσαγιών και βοτάνων και τα σκυλάκια που μπαίνουν στον pet friendly χώρο. Έναν χώρο που είναι handmade στο μεγαλύτερο μέρος του και όπου, εκτός των άλλων, μπορείς να βρεις μέλια από την Ικαρία και γλυκά του κουταλιού ή μαρμελάδες από τον Συνεταιρισμό Γυναικών του νησιού. Κι όπως λέει η Ευτυχία, το Δέντρο του Καφέ είναι ένα μέρος που θέλεις να του αφιερώσεις το τραγούδι «Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά» της Σοφίας Βέμπο...

Το δέντρο του καφέ, Χαριλάου Τρικούπη 89, 215 5503754, FB: todentrotoukafe

Πρίγκιπας

Πριγκιπικές γεύσεις σε street food.

Φωτο: Γιώργος Αδάμος/LIFO

Αυτό που λένε ότι τα φαινόμενα απατούν είναι ίσως από τις μεγαλύτερες αλήθειες που επιβεβαιώνουν ότι οι ταμπέλες υπάρχουν για να τις καταργούμε. Ο Πρίγκιπας έρχεται να επισφραγίσει αυτήν τη διαπίστωση, αφού το σουβλάκι, ως βασικό του είδος, δεν είναι το κλασικό street food που θα βρεις αλλού αλλά δίνει μια σειρά από ξεχωριστές γεύσεις που βασίζονται στις εξαιρετικές πρώτες ύλες και στα φρέσκα κρέατα που προέρχονται από διάφορες μικρές φάρμες της χώρας και μαγειρεύονται με μαεστρία για να σε κάνουν να νιώσεις την ουσία του πριγκιπικού γεύματος. Εκτός από τα κλασικά τυλιχτά, εδώ θα βρεις βουβαλίσιο κρέας, μαύρο χοίρο, προβατίνα και συκώτι μοσχαρίσιο γάλακτος, τα οποία προσφέρονται σε μορφή τυλιχτού ή μερίδας, αναδεικνύοντας την ποιότητα των πρώτων υλών. Με μια κουζίνα επηρεασμένη από τη Βόρεια Ελλάδα και τα Βαλκάνια, ο Πρίγκιπας αφήνει το δικό του γευστικό στίγμα στα Εξάρχεια, τολμώντας με πιάτα όπως καπνιστή πέστροφα ή χέλι από τα Ιωάννινα σε πίτα καλαμποκιού, τα οποία έχουν αναφορά σε πόλεις όπως η Φλώρινα απ' όπου κατάγεται ο Κωστής που δημιούργησε αυτή την ξεχωριστή ψησταριά. Όπως λέει, «σε περιοχές που βρίσκονται δίπλα σε λίμνες, όπως είναι οι Πρέσπες, το κρέας και το ψάρι βρίσκονται μαζί στο ίδιο τραπέζι». Όσο για τη γεύση που σίγουρα πρέπει να δοκιμάσεις, αυτή είναι τα κεμπαπάκια Φλωρίνης με μοσχαρίσιο, χοιρινό και λίγο πρόβειο κιμά, τα οποία δεν μοιάζουν με τίποτε απ' όσα έχεις φάει μέχρι σήμερα. Η αλοιφή Αϊβάρ με καταγωγή από τη Σερβία είναι ένα εξαιρετικό ορεκτικό, ενώ το τσίπουρο από τα Γιαννιτσά και το κρασί Αμυνταίου ολοκληρώνουν το γευστικό ταξίδι στον Πρίγκιπα, που πραγματικά θα σε εντυπωσιάσει. Το τυλιχτό street food περνά στην κατηγορία του ποιοτικού εστιατορίου.

Πρίγκιπας, Χαρ. Τρικούπη 23, Εξάρχεια, 211 4050070, Instagram: prigkipas.exarcheia, FB: Πριγκιπας Streetfood restaurant

Salero

Χρωματιστές γεύσεις που σε ταξιδεύουν στη Μεσόγειο.

Κάποιες φορές το μόνο που μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σου είναι τα χρώματα που σπάνε τις αποχρώσεις του γκρίζου και σε κάνουν να αισθάνεσαι ότι βρήκες μια όαση στο κέντρο της Αθήνας. Αν σε αυτό προσθέσεις τις γεύσεις της μεσογειακής κουζίνας και την ατμόσφαιρα που μοιάζει με ταινία του Αλμοδόβαρ, τότε βρίσκεσαι σίγουρα στο Salero. Ένας χώρος που αποκλείεται να περάσει απαρατήρητος, αφού στεγάζεται σε μια ανακαινισμένη μονοκατοικία στυλ bauhaus του 1930. Κι αφού μπεις στο κλίμα της ιδιαίτερης φιλοξενίας, ακολουθεί μια γευστική εμπειρία με μεσογειακές συνταγές, ποικιλίες τυριών και αλλαντικών, tapas που συναγωνίζονται το ένα το άλλο, δροσερές σαλάτες, μαγειρευτά πιάτα και φρέσκα ψάρια. Όποια επιλογή κι αν κάνεις, οι ετικέτες των κρασιών που προτείνει το Salero την αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο, ενώ ο καλύτερος τρόπος για να ολοκληρώσεις το γευστικό σου ταξίδι είναι κάποιο από τα υπέροχα γλυκά του καταλόγου. Από τη μία το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ η χαλαρή ατμόσφαιρα και η χαρούμενη διάθεση συνοδεύουν κάθε σου στιγμή, ενώ μπορείς να επιλέξεις ένα πλήρες μενού που περιλαμβάνει σούπα ή σαλάτα, κυρίως πιάτο και ένα ποτό με μόλις €12,90. Όσο για το βράδυ, οι μουσικές, που κινούνται από λάτιν μέχρι τζαζ ρυθμούς, γίνονται το κατάλληλο σάουντρακ για να απολαύσεις το ποτό σου και να νιώσεις ότι βρίσκεσαι στο δικό σου στέκι. Αυτή την ατμόσφαιρα μπορείς να μεταφέρεις στο σπίτι σου, αφού η ομάδα του Salero έρχεται και στον χώρο σου για να αναλάβει το catering σε κάθε εκδήλωση που ετοιμάζεις, προσφέροντας τις γεύσεις που θα την κάνουν να ξεχωρίζει.

Salero, Βαλτετσίου 51, Εξάρχεια, 210 3813358, www.salero.gr, FB: barsalero

Ραραού

Μεζέδες και ρακή σε ένα sui generis περιβάλλον!

Αν ο Goran Bregovic σε έπαιρνε τηλέφωνο και σου έλεγε ότι βρίσκεται στην Αθήνα και ψάχνει το κατάλληλο μέρος για διασκέδαση, τότε θα έπρεπε οπωσδήποτε να τον στείλεις στη Ραραού, ένα ιδιαίτερο all-day café-μεζεδοπωλείο στο κέντρο της Αθήνας που λειτουργεί από το πρωί μέχρι το βράδυ, φέρνοντας μια αισθητική gipsy με ρετρό και boho στοιχεία στο πιο urban σημείο της πόλης, τα Εξάρχεια. Μετρώντας μόλις λίγους μήνες ζωής, η Ραραού ξεκίνησε με τη φιλοσοφία του μαγαζιού που θα άρεσε ως στέκι στους ιδιοκτήτες του. Ο Τάσος, η Σάρα και η Κατερίνα, που επιμελήθηκαν με τα χεράκια τους κάθε λεπτομέρεια, δημιούργησαν ένα μέρος φιλικό και οικείο που σε καλωσορίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ με ό,τι μπορεί να τραβάει η όρεξή σου. Καφές, πρωινό, brunch και, φυσικά, μεζεδάκια, όλα φτιαγμένα με αγνά υλικά, βρίσκονται στον κατάλογο που αλλάζει χέρια όλη μέρα, χωρίς να καταργεί καμία επιλογή. Μια κάρτα-«νομάς» που σου δίνει τη δυνατότητα να φας για ελαφρύ βραδινό μια επιλογή πρωινού, όπως το γιαούρτι με τη χειροποίητη granola. Εκείνο, όμως, που σίγουρα θα σε τραβήξει στη Ραραού είναι η σπιτική κρητική ρακή από μικρό παραγωγό που συνοδεύεται από διάφορα μεζεδάκια τα οποία κοστίζουν κατά μέσο όρο 3 ευρώ και θα συντροφεύσουν τα παρεΐστικα βράδια με σπιτικές γεύσεις και την ευφορία της ρακής. Τα κεμπαπάκια Φλωρίνης, τα γεμιστά μανιτάρια και οι πατάτες με κεφαλοτύρι, κρέμα κασεριού και σαλάμι είναι κάποιες από τις must επιλογές. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι μουσικές της Ραραού που ξεχωρίζουν αλλά και το μοναδικό περιβάλλον που σου δημιουργεί την αίσθηση ότι αυτό το μαγαζί θα μπορούσες να το συναντήσεις σε κάποιον δρόμο του Βερολίνου... Και πού ξέρεις, μπορεί ο Bregovic να κάθεται σε κάποιο τραπεζάκι.

Ραραού, Εμμανουήλ Μπενάκη 69Α, Εξάρχεια, 210 3300237, FB:RaraouCantina, Instagram: raraou_cantina

Mr Bean

Κόκκοι απ' όλο τον κόσμο στο κέντρο της Αθήνας.

Φωτο: Γιώργος Αδάμος/LIFO

Αν ο Άγγλος ήρωας έχει υπάρξει η αγαπημένη σου φιγούρα, τότε το Mr Bean θα σου ακουστεί ενδιαφέρον. Αν ο καφές είναι η λατρεμένη σου συνήθεια, αυτός ο ιδιαίτερος χώρος στα Εξάρχεια θα γίνει το καθημερινό σου στέκι για να πίνεις τον καλύτερο καφέ της ημέρας ή να αγοράσεις την ποικιλία της επιλογής σου για το σπίτι. Με ένα βιομηχανικό design που το κάνει να ξεχωρίζει, το Mr Bean προσφέρει καφέδες απ' όλα τα μέρη του κόσμου, δοκιμάζοντας χαρμάνια από την Αιθιοπία, την Ινδονησία, τη Νικαράγουα, τη Γουατεμάλα και απ' οπουδήποτε φυτρώνουν οι πολύτιμοι κόκκοι, εναλλάσσοντας κάθε τόσο τις χώρες προέλευσης, ώστε πάντα να έχει να προτείνει κάτι διαφορετικό. Όσο προσεγμένος είναι ο καφές που θα σου σερβίρουν, το ίδιο εκλεκτός είναι και ο καφές για το σπίτι που μπορούν να σου αλέσουν επί τόπου οι άνθρωποι στο Mr Bean, όλοι γνώστες της επιστήμης του καφέ, με συνεχή εκπαίδευση και σεμινάρια, για να μπορούν να καλύπτουν τις υψηλές απαιτήσεις των coffee lovers. Εκτός από τις επιλογές σε καφέ, εδώ μπορείς να βρεις σάντουιτς και σαλάτες για το διάλειμμα από τη δουλειά αλλά και χειροποίητα γλυκά για εκείνη τη στιγμή της ημέρας που θέλεις να συνοδεύσεις τον καφέ σου με μια ξεχωριστή γεύση. Οι vegeterians έχουν τις δικές τους επιλογές σε σνακ, ενώ μπορούν να απολαύσουν καφέ με γάλα βρώμης. Όσο για εκείνους που θέλουν να παραγγείλουν στον χώρο τους, το ποδήλατο του Mr Bean πηγαίνει παντού, μεταφέροντας το μήνυμα του specialty coffee ως καθημερινής απόλαυσης.

Mr Bean, Εμμανουήλ Μπενάκη 20, 210 3810899, FB: Mr Bean Coffee Brewers, Instagram: mrbeancoffeebrewers

Σαλίγκαρος

Γεύσεις από την Ελλάδα με έμπνευση από την Κρήτη.

Φωτο: Γιώργος Αδάμος/LIFO

Κάποιοι λένε ότι η Κρήτη είναι μια άλλη Ελλάδα που ξεχωρίζει από την υπόλοιπη χώρα με τον πλούτο της γης, την κουλτούρα αλλά και τους γαστρονομικούς θησαυρούς της. Στον Σαλίγκαρο η Κρήτη ενώνεται με όλη την Ελλάδα μέσα από πιάτα που είναι εμπνευσμένα από την κρητική κουζίνα και ολοκληρώνονται με στοιχεία από διάφορα μέρη του τόπου μας, δημιουργώντας ένα μενού που ξεχωρίζει όχι μόνο για τις γεύσεις αλλά και για τα ονόματα... Η «Μολότοφ», ένα μπουγιουρντί με φέτα ψητή, και οι «Ταλιατέλες κρότου λάμψης» είναι δύο ιδιαίτερα μεζεδάκια για τους λάτρεις του πικάντικου, ενώ το «Μπεργκεράτσι» με μπιφτέκι προβατίνας είναι ένα πιάτο που ξεκίνησε ως πειραματισμός (με λίγο πλάκα) και κατέληξε σε σπεσιαλιτέ με φανατικούς οπαδούς! Στον Σαλίγκαρο όλα τα πιάτα ετοιμάζονται από φρέσκα υλικά, τα οποία καταφθάνουν από μικρούς και εκλεκτούς παραγωγούς. Κάθε συνταγή βασίζεται στον συνδυασμό των ποιοτικών υλικών αλλά και στο ισορροπημένο μαγείρεμα, ώστε να αναδεικνύονται οι γεύσεις. Όσο για την τσικουδιά, αυτή έρχεται από τα Χανιά και είναι βιολογικής καλλιέργειας, όπως άλλωστε το λάδι και οι ελιές, όλα από καλλιέργειες της ομάδας του Σαλίγκαρου. Κι επειδή το φαγητό είναι και πολιτισμός, αυτή η ομάδα είναι μέλος του κινήματος sustainable gastronomy που αφορά τη μείωση του food waste μέσα από τη διαχείριση των πρώτων υλών αλλά και την αποκομιδή των απορριμμάτων. Εξάλλου, στον Σαλίγκαρο η ποιότητα των γεύσεων και η συνοδεία της τσικουδιάς σε βοηθάνε να μειώσεις τα υπολείμματα, αφού στα πιάτα δεν μένει τίποτα.

Σαλίγκαρος, Σολωμού 37, Εξάρχεια, 213 0226262, FB: Saligarosexarheia

Κρεοπωλείο «Ο Γιάννης»

Ένα χαμόγελο που νοστιμίζει το οικογενειακό τραπέζι.

Το φαγητό που προσφέρεις στην οικογένειά σου δεν εξαρτάται μόνο από τις μαγειρικές σου ικανότητες ή την επιτυχία των συνταγών αλλά περισσότερο έχει να κάνει με τις πρώτες ύλες. Γιατί αν δεν έχεις πάρει σωστό κρέας, φρέσκο και καθαρό, τότε, όσο μαγικά και να κάνεις πάνω στον πάγκο της κουζίνας σου, το τελικό αποτέλεσμα δεν θα είναι νόστιμο. Το κρεοπωλείο «Ο Γιάννης» στα Εξάρχεια δεν σου προσφέρει απλώς τα πιο ποιοτικά κρέατα, αλλά εδώ και 27 χρόνια σου χαρίζει ένα μεγάλο χαμόγελο που σου φτιάχνει τη διάθεση και σε εμπνέει σε κάθε συνταγή. Σε έναν χώρο που μοιάζει με κοσμηματοπωλείο, όλων των λογιών τα κρέατα είναι τοποθετημένα πίσω από τις βιτρίνες σαν κοσμήματα που θα δώσουν την πολύτιμη γεύση τους σε κάθε γεύμα σου και τα οποία μπορείς να παραγγείλεις να σ' τα φέρουν στον χώρο σου. Τρυφέρες μοσχιδούλες από τα Τρίκαλα και τη Λάρισα, χοιρινά του Μπακρατσά που συνεργάζεται με το Κτηνιατρικό Τμήμα του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, κοτόπουλα από την Πίνδο, βιολογικά κρέατα από το Bιoεύμαιος, κατσικάκια και αρνάκια ΠΟΠ Ελασσόνας, κουνέλια, φραγκόκοτες και κοκόρια είναι κάποιες από τις καθημερινές επιλογές για το οικογενειακό τραπέζι, ενώ δεν λείπουν οι πιο ιδιαίτερες προτάσεις, όπως ο μαύρος χοίρος από τα Χαϊντάρια Φαρσάλων, οι ιδιαίτερες κοπές T-bone, rib eye, η flank και skirt steak, η picanha, η tomahawk και η guanciale. Το παρασκευαστήριο του Γιάννη αναλαμβάνει να μεταμορφώσει κάθε είδος κρέατος σε σουβλάκια, ζουμερά μπιφτέκια, λουκάνικα χωρίς συντηρητικά και σύνθετες ουσίες, σεφταλιές, κεμπάπ, κοντοσούβλια, ρολά, «λαδόκολλες», λεπτοκομμένες πανσετούλες, μπριζολάκια και σνίτσελ. Η ροκ μουσική που παίζει συνεχώς και η φιλική σχέση που αποκτάς αμέσως με τη Γωγώ και τον Γιάννη σε κάνουν να αναρωτιέσαι μήπως τελικά η επιτυχία της κάθε συνταγής σου οφείλεται στη δική τους καλή διάθεση.

Κρεοπωλείο «Ο Γιάννης», Καλλιδρομίου 51 & Εμμ. Μπενάκη, Αθήνα, 210 3301230, FB: Κρεοπωλείο-ο-Γιάννης-Εξάρχεια

«Άγιος»

Εδώ τραγουδιούνται οι δεκαετίες που αγαπήσαμε.

Ακόμα κι αν είσαι fan της ξένης μουσικής, δεν υπάρχει περίπτωση να μη σιγοτραγουδάς κάποια κομμάτια της ελληνικής σκηνής που έρχονται από το παρελθόν και σε έχουν σημαδέψει. Ο Άγιος, στο νεοκλασικό της Διδότου, σου δίνει την ευκαιρία να θυμηθείς τις δεκαετίες από τα '50s μέχρι τα '90s με μουσικές επιλογές από ανθρώπους του ραδιοφώνου που γνωρίζουν το καλό ελληνικό τραγούδι. Ποτό, μπάρα, χορός και πολύ-πολύ τραγούδι είναι αυτά που κάνουν τον Άγιο να ξεχωρίζει στη βραδινή διασκέδαση. Λαϊκά, ελαφρολαϊκά και έντεχνα κομμάτια συνοδεύουν το ποτό σου, δημιουργώντας αυθεντικές στιγμές διασκέδασης από Πέμπτη μέχρι Σάββατο, από τις 10 το βράδυ ως τα ξημερώματα. Κι επειδή αυτό το ταξίδι δεν έχει εποχή, ο Άγιος θα είναι ανοιχτός και το καλοκαίρι για νύχτες που θα σου θυμίσουν αυθεντική διασκέδαση.

«Άγιος», Διδότου 33 & Ιπποκράτους, 210 3647968, 6932 749597, Facebook

Ιπποπόταμος

Ο θρύλος της διασκέδασης ζωντανεύει στο κέντρο της Αθήνας.

Αν για σένα διασκέδαση σημαίνει καλή μουσική, μπάρα και ποτό, τότε προορισμός σου είναι ο Ιπποπόταμος. Αυτό το θρυλικό μπαρ που παραμένει πιστό στις αρχές της αυθεντικής νυχτερινής ζωής, εκεί όπου συναντιούνται άνθρωποι από διαφορετικές γενιές με κοινό γνώρισμα την αγάπη για την καλή μουσική και την οικεία ατμόσφαιρα. Ακριβώς στα σύνορα Εξαρχείων και Κολωνακίου, ο Ιπποπόταμος αποτελεί σημείο αναφοράς, αφού φέρνει κοντά τις παρέες των πενηντάρηδων και των 20 plus. Ο πρωινός καφές, οι ιδιαίτερες μπίρες εισαγωγής από μικρές ζυθοποιίες, τα υπέροχα γουακαμόλε, τα σάντουιτς και οι χορταστικές ποικιλίες βρίσκονται ανάμεσα στις επιλογές που σε οδηγούν στον Ιπποπόταμο οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Όσο για το βράδυ, η περίφημη σαγκρία, η πλούσια κάβα ποτών και τα κοκτέιλ με βάση τη ρακή συνοδεύονται από ήχους ροκ, τζαζ, σόουλ και φανκ, ολοκληρώνοντας αυτό που κάνει τον Ιπποπόταμο θρύλο στο κέντρο της Αθήνας.

Ιπποπόταμος, Δελφών 3Β, Κολωνάκι, 210 3634583, Facebook

Ρακουμέλ

Τα πιο όμορφα μέρη της Κρήτης στο πιάτο σου.

Φωτο: Γιώργος Αδάμος/LIFO

Αν έχεις πάει στην Κρήτη, τότε θα ξέρεις πως, φεύγοντας, μία από τις αναμνήσεις που μένουν είναι το φαγητό της. Κι αν δεν έχεις πάει, τότε μπορείς να ταξιδέψεις εκεί μέσα από τις γεύσεις. Το Ρακουμέλ στα Εξάρχεια είναι ένας χώρος που θα σε μεταφέρει στην «κρήσσα γη» με την ατμόσφαιρα, τις συνταγές και τους ίδιους τους ανθρώπους που θα σε καλοδεχτούν και θα σε περιποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο. Οι συνταγές της Κρητικιάς μαμάς μαγείρισσας δημιουργούν μία σειρά από απολαυστικά πιάτα που σερβίρονται ως μεζέδες, αλλά χορταίνουν σαν μερίδες, αφού στην κρητική φιλοξενία όλα είναι πλούσια και άφθονα. Κλασικές συνταγές, όπως κολοκυθοανθοί, αυγά με στάκα, απάκι, μαραθόπιτα, γαμοπίλαφο με κοτόπουλο αλλά και η περίφημη φάβα του Ρακουμέλ είναι κάποιες από τις επιλογές που συνοδεύονται από την άφθονη ρακή που ρέει στα ποτήρια. Εκτός από τη χύμα επιλογή, μπορείς να δοκιμάσεις τη μοναστηριακή βιολογική που έρχεται από τη Μονή Τοπλού Σητείας, απ' όπου βγαίνει και το αγνό ελαιόλαδο που χρησιμοποιείται σε κάθε παρασκευή. Εξάλλου, όλες οι πρώτες ύλες καταφθάνουν ολόφρεσκες από μικρούς παραγωγούς της Κρήτης για να δημιουργήσουν τα πιάτα που θα σου θυμίσουν τις καλοκαιρινές σου διακοπές. Οι κρητικές βραδιές δεν θα μπορούσαν να λείπουν, με live που γίνονται κάθε Τετάρτη με κρητικά ή ρεμπέτικα, ενώ κάθε Σάββατο μεσημέρι το «Λαϊκά και ρακή μετά τη λαϊκή» σε οδηγεί εκεί μετά τη βόλτα σου στη λαϊκή της Καλλιδρομίου. Αν όμως είσαι τυχερός, ίσως πετύχεις κάποια από εκείνες τις αυθόρμητες στιγμές που ένας πελάτης μπορεί να παίξει τη δική του μουσική, αποδεικνύοντας ότι η κρητική ατμόσφαιρα στο Ρακουμέλ είναι μια πληθωρική αγκαλιά που σε κλείνει μέσα της.

Ρακουμέλ, Εμμ. Μπενάκη 71, 210 3800506, FB: rakumel, Instagram: rakoumel_exarhia

Άρτιστον

Εκεί θα βρεις τα καλύτερα αρτοσκευάσματα της Αθήνας.

Το Άρτιστον δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Εδώ και 100 χρόνια είναι το μέρος που θα επισκεφτεί όποιος ψάχνει εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Συνδυάζοντας τις γνώσεις και την παράδοση τριών γενεών με την καινοτομία, δημιουργεί για μας καθημερινά μια μεγάλη ποικιλία εδεσμάτων που ξεχωρίζουν τόσο για την ποιότητα όσο και για την καταπληκτική τους γεύση. Το μεγάλο μυστικό της επιτυχίας του Άριστον είναι οι αγνές και ολόφρεσκες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούν καθημερινά, διασφαλίζοντας ότι όλες οι δημιουργίες τους θα είναι πάντα φρέσκες, με απαράμιλλη γεύση και ασυναγώνιστη ποιότητα. Καθημερινά θα βρεις εκεί μια μεγάλη ποικιλία επιλογών για ένα τέλειο πρωινό, όπως τυρόπιτες, σπανακόπιτες, σάντουιτς κ.ά. Επιπλέον, θα βρεις μια μεγάλη ποικιλία ολόφρεσκων γλυκών, με το πλούσιο σε μαστίχα και μαχλέπι τσουρέκι να ξεχωρίζει και να θεωρείται ένα από τα καλύτερα των Αθηνών. Φυσικά, δεν γίνεται να μη δοκιμάσεις ψωμί από το Άρτιστον. Φτιαγμένο με μεράκι, θυμίζει το παραδοσιακό ψωμί του χωριού και σίγουρα θα γίνει αγαπημένη σου επιλογή.

Άρτιστον, Σπυρίδωνος Τρικούπη 61, 210 8211029 / Σόλωνος 91, 210 3629489 / Σκουφά 41, 210 3607907 / Χαριλάου Τρικούπη 80, 211 1838071, Facebook: Αρτιστον, Instagram: artiston_bakery, www.artiston.gr